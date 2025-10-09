Ft
10. 09.
csütörtök
Dnyeper herszon dróntámadás Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország

Amerikai lap az ukrán frontról: a valóság pokolibb, mint amit bárki el tud képzelni

2025. október 09. 18:23

A beszámoló szerint Herszonban rendszeresek a civil lakosság elleni dróntámadások. Az emberek, ha kilépnek az utcára, folyamatosan az eget figyelik, és igyekeznek a fák, épületek takarásában sétálni, hogy ne érjék el őket a drónok.

2025. október 09. 18:23
null

Az orosz dróntámadások gyakorlatilag pokollá változtatták a Herszonban élő civil lakosság mindennapjait – írja friss beszámolójában az amerikai Wall Street Journal. A lap felidézi, hogy egy évvel ezelőtt kezdődött a tragikus időszak, amikor a Dnyeper folyó túlsó partjáról bombák és tüzérségi fegyverek mellett drónokat is bevetettek, célzottan civilek támadására.

Mostanra ezek az akciók olyan mértéket öltöttek, hogy az ukrán hatóságok, valamint a helyi emberjogi szervezetek szerint 

Oroszország szisztematikusan támadja a civileket, hogy megfélemlítsék az embereket, és ki se merjenek lépni az utcára. 

A drónok gránátokat vagy gyalogsági aknákat dobnak le, de van, hogy egyenesen egy célpontra csapnak le, és becsapódáskor azonnal felrobbannak. 

Ezek a célpontok lehetnek buszok, piacok, benzinkutak, orvosi rendőrségi járművek is, sőt, akár járókelők is.

Az amerikai lap arról ír, hogy az emberek a tél közeledtével még jobban félnek, mert azzal, hogy a fák lehullajtják a levelet, elveszítik a természetes fedezéküket az utcán.

Ezért támadják az oroszok Herszon lakosságát

A Wall Street Journal a herszoni civilek elleni támadást több dologgal magyarázza. Egyrészt része lehet az oroszok stratégiájának, hogy megfélemlítsék a civileket, és gyengítsék az ukránok ellenálló erejét a háború negyedik évében. A támadások miatt Herszon és a Dnyeper mentén fekvő falvak szinte teljesen elnéptelenedtek.

Ezt is ajánljuk a témában

Az oroszok gyakran osztanak meg felvételeket a találatokról, és figyelmeztetik a lakosságot, hogy aki nem hagyja el a várost, az meghal. 

Az eredetileg 300 ezer fős lakosságú városban mostanra körülbelül 65 ezren maradtak. A lapnak nyilatkozó civilek szerint Oroszország bosszúból támadja a herszoni lakosságot, amiért 2022-ben az orosz invázió ellen tüntettek, majd kitörő örömmel fogadták a visszatérő ukrán katonákat.

„Mindenki tudja, hogy az oroszok mentálisan meg akarják törni a város lakóit” – írja a cikk.

Év eleje óta mintegy 30 ezer drónt küldtek az oroszok Herszon városára, amelyek következtében kilencven civil vesztette életét, és több min 1300 ember megsérült.

Az ENSZ egyik bizottsága májusban „emberiség elleni bűncselekménynek” minősítette a herszoni régió elleni támadásokat. Az elmúlt időszakban jelentősen javult a drónok hatótávolsága, így azok már egyre mélyebben képesek behatolni a városba. A helyiek már nem is mernek autóval közlekedni a városba vezető főútvonalon, amely a fronttól nagyjából 20 kilométerre fekszik.

Az oroszok rendszeresen figyelmeztetnek, hogy a Dnyeper mentén elhelyezkedő területeken minden civil és jármű is célponttá válik. Júniusban Vlagyimir Saldo, Herszon egykori polgármestere, aki jelenleg a régió orosz ellenőrzés alatt álló részét irányítja, Telegram-csatornáján írt arról, hogy a civileknek el kell hagyniuk ezt a területet.

Nyitókép: Kherson Regional Military Admin. / ANADOLU / Anadolu via AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Fireworks
2025. október 09. 20:07
Készítik fel a terület civil lakosságát a teljes letámadásra, ezért akarják, hogy hagyják el. Lehet, hogy az ukránok nem engedik el őket, ezzel hátráltatják az orosz támadásokat. Sajnálom őket, de ők választották a háborút, már békét köthettek volna - nem kényszerítették ki a vezetéstől.
Válasz erre
2
0
bakafant-28
2025. október 09. 20:01
Gázában nem járt a WJS sztárriportere?Ott is lett volna téma,bőségesen..
Válasz erre
1
0
obakapimaki
2025. október 09. 19:53
Elképesztő, hogy egy dezinformációs propaganda kanális, ork-rain propagandáját szemrebbenés nélkül közreadja a mandi, úgy, hogy mindenki pontosan tudja, hogy még a szóközök is tömény hazugság.. Asszem, ez a legalja.. 🤮🤮
Válasz erre
1
0
zsocc44
2025. október 09. 19:45
dundi-fan3 2025. október 09. 19:37 Röviden: a telibevert durva anyádat. Kicsit bővebben: Donbas orosz lakosságát, ukrán polgárok, de orosz nemzetiségűek, hosszú éveken keresztül lőtték a nemnáci ukranok, nehéz fegyverekkel. Valamiért a wsj elfelejtett akkor rikácsolni…
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!