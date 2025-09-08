Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
telefonbeszélgetés légitámadás Ukrajna Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin

Új fejezet nyílhat a háborúban: Trump hamarosan telefonon tárgyal Putyinnal

2025. szeptember 08. 06:37

„Meg fogjuk csinálni” – fogalmazott az amerikai elnök.

2025. szeptember 08. 06:37
null

A CNN arról ír, hogy Donald Trump amerikai elnök nagy bejelentést tett: „hamarosan” telefonbeszélgetést folytat Vlagyimir Putyin orosz vezetővel, tudtuk meg. Trump az Andrews légibázison nyilatkozva úgy fogalmazott, 

a beszélgetés „a következő néhány napban” megtörténik.

„Meg fogjuk csinálni. Az Oroszország és Ukrajna közötti helyzettel kapcsolatban. Meg fogjuk csinálni” – mondta Trump.

A CNN szerint a beszélgetés időszerű, mivel Oroszország vasárnap éjjel a legnagyobb légitámadását hajtotta végre, több mint 800 drónt bevetve, és először támadt meg kormányzati épületet Kijevben.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Demkó Attila

Facebook

Idézőjel

Akik azt képzelik, hogy eddig totális háború volt az oroszok részéről, ébresztő

Kijev kormányzati központja még 99 százalékban ép, és a Dnyeper hidak is azok egy kivételével.

„Nem vagyok elragadtatva attól, ami ott történik” – fogalmazott Trump az orosz támadásokra célozva. Hozzátette: 

„Hiszek benne, hogy meg fogjuk oldani ezt. De nem vagyok elégedett velük. Nem vagyok elégedett semmivel, 

ami ezzel a háborúval kapcsolatos.”

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 


 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ChongLi
2025. szeptember 08. 08:17
Jöhet az ukrán megszállás. Nemzethalál lesz az oktalan politizálás miatt.
Válasz erre
0
0
auditorium
2025. szeptember 08. 08:11
A ma reggeli külföldi hirek szerint Tr. újabb igen szigorú megszigoritást helyez kilátásba Oroszországgal szemben. Csalódott Pu-ban, mert nem látszik, h. békét akar. Z. a nyugati erők bevetését követelte ismét. Ezt ideón URBI ET ORBI mutat minden TV-hiradó. A ny-i hiradás és sajtószemle ELHALLGATJA az ukránok támadását a Barátság kőolajvezeték ellen. NEM tudni, ki kezdte előbb a támadást. Ezt csak sokkal később a moszkvai hivatalos kiküldött TV- tudósitó emliti meg, ami megegyezik az orosz állásponttal. A fr.-ném-brit baráti - intervenciós álláspont meginog belpolitikai helyzetük miatt.
Válasz erre
0
0
herden100
2025. szeptember 08. 07:47
vm.tiktok.com/ZNdqvxLTS/ 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2025. szeptember 08. 07:45
Valójában az oroszok kína és lassan indiával a háta mögött magasról szarhatja le mit akar Trump.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!