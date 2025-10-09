Amerikai lap az ukrán frontról: a valóság pokolibb, mint amit bárki el tud képzelni

Vérfagyasztó: Herszonban „emberi szafarit” rendezhettek az oroszok
Egy szemtanú szerint egy orosz drón robbanóanyagot dobott le az egyik zsúfolt utcára.
A beszámoló szerint Herszonban rendszeresek a civil lakosság elleni dróntámadások. Az emberek, ha kilépnek az utcára, folyamatosan az eget figyelik, és igyekeznek a fák, épületek takarásában sétálni, hogy ne érjék el őket a drónok.
Az orosz dróntámadások gyakorlatilag pokollá változtatták a Herszonban élő civil lakosság mindennapjait – írja friss beszámolójában az amerikai Wall Street Journal. A lap felidézi, hogy egy évvel ezelőtt kezdődött a tragikus időszak, amikor a Dnyeper folyó túlsó partjáról bombák és tüzérségi fegyverek mellett drónokat is bevetettek, célzottan civilek támadására.
Mostanra ezek az akciók olyan mértéket öltöttek, hogy az ukrán hatóságok, valamint a helyi emberjogi szervezetek szerint
Oroszország szisztematikusan támadja a civileket, hogy megfélemlítsék az embereket, és ki se merjenek lépni az utcára.
A drónok gránátokat vagy gyalogsági aknákat dobnak le, de van, hogy egyenesen egy célpontra csapnak le, és becsapódáskor azonnal felrobbannak.
Ezek a célpontok lehetnek buszok, piacok, benzinkutak, orvosi rendőrségi járművek is, sőt, akár járókelők is.
Az amerikai lap arról ír, hogy az emberek a tél közeledtével még jobban félnek, mert azzal, hogy a fák lehullajtják a levelet, elveszítik a természetes fedezéküket az utcán.
A Wall Street Journal a herszoni civilek elleni támadást több dologgal magyarázza. Egyrészt része lehet az oroszok stratégiájának, hogy megfélemlítsék a civileket, és gyengítsék az ukránok ellenálló erejét a háború negyedik évében. A támadások miatt Herszon és a Dnyeper mentén fekvő falvak szinte teljesen elnéptelenedtek.
Az oroszok gyakran osztanak meg felvételeket a találatokról, és figyelmeztetik a lakosságot, hogy aki nem hagyja el a várost, az meghal.
Az eredetileg 300 ezer fős lakosságú városban mostanra körülbelül 65 ezren maradtak. A lapnak nyilatkozó civilek szerint Oroszország bosszúból támadja a herszoni lakosságot, amiért 2022-ben az orosz invázió ellen tüntettek, majd kitörő örömmel fogadták a visszatérő ukrán katonákat.
„Mindenki tudja, hogy az oroszok mentálisan meg akarják törni a város lakóit” – írja a cikk.
Év eleje óta mintegy 30 ezer drónt küldtek az oroszok Herszon városára, amelyek következtében kilencven civil vesztette életét, és több min 1300 ember megsérült.
Az ENSZ egyik bizottsága májusban „emberiség elleni bűncselekménynek” minősítette a herszoni régió elleni támadásokat. Az elmúlt időszakban jelentősen javult a drónok hatótávolsága, így azok már egyre mélyebben képesek behatolni a városba. A helyiek már nem is mernek autóval közlekedni a városba vezető főútvonalon, amely a fronttól nagyjából 20 kilométerre fekszik.
Az oroszok rendszeresen figyelmeztetnek, hogy a Dnyeper mentén elhelyezkedő területeken minden civil és jármű is célponttá válik. Júniusban Vlagyimir Saldo, Herszon egykori polgármestere, aki jelenleg a régió orosz ellenőrzés alatt álló részét irányítja, Telegram-csatornáján írt arról, hogy a civileknek el kell hagyniuk ezt a területet.
Nyitókép: Kherson Regional Military Admin. / ANADOLU / Anadolu via AFP
