Megszólalt Zelenszkij a munkácsi támadás után: új információkat osztott meg az ukrán elnök

Jelentés a helyszínről: sokkolta a kárpátaljai magyarokat a munkácsi támadás
A háború kezdete óta 400 ukrán üzem települt át Kárpátaljára, ungvári lapigazgató beszélt lapunknak, a helyiek találgatják: vajon hol ér a következő csapás?
Facebook-oldalán reagált az ukrán elnök.
Az oroszok több irányított rakétát vetettek be egy amerikai vállalat üzeme ellen Kárpátalján – kezdte bejegyzését Volodimir Zelenszkij a Facbook-oldalán.
Jelenleg még oltják a tüzet a vállalatnál, eddig 15 sérültről tudunk”
– tájékoztatott Zelenszkij. Az ukrán elnök hozzátette, hogy kedd éjszaka 574 támadó drónt és 40 rakétát vetettek be. Ezek nagy részét sikerült elhárítani, azonban nem az összeset.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Munkácsot ért támadás következtében több magyar állampolgár is érintett lehet. Az érintettek felé azonban Zelenszkij bejelentésében semmilyen együttérzés nem mutatkozott.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
