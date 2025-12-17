„Bele sem akarok gondolni, mi lesz” – Pánikban a finn miniszterelnök: azonnali pénzt követel, mert Oroszország bármikor támadhat szerinte

Orbán Viktornak igaza volt: Oroszország már készül a válaszcsapásra az Európai Unió döntése miatt
A jogi lépés csak az egyik fele.
Petteri Orpo szerint nincs idő a finomkodásra: le kell törni Belgium ellenállását, különben baj lesz.
Bele sem akarok gondolni, mi történik, ha a a csütörtöki EU-csúcson nem születik döntés Ukrajna pénzügyi támogatásáról. Egyszerűen nem maradt más lehetőségünk – jelentette ki újságírók kérdésére válaszolva Petteri Orpo finn miniszterelnök. Hozzátette, ennek érdekében mihamarabb „le kell győzni Belgium ellenállását” a befagyasztott orosz vagyon Ukrajnának történő átadásának kérdésében.
A finn kormányfő attól tart, hogy
az ukrajnai háború lezárásával Oroszország a NATO keleti szárnya ellen indít támadást, és mihamarabbi pénzügyi támogatást kért Európától a határországok védelmének megerősítésére.
Felhívta a figyelmet, hogy ezek az országok nem csak saját védelmi kiadásaik terén teljesítenek az élen, de Ukrajnának is ők nyújtják a legtöbb támogatást a háborúban GDP-arányosan nézve.
„Tudjuk, hogy ha béke lesz Ukrajnában, Oroszország továbbra is fenyegetést jelent majd” – nyilatkozta a Financial Timesnak, és hozzátette, meggyőződése, hogy Moszkva a balti országok határai felé fogja vezényelni ezt követően a csapatait. – „Egyértelműen pénzügyi támogatásra van szükségünk Brüsszeltől” – húzta alá.
Korábban több NATO-tagállam is figyelmeztetett, hogy Oroszország felkészült egy jelentősebb összecsapásra a nyugati haderőkkel szemben, és
ezt a konfliktust az ukrajnai háború után következő 3-5 éven belül várják.
Észtország, Litvánia és Lengyelország azon dolgozik, hogy a GDP 5 százaléka fölé emelje védelmi kiadásait a következő évre, az Oroszországgal határos országok pedig mind jelentésen növelték a katonai célra fordított kiadásokat. Orpo szerint ugyanakkor ez nem elég, további támogatást vár el Brüsszeltől. Hangsúlyozta, Európának meg kell tudnia védeni magát, mert az USA-ra feltétlenül nem számíthat.
Orbán Viktor az elmúlt hetek háborúellenes gyűlésein arról beszélt, hogy Európában már a háborúra készülnek Oroszország ellen, és ebből nem is csinálnak titkot. Ebbe a képbe jól illik a finn miniszterelnök megnyilvánulása, aki gyakorlatilag egyértelműen kimondta: azért pénzelik korlátlanul Ukrajna háborúját, hogy addig is ne nekik kelljen harcolniuk.
