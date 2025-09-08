Hajszálon múlott a katasztrófa: orosz rakéta csapódott be Kijev szívében

Sokk Kijevben: először sérült meg a kormányépület orosz rakétatámadás után
Legkevesebb három halottról szólnak a jelentések.
Kormányzati épületet ért találat a vasárnap éjszakai orosz légitámadás során az ukrán fővárosban.
Ahogy arról már beszámoltunk, vasárnap éjjel, egy Ukrajna elleni orosz légitámadás során a Kijevben egy kormányzati épületet is találat érte.
Azonban a korábbi sajtóhírekkel ellentétben nem egy drón, hanem egy 9M727 típusú, Iszkander-rendszerből indított cirkálórakéta csapódott be az ukrán kormány épületébe.
– közölte a Strana.Today.
Sajtóértesülések szerint az Iszkander-rakéta robbanófeje nem lépett működésbe. A kormányépület felső emeletein keletkezett tüzet a rakéta begyulladó üzemanyaga okozta.
Ha a fegyver közel 450 kilogrammos robbanófeje rendeltetésszerűen felrobbant volna, annak következményei pusztítókat lettek volna az épületre.
Nyitókép: Anatolii STEPANOV / AFP
