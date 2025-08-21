Munkácson már kezdték megszokni a légiriadókat, de ennek most vége – kárpátaljai Karitász-vezető a Mandinernek

A gyerekek nagyon megijedtek, az egyikük attól félt, hogy ezek után nekünk is el kell innen mennünk”

– mondta.

Fehér Ferenc, a Kárpátaljai Szent Márton Karitász vezetője – Fotó: Solymosi Jakab

Szerinte Munkács lakosságának a java felébredt a becsapódásokra, akkora hangjuk volt. Fehér Ferenc családjával négy kilométerre él a megtámadott üzemtől, a szomszédok elmondása szerint a többieknél is rezgett az ablaküveg, de volt, akinél még a tévékészülék is mozgott, az egyik munkatársánál pedig a belső vakolat is leesett a házról. Egy szomszéd család pedig bemenekült a saját óvóhelyére és még egy órával a támadás után sem mertek kijönni.

Fehér egyik ismerősének a húga épp műszakban volt a támadást elszenvedő Flex elektronikai üzemnél.

Amikor telefonon beszélt a bátyjával, csak kiabálva tudott kommunikálni, hiszen egészen közelről kellett végighallgatnia a robbanásokat és alig hallott valamit.

A füstről, amely nagy gondot okozott Munkácson, Fehér Ferenc is beszámolt. Mint mondta, mivel a szél pont úgy fújt, a füst beterítette az egész várost. A hatóságok figyelmeztették őket, hogy zárjanak be minden nyílászárót és ne menjenek ki a házból.