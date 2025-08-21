Ft
Tarr Zoltán bagázs Hadházy Ákos tűzijáték

A Tisza alelnöke szerint ez volt az utolsó tűzijáték

2025. augusztus 21. 14:49

Majd felédredsz te is, Tarr!

2025. augusztus 21. 14:49
Rákay Philip
„Megszoktuk már, hogy a feljelentő, proli viceházmestereket idéző Hadházy Ákostól Dobreven át a teljes balos, globalista bagázs azzal hergel évtizedek óta, minek is kell tűzijátékot és többnapos állami ünnepséget szervezni közpénzből. 

Ilyenkor jön általában a mértékegység-átváltó hülyét mondó verseny arról, hogy ennyi pénzből inkább hány lélegeztetőgépet, kórházi klímát, tűzifát, vízisiklót, stb. lehetne venni.

Ez a banda ma még mélyebbre süllyedt, mostantól a Mariana-ároknak is csak alulról, sámliról integethetnek. A Tarr Zoltán nevű Tisza-szekta alelnök ugyanis nyilvános Facebook posztjában – amelyet aztán nyilván Ne féljetek! Péter ordibálása után gondosan kitörölt – megígérte fanyalgó leánykájának, hogy ez volt az utolsó, jövőre ilyen nem lesz.

DE LESZ, Tar és tudod miért?

1. Mert a Fidesz úgy elver benneteket 2026-ban, hogy öröm lesz nézni!

2. Mert a magyar emberek túlnyomó része – veletek ellentétben – igenis büszke a hazájára, a történelmére, a több mint ezeréves államiságunkra, és igen: amióta világ a világ mi magyarok méltóképpen ültük meg legnagyobb ünnepeinket, őrizve legszebb hagyományainkat. Ezért lehet az Tarr, hogy még a legínségesebb időkben, a legapróbb magyar falvakban is minden évben fehérre meszelték, takarossá tették az emberek a legkisebb zsellérházakat is, vasárnapra pedig – sokszor az egyetlen – ünneplő ruhájukban dicsérték az Urat. S bizony a legnehezebb időkben is megadták a módját az ünneplésnek. Persze magyarázhatom ezt a hozzád hasonlóknak napestig...

3. És azért is lesz tüzijáték, Tarr, mert – a ti szűklátókörű világotokon kívül – minden valamire való kormányzat pontosan tudja, hogy közgazdasági szempontból is megéri ekkora ünnepet rendezni. Csak az augusztus 20. körüli napokban többszázer külföldi vendég érkezik Budapestre, elképesztő összegeket költve nálunk. Ők pedig viszik a jó hírünket a világban, ami újabb turistaáradatot jelent hazánknak.

Kezdj hát el barátkozni a gondolattal, Tarr! Bizony lesz tüzijáték jövőre is, és újra a Duna fölött lebeg majd a Szent Korona és Európa legnagyobb keresztje! (Petinek el ne mondd, mert a végén még tényleg bevesz egy levél nyugtatót!)”

Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

