Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Dnyeper SBU főhadiszállás GUR totális háború

Akik azt képzelik, hogy eddig totális háború volt az oroszok részéről, ébresztő

2025. szeptember 08. 06:22

Kijev kormányzati központja még 99 százalékban ép, és a Dnyeper hidak is azok egy kivételével.

2025. szeptember 08. 06:22
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

„Látom sokan csak az kijevi kormányzati épület elleni támadásról beszélnek. Igaz, célzott támadás eddig nem ért ilyen fontosságú kormányzati épületet, a GUR főhadiszállása kapott egyet, de a kormányzati szervek de még az SBU épülete is ép. Lehet ez is üzenet, de még inkább a támadás a kremencsuki Dnyeper híd ellen.

Engem régóta foglalkoztat, miért nem támadták az oroszok a Dnyeper hidakat komolyan. Abszolút logikus célpontok, nem könnyűek, de logikusak. Most meg az foglalkoztat, ez miért változott? És lesz-e folytatás? Természetesen egyik választ sem tudom.

De azoknak, akik azt képzelik, hogy az elmúlt lassan 4 évben totális háború lett volna az oroszok részéről, ez ébresztő. Dehogy volt, mert Kijev kormányzati központja még 99%-ban ép, ahogy a Dnyeper hidak is azok, a kremencsuki kivételével – de az is javítható. Van még célpont Ukrajnában bőven, és akár tragikus pusztítás is jöhet.

Ezt is ajánljuk a témában

Ps. Ahogy egy kedves kommentelő felhívta a figyelmet, volt már támadás Dnyeper híd ellen. Én 2-re emlékszem, Zaporizsje vasúti hídját támadták, az közvetlen a front közelségében van, Kremencsuk meg mélyen az ország belsejében.”

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
2025. szeptember 08. 08:41
Hidak lerombolása és nyilván új szükséghidak építése után azok újbóli és újbóli rombolása lett volna nagy siker, komoly gondot okozva az ukrán logisztikának, de kérdéses, hogy elérhető lett volna korábban. Amúgy az oroszok a nyugati propaganda ellenére tényleg katonai célpontokat támadnak, itt gond lehet ha félremegy, vagy lelövik és polgári célpontokra esik. Katonai célpont a híd és repülőtér és sok minden amúgy.
Válasz erre
0
0
andris-923
2025. szeptember 08. 08:36
Putyko részéről ez még csak vega háború ! Hol vannak még a nehézbombázok vagy csak az a 400 vadászgép amivel még el sem indultak? A szárazföldi csapatokból is csak egy kis része van mozgósítva ! Lassú kivéreztetés a cél !
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2025. szeptember 08. 07:59
Hajrá! Az utsó szál ukránig!
Válasz erre
2
0
nempolitizalok-0
2025. szeptember 08. 07:48
Kiev adminisztrációjának lerombolása értelmetlen, az oroszoknak jól jön a korrupt ukrán vezetés.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!