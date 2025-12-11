Brüsszel és a Tisza Párt kéz a kézben hozná be a migránsokat (VIDEÓ)

A migrációval kapcsolatban a Tisza Párt is ugyanazt a régi baloldali stratégiát követi, mint a DK és a többi ellenzéki párt – hívta fel a figyelmet a Fidesz a párt közösségi oldalán közzétett videójában. Felidézték, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette: a migrációs paktumot mindenkinek végre kell hajtania, amint az hatályba lép.

Brüsszel most szét akarja osztani a migránsokat. Hazai szövetségeseik erre készülnek.

Emlékeztettek arra is, hogy Magyar Péter arról beszél, mindenképpen meg kell állapodni az Európai Unióval, mivel úgy véli, a magyar határvédelem felett eljárt az idő, a XXI. században Magyarországnak alkalmazkodnia kell az Európai Unióhoz, amelynek tagja.