Új fejezet nyílhat a háborúban: Trump hamarosan telefonon tárgyal Putyinnal

Valóra váltak az ukrán félelmek: sikeres az orosz toborzás, százezrek állnak be katonának
Nyílik az olló az orosz és ukrán haderő között, brutális számokat hoznak az oroszok.
„Meg fogjuk csinálni” – fogalmazott az amerikai elnök.
A CNN arról ír, hogy Donald Trump amerikai elnök nagy bejelentést tett: „hamarosan” telefonbeszélgetést folytat Vlagyimir Putyin orosz vezetővel, tudtuk meg. Trump az Andrews légibázison nyilatkozva úgy fogalmazott,
a beszélgetés „a következő néhány napban” megtörténik.
„Meg fogjuk csinálni. Az Oroszország és Ukrajna közötti helyzettel kapcsolatban. Meg fogjuk csinálni” – mondta Trump.
A CNN szerint a beszélgetés időszerű, mivel Oroszország vasárnap éjjel a legnagyobb légitámadását hajtotta végre, több mint 800 drónt bevetve, és először támadt meg kormányzati épületet Kijevben.
Kapcsolódó vélemény
Kijev kormányzati központja még 99 százalékban ép, és a Dnyeper hidak is azok egy kivételével.
„Nem vagyok elragadtatva attól, ami ott történik” – fogalmazott Trump az orosz támadásokra célozva. Hozzátette:
„Hiszek benne, hogy meg fogjuk oldani ezt. De nem vagyok elégedett velük. Nem vagyok elégedett semmivel,
ami ezzel a háborúval kapcsolatos.”
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Nyílik az olló az orosz és ukrán haderő között, brutális számokat hoznak az oroszok.
Kijev kormányzati központja még 99 százalékban ép, és a Dnyeper hidak is azok egy kivételével.
Legkevesebb három halottról szólnak a jelentések.