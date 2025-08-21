Ft
légitámadás munkács karitász munkács Fehér Ferenc

Munkácson már kezdték megszokni a légiriadókat, de ennek most vége – kárpátaljai Karitász-vezető a Mandinernek

2025. augusztus 21. 14:32

Utolértük telefonon Fehér Ferencet, a Kárpátaljai Szent Márton karitász Munkácson élő vezetőjét, aki családjával, a város lakosainak nagy részéhez hasonlóan, az éjszakai robbanásokra riadt fel. Fehér lapunknak elmesélte, hogyan élték meg a légitámadást, és azt is, Karitász-vezetőként milyen következményekre számít a városban.

2025. augusztus 21. 14:32
null
Vizvári Soma

„Éjszaka robbanásra ébredtünk. Mivel előző este a családommal a tévében néztük a Szent István napi tűzijátékot, először arra gondoltam, »Csak nem itt is tűzijátékozik valaki?«. Aztán,

amikor kinéztem és láttam az egyik rakéta fénycsóváját, akkor már tudtam, hogy ez nem tűzijáték” 

– mesélte a Mandinernek Fehér Ferenc, a Kárpátaljai Szent Márton Karitász Munkácson élő vezetője, akivel telefonon vettük fel a kapcsolatot csütörtökön az éjszakai légitámadás után.

A gyerekek nagyon megijedtek, az egyikük attól félt, hogy ezek után nekünk is el kell innen mennünk” 

– mondta.

Fehér Ferenc, a Kárpátaljai Szent Márton Karitász vezetője Fotó: Solymosi Jakab
Fehér Ferenc, a Kárpátaljai Szent Márton Karitász vezetője – Fotó: Solymosi Jakab

Szerinte Munkács lakosságának a java felébredt a becsapódásokra, akkora hangjuk volt. Fehér Ferenc családjával négy kilométerre él a megtámadott üzemtől, a szomszédok elmondása szerint a többieknél is rezgett az ablaküveg, de volt, akinél még a tévékészülék is mozgott, az egyik munkatársánál pedig a belső vakolat is leesett a házról. Egy szomszéd család pedig bemenekült a saját óvóhelyére és még egy órával a támadás után sem mertek kijönni.

Fehér egyik ismerősének a húga épp műszakban volt a támadást elszenvedő Flex elektronikai üzemnél.

Amikor telefonon beszélt a bátyjával, csak kiabálva tudott kommunikálni, hiszen egészen közelről kellett végighallgatnia a robbanásokat és alig hallott valamit.

A füstről, amely nagy gondot okozott Munkácson, Fehér Ferenc is beszámolt. Mint mondta, mivel a szél pont úgy fújt, a füst beterítette az egész várost. A hatóságok figyelmeztették őket, hogy zárjanak be minden nyílászárót és ne menjenek ki a házból.

Mik lesznek a következmények?

Fehér Ferenc kérdésünkre elmondta, számol vele, hogy az eddig példátlan támadás után újra felerősödik a kivándorlás Kárpátaljáról – bár arra emlékeztetett: a férfiakat már úgysem engedik ki.

Várhatóan a Karitásznak ezentúl még több emberen kell segítenie.

Kétezerötszáz ember elvesztette a munkáját. Hogy miből fognak élni, nem tudom” 

– fogalmazott a Karitász vezetője. Példaként említette, hogy még több ember nem lesz képes beszerezni a gyógyszerét, a kerekesszékét vagy más egészségügyi segítséghez nem fog tudni hozzáférni. Ahogy valószínűleg a Karitász ingyenkonyháján is többen fognak megjelenni.

Mint mondta, attól is tart, hogy

a Karitász által felépített és az önkormányzattal fenntartott munkácsi óvoda anyagi biztonsága veszélybe kerülhet, mivel a lerombolt üzem az egyik legnagyobb adóbevételt jelentette a városnak.

A Kárpátaljai Szent Márton karitász vezetőjének elmondása szerint 

a háború eleje óta Munkácson többször volt légiriadó, de a helyiek már kezdték megszokni, hogy sosem történik semmi, ám ez most megváltozott.

„A támadás óta még jobban látom, hogy a háború mennyire szörnyű dolog, hogy mekkora károkat tud okozni, milyen katasztrofális következményei vannak. Mind a közösségben, mind emberéletben, mind anyagilag. Néhány rakéta a többszörösét tudja kárban okozni annak, mint amennyibe került. És más régiókban az ilyenek mindennaposak voltak az elmúlt három és fél évben” – fogalmazott a Kárpátaljai Szent Márton Karitász vezetője.

Ki mondja még Kárpátalján, adjisten?

A háború néhány éve gyökeresen megváltoztatta Kárpátalja népességét: a magyarok egyre fogynak, és a folyamatnak még messze nincs vége. Akik kitartottak, most azért küzdenek, hogy a háború elől elmenekült férfiak egyszer hazatérhessenek a családjukkal. Riportunk Ukrajna magyarlakta vidékéről.

Nyitókép forrása: Dunda György Facebook-oldala
 

Gubbio
•••
2025. augusztus 21. 15:34 Szerkesztve
Kétségtelen, hogy Kárpátalját IS fel kell szabadítani. Ha Ukrajna visszaadta volna nekünk, akkor most nem szörnyülködne, hogy az oroszok bombázzák.
Válasz erre
1
0
Bácskai Bicska
•••
2025. augusztus 21. 15:12 Szerkesztve
Mivel nem hiszem, hogy rajtam kívül túl sok t. kommentelőt bombáztak volna valaha, tán még kevesebben jártak meg egy-két frontot, amihez volt "szerencsém", így tapasztalatból mondom, tessenek elhinni, sosem úgy szórják a rakétákat, drónokat, hogy előtte kerekasztalon megvitatják azok politikai hozadékát. A Délvidéken, a NATO bombázásai alatt - bár kisebb mértékben, pont, miként most a kárpátaljai nemzetrész - mi is kaptunk égi áldást. Rakéta csapódott Szabadka mellé a Palicsi-tóba (máig nincs kikotorva, hatástalanítva), szórták Újvidéket és Pancsovát derekasan. A magyar határtól kőhajításnyira a horgosi autóút felüljárója is rakéta találatot kapott. Nem véletlenül. A szerb légvédelem tudatosan a civilek lakta régió infrastruktúráját használta fedezékül. Bemérték Avianoban a mozgó radarukat a híd alatt, telibe is kapták. A radar eliszkolt időben, a Horgos környéki magyarok meg attól fogva a szilveszteri pezsgő pukkanására is összerezzennek. Az ukránok sem különbek a szerbektől.
Válasz erre
2
1
