Sokk Kijevben: először sérült meg a kormányépület orosz rakétatámadás után

A vasárnap hajnalban végrehajtott Kijev elleni orosz támadásban legkevesebb három ember életét vesztette, tizennyolcan megsebesültek. A masszív légitámadás során több mint 800 drónt vetettek be; Kijevben kigyulladt a kormányépület, és az ország több más régiójában is súlyos károk keletkeztek – írta meg az Aljazeera.

Vitalij Klitschko polgármester közölte, hogy

az orosz drón és rakétacsapások a főváros keleti és nyugati részén egyaránt tüzeket okoztak több magas házban.

Az orosz légvédelem legalább hatvankilenc ukrán drón megsemmisítéséről adott hírt az éjszaka folyamán, a RIA állami hírügynökség beszámolója szerint.