Új fejezet nyílhat a háborúban: Trump hamarosan telefonon tárgyal Putyinnal

A CNN arról ír, hogy Donald Trump amerikai elnök nagy bejelentést tett: „hamarosan” telefonbeszélgetést folytat Vlagyimir Putyin orosz vezetővel, tudtuk meg. Trump az Andrews légibázison nyilatkozva úgy fogalmazott,

a beszélgetés „a következő néhány napban” megtörténik.

„Meg fogjuk csinálni. Az Oroszország és Ukrajna közötti helyzettel kapcsolatban. Meg fogjuk csinálni” – mondta Trump.

A CNN szerint a beszélgetés időszerű, mivel Oroszország vasárnap éjjel a legnagyobb légitámadását hajtotta végre, több mint 800 drónt bevetve, és először támadt meg kormányzati épületet Kijevben.