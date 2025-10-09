Amerikai lap az ukrán frontról: a valóság pokolibb, mint amit bárki el tud képzelni

Az orosz dróntámadások gyakorlatilag pokollá változtatták a Herszonban élő civil lakosság mindennapjait – írja friss beszámolójában az amerikai Wall Street Journal. A lap felidézi, hogy egy évvel ezelőtt kezdődött a tragikus időszak, amikor a Dnyeper folyó túlsó partjáról bombák és tüzérségi fegyverek mellett drónokat is bevetettek, célzottan civilek támadására.

Mostanra ezek az akciók olyan mértéket öltöttek, hogy az ukrán hatóságok, valamint a helyi emberjogi szervezetek szerint

Oroszország szisztematikusan támadja a civileket, hogy megfélemlítsék az embereket, és ki se merjenek lépni az utcára.

A drónok gránátokat vagy gyalogsági aknákat dobnak le, de van, hogy egyenesen egy célpontra csapnak le, és becsapódáskor azonnal felrobbannak.