Sokk Kijevben: először sérült meg a kormányépület orosz rakétatámadás után
Legkevesebb három halottról szólnak a jelentések.
Kijev kormányzati központja még 99 százalékban ép, és a Dnyeper hidak is azok egy kivételével.
„Látom sokan csak az kijevi kormányzati épület elleni támadásról beszélnek. Igaz, célzott támadás eddig nem ért ilyen fontosságú kormányzati épületet, a GUR főhadiszállása kapott egyet, de a kormányzati szervek de még az SBU épülete is ép. Lehet ez is üzenet, de még inkább a támadás a kremencsuki Dnyeper híd ellen.
Engem régóta foglalkoztat, miért nem támadták az oroszok a Dnyeper hidakat komolyan. Abszolút logikus célpontok, nem könnyűek, de logikusak. Most meg az foglalkoztat, ez miért változott? És lesz-e folytatás? Természetesen egyik választ sem tudom.
De azoknak, akik azt képzelik, hogy az elmúlt lassan 4 évben totális háború lett volna az oroszok részéről, ez ébresztő. Dehogy volt, mert Kijev kormányzati központja még 99%-ban ép, ahogy a Dnyeper hidak is azok, a kremencsuki kivételével – de az is javítható. Van még célpont Ukrajnában bőven, és akár tragikus pusztítás is jöhet.
Ps. Ahogy egy kedves kommentelő felhívta a figyelmet, volt már támadás Dnyeper híd ellen. Én 2-re emlékszem, Zaporizsje vasúti hídját támadták, az közvetlen a front közelségében van, Kremencsuk meg mélyen az ország belsejében.”
A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay
