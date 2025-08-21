Munkácson már kezdték megszokni a légiriadókat, de ennek most vége – kárpátaljai Karitász-vezető a Mandinernek

Breaking: rakétatámadás érte Munkácsot
Szerda éjjel orosz légitámadás érte a város egyik vállalkozásának területét. A fekete, gomolygó füstfelhőt Beregszászból is látni lehet.
Utolértük telefonon Fehér Ferencet, a Kárpátaljai Szent Márton karitász Munkácson élő vezetőjét, aki családjával, a város lakosainak nagy részéhez hasonlóan, az éjszakai robbanásokra riadt fel. Fehér lapunknak elmesélte, hogyan élték meg a légitámadást, és azt is, Karitász-vezetőként milyen következményekre számít a városban.
„Éjszaka robbanásra ébredtünk. Mivel előző este a családommal a tévében néztük a Szent István napi tűzijátékot, először arra gondoltam, »Csak nem itt is tűzijátékozik valaki?«. Aztán,
amikor kinéztem és láttam az egyik rakéta fénycsóváját, akkor már tudtam, hogy ez nem tűzijáték”
– mesélte a Mandinernek Fehér Ferenc, a Kárpátaljai Szent Márton Karitász Munkácson élő vezetője, akivel telefonon vettük fel a kapcsolatot csütörtökön az éjszakai légitámadás után.
A gyerekek nagyon megijedtek, az egyikük attól félt, hogy ezek után nekünk is el kell innen mennünk”
– mondta.
Szerinte Munkács lakosságának a java felébredt a becsapódásokra, akkora hangjuk volt. Fehér Ferenc családjával négy kilométerre él a megtámadott üzemtől, a szomszédok elmondása szerint a többieknél is rezgett az ablaküveg, de volt, akinél még a tévékészülék is mozgott, az egyik munkatársánál pedig a belső vakolat is leesett a házról. Egy szomszéd család pedig bemenekült a saját óvóhelyére és még egy órával a támadás után sem mertek kijönni.
Fehér egyik ismerősének a húga épp műszakban volt a támadást elszenvedő Flex elektronikai üzemnél.
Amikor telefonon beszélt a bátyjával, csak kiabálva tudott kommunikálni, hiszen egészen közelről kellett végighallgatnia a robbanásokat és alig hallott valamit.
A füstről, amely nagy gondot okozott Munkácson, Fehér Ferenc is beszámolt. Mint mondta, mivel a szél pont úgy fújt, a füst beterítette az egész várost. A hatóságok figyelmeztették őket, hogy zárjanak be minden nyílászárót és ne menjenek ki a házból.
Különös veszélynek vannak kitéve a gyermekek, az idősek, valamint a krónikus légzőszervi betegséggel élők.
Fehér Ferenc kérdésünkre elmondta, számol vele, hogy az eddig példátlan támadás után újra felerősödik a kivándorlás Kárpátaljáról – bár arra emlékeztetett: a férfiakat már úgysem engedik ki.
Várhatóan a Karitásznak ezentúl még több emberen kell segítenie.
Kétezerötszáz ember elvesztette a munkáját. Hogy miből fognak élni, nem tudom”
– fogalmazott a Karitász vezetője. Példaként említette, hogy még több ember nem lesz képes beszerezni a gyógyszerét, a kerekesszékét vagy más egészségügyi segítséghez nem fog tudni hozzáférni. Ahogy valószínűleg a Karitász ingyenkonyháján is többen fognak megjelenni.
Mint mondta, attól is tart, hogy
a Karitász által felépített és az önkormányzattal fenntartott munkácsi óvoda anyagi biztonsága veszélybe kerülhet, mivel a lerombolt üzem az egyik legnagyobb adóbevételt jelentette a városnak.
A Kárpátaljai Szent Márton karitász vezetőjének elmondása szerint
a háború eleje óta Munkácson többször volt légiriadó, de a helyiek már kezdték megszokni, hogy sosem történik semmi, ám ez most megváltozott.
„A támadás óta még jobban látom, hogy a háború mennyire szörnyű dolog, hogy mekkora károkat tud okozni, milyen katasztrofális következményei vannak. Mind a közösségben, mind emberéletben, mind anyagilag. Néhány rakéta a többszörösét tudja kárban okozni annak, mint amennyibe került. És más régiókban az ilyenek mindennaposak voltak az elmúlt három és fél évben” – fogalmazott a Kárpátaljai Szent Márton Karitász vezetője.
Nyitókép forrása: Dunda György Facebook-oldala