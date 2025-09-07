Ft
Ft
26°C
14°C
Ft
Ft
26°C
14°C
09. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormányépület hajnal támadás Kijev drón

Sokk Kijevben: először sérült meg a kormányépület orosz rakétatámadás után

2025. szeptember 07. 08:40

Legkevesebb három halottról szólnak a jelentések.

2025. szeptember 07. 08:40
null

A vasárnap hajnalban végrehajtott Kijev elleni orosz támadásban legkevesebb három ember életét vesztette, tizennyolcan megsebesültek. A masszív légitámadás során több mint 800 drónt vetettek be; Kijevben kigyulladt a kormányépület, és az ország több más régiójában is súlyos károk keletkeztek – írta meg az Aljazeera.

Vitalij Klitschko polgármester közölte, hogy

az orosz drón és rakétacsapások a főváros keleti és nyugati részén egyaránt tüzeket okoztak több magas házban.

Az orosz légvédelem legalább hatvankilenc ukrán drón megsemmisítéséről adott hírt az éjszaka folyamán, a RIA állami hírügynökség beszámolója szerint.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2025. szeptember 07. 10:47
13 rakétát is kilőttek az oroszok Kijevre, amit a Mandiner nem ír, de az Aljazeera írja. Valószínűleg Iskander-K cirkálórakéták voltak. Tanúk a Reutersnek elmondták, hogy robbanások sorozata rázta meg a várost. (Aljazeera) Ezek szerint jó pár derék Iskander-K bevágódott. Helyes, csak így tovább...
Válasz erre
0
0
khomeini
2025. szeptember 07. 10:04
"Vitalij Klitschko polgármester" Klicsko. Magyarul úgy írjuk: Klicsko.
Válasz erre
5
0
szilard666
2025. szeptember 07. 10:02
Kijevre pár ballisztikust... és be lehetne sózni .... , de ez lehetne akár London is vagy Brüsszel, aztán minden a helyére kerülne!
Válasz erre
6
0
Agricola
2025. szeptember 07. 09:49
Legkevesebb három halottról szólnak a jelentések. Ez azért sokkal kíméletesebb háború, mint a II. Világháború volt. A II. Világháború szőnyegbombázásai a civil lakosság ellen sokkal pusztítóbbak voltak. Volt olyan éjszaka, amikor Hamburgban egyetlen éjjel 40000 civil pusztult el!
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!