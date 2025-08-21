Megszólalt Zelenszkij a munkácsi támadás után: új információkat osztott meg az ukrán elnök

Az oroszok több irányított rakétát vetettek be egy amerikai vállalat üzeme ellen Kárpátalján – kezdte bejegyzését Volodimir Zelenszkij a Facbook-oldalán.

Jelenleg még oltják a tüzet a vállalatnál, eddig 15 sérültről tudunk”

– tájékoztatott Zelenszkij. Az ukrán elnök hozzátette, hogy kedd éjszaka 574 támadó drónt és 40 rakétát vetettek be. Ezek nagy részét sikerült elhárítani, azonban nem az összeset.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a Munkácsot ért támadás következtében több magyar állampolgár is érintett lehet. Az érintettek felé azonban Zelenszkij bejelentésében semmilyen együttérzés nem mutatkozott.