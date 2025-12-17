„Bele sem akarok gondolni, mi lesz” – Pánikban a finn miniszterelnök: azonnali pénzt követel, mert Oroszország bármikor támadhat szerinte

„Tudjuk, hogy ha béke lesz Ukrajnában, Oroszország továbbra is fenyegetést jelent majd” – nyilatkozta a Financial Timesnak, és hozzátette, meggyőződése, hogy Moszkva a balti országok határai felé fogja vezényelni ezt követően a csapatait. – „Egyértelműen pénzügyi támogatásra van szükségünk Brüsszeltől” – húzta alá.

Korábban több NATO-tagállam is figyelmeztetett, hogy Oroszország felkészült egy jelentősebb összecsapásra a nyugati haderőkkel szemben, és

ezt a konfliktust az ukrajnai háború után következő 3-5 éven belül várják.

Észtország, Litvánia és Lengyelország azon dolgozik, hogy a GDP 5 százaléka fölé emelje védelmi kiadásait a következő évre, az Oroszországgal határos országok pedig mind jelentésen növelték a katonai célra fordított kiadásokat. Orpo szerint ugyanakkor ez nem elég, további támogatást vár el Brüsszeltől. Hangsúlyozta, Európának meg kell tudnia védeni magát, mert az USA-ra feltétlenül nem számíthat.

Orbán Viktor az elmúlt hetek háborúellenes gyűlésein arról beszélt, hogy Európában már a háborúra készülnek Oroszország ellen, és ebből nem is csinálnak titkot. Ebbe a képbe jól illik a finn miniszterelnök megnyilvánulása, aki gyakorlatilag egyértelműen kimondta: azért pénzelik korlátlanul Ukrajna háborúját, hogy addig is ne nekik kelljen harcolniuk.