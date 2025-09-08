Ft
09. 08.
hétfő
légitámadás Kijevben Ukrajna iszkander kormányzati épület rakéta

Hajszálon múlott a katasztrófa: orosz rakéta csapódott be Kijev szívében

2025. szeptember 08. 19:16

Kormányzati épületet ért találat a vasárnap éjszakai orosz légitámadás során az ukrán fővárosban.

2025. szeptember 08. 19:16
null

Ahogy arról már beszámoltunk, vasárnap éjjel, egy Ukrajna elleni orosz légitámadás során a Kijevben egy kormányzati épületet is találat érte. 

Azonban a korábbi sajtóhírekkel ellentétben nem egy drón, hanem egy 9M727 típusú, Iszkander-rendszerből indított cirkálórakéta csapódott be az ukrán kormány épületébe.

– közölte a Strana.Today.

Sajtóértesülések szerint az Iszkander-rakéta robbanófeje nem lépett működésbe. A kormányépület felső emeletein keletkezett tüzet a rakéta begyulladó üzemanyaga okozta.

Ha a fegyver közel 450 kilogrammos robbanófeje rendeltetésszerűen felrobbant volna, annak következményei pusztítókat lettek volna az épületre.

Nyitókép: Anatolii STEPANOV / AFP

***

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
lendvaiildiko
2025. szeptember 08. 21:17
Nem értem a mandiner ukrán - barát hírközlését. Amikor a Barátság Kőolajvezetéket érte ukrán dróntámadás, bőszen idézgette az ukrán és ukránbarát megállapításokat, miszerint Oroszország területén minden katonai támadás célpontja. (Pozitívnak láttatván azt, hogy az ukrán támadás következményeként gazdasági gondok lehetnek a kőolaj szállítás elmaradása miatt.) Most miért ne lehetne ukrán kormányépület éppúgy a hadviselő felek célpontja. Az meg külön hab a tortán, amit egy normál államban védett környezet helyeznek el, miért van Kijivbin egy lakótelep közelpén......
nyafika
2025. szeptember 08. 21:01
Ki nem szarja le?
Dunhill67
2025. szeptember 08. 20:51
selejtes raketta,baszki...
hexahelicene
2025. szeptember 08. 20:17
ariete11 2025. szeptember 08. 19:49 A Mandi most már döntse el, hogy minek örül -------------------------------------------------------------------- A Mandi ukrán oldalra állt, talán a fasz főszerkesztő vagy a féreg tulajdonos... de nyilvánvalóan többségében ukránbarát cikkeket hoznak le/vesznek át.
