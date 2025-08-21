Ft
08. 21.
csütörtök
drónt érintett munkácsi rakéta tűz Volodimir Zelenszkij

Megszólalt Zelenszkij a munkácsi támadás után: új információkat osztott meg az ukrán elnök

2025. augusztus 21. 13:29

Facebook-oldalán reagált az ukrán elnök.

2025. augusztus 21. 13:29
null

Az oroszok több irányított rakétát vetettek be egy amerikai vállalat üzeme ellen Kárpátalján – kezdte bejegyzését Volodimir Zelenszkij a Facbook-oldalán. 

Jelenleg még oltják a tüzet a vállalatnál, eddig 15 sérültről tudunk”

– tájékoztatott Zelenszkij. Az ukrán elnök hozzátette, hogy kedd éjszaka 574 támadó drónt és 40 rakétát vetettek be. Ezek nagy részét sikerült elhárítani, azonban nem az összeset.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Munkácsot ért támadás következtében több magyar állampolgár is érintett lehet. Az érintettek felé azonban Zelenszkij bejelentésében semmilyen együttérzés nem mutatkozott.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

 

 

csapláros
2025. augusztus 21. 14:35
Elég szar dolog ezek után az ukránoknak zokniba töltve főzni a kávét. Annyi az előnye, hogy mindig lábnál van, és a forrázás is feleslegessé teszi a mosását...
scandal says Jack
2025. augusztus 21. 14:19
Az kimaradt a bejegyzés végéről, hogy a sebesülteknek mielőbbi gyógyulást kívánok én meg a Blackrock...
Ízisz
2025. augusztus 21. 14:12
Z "úgy tudni, a háború kezdete óta 400 üzem települt ide, s hogy köztük mi az, amelyik hadicélokat is szolgál fedetten, nem tudni, elvégre hadititok. Mint posztjában Demkó Attila is célzott rá: „az utóbbi időben az ukránok egyre több katonai üzemet helyeztek át ide – ami a fenti okból logikus is. De célpontot jelent” Mekkora undorító férgek!!! 💯😡❗
csapláros
2025. augusztus 21. 14:04
A több magyar állampolgár érintettségének elsősorban környezeti károsodás vonatkozásai vannak: a füsttel a levegőbe került nehézfémek, higany, kadmium, ólom, cink, 6 vegyértékű króm, réz, etilén- és propilén oxid, azbesztmaradványok, csővezetékek és kábelek fémrészecskéi, a polibrómozott bifenilekről és a polibrómozott difenil-éterekről nem is beszélve. Ehhez képest a Zselé SEMMIT nem mondott, amit egy óvodás is ne tudna, aki a háború fogalmát már ismeri.
