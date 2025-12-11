Brüsszel és a Tisza Párt kéz a kézben hozná be a migránsokat (VIDEÓ)

Csapdát állítottak Magyarországnak: Strasbourgban magyarázták el, miért van szükség a migránsok beengedésére
Magyar Péter arról beszél, mindenképpen meg kell állapodni az Európai Unióval, mivel úgy véli, a magyar határvédelem felett eljárt az idő.
A migrációval kapcsolatban a Tisza Párt is ugyanazt a régi baloldali stratégiát követi, mint a DK és a többi ellenzéki párt – hívta fel a figyelmet a Fidesz a párt közösségi oldalán közzétett videójában. Felidézték, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette: a migrációs paktumot mindenkinek végre kell hajtania, amint az hatályba lép.
Brüsszel most szét akarja osztani a migránsokat. Hazai szövetségeseik erre készülnek.
Emlékeztettek arra is, hogy Magyar Péter arról beszél, mindenképpen meg kell állapodni az Európai Unióval, mivel úgy véli, a magyar határvédelem felett eljárt az idő, a XXI. században Magyarországnak alkalmazkodnia kell az Európai Unióhoz, amelynek tagja.
A Fidesz szerint a Tisza Párt taktikája, hogy elhitesse az emberekkel: a migráció nem jelent valódi veszélyt. Korábban Dobrev Klára, a DK elnöke állította azt, hogy az Európai Unióban nincsenek migrációpárti politikusok, migránsok pedig „nem léteznek”. Most pedig a tisza párti Bódis Kriszta beszél arról, hogy a migráció témája valójában „gumicsont” – ahogy azt Magyar Péter gondolja. Továbbá Barna Judit, a Tisza Párt fővárosi képviselője mondja azt, hogy nem létező migránsokkal riogat a Fidesz. A párt azonban kijelentette:
Nem hagyjuk, hogy Brüsszel a Tisza Párttal karöltve Magyarországból migránsországot csináljon! Soha nem engedjük be őket!”
