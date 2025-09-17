Az ukránok hárítják, hogy beavatkoztak volna a georgiai választásokba

Az ellenfél beemelte a verbális és fizikai erőszak kultúráját
Ahol elfogynak az érvek, ott marad a kiabálás, az agresszió és a trükközés.
Szokatlan vita alakult ki Georgia és Ukrajna között. A grúzok azzal vádolják az ukránokat, hogy robbanószereket csempésztek be az országba.
Néhány nappal ezelőtt a grúz állambiztonsági szolgálat azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy az ukrán titkosszolgálat utasítására robbanószerek lettek behozva az országba. Szeptember 11-én az SSSG bejelentette, hogy egy ukrán állampolgár 2,4 kilogramm RDX („hexogén”) robbanóanyagot próbált teherautóval Georgiába csempészni, ami két ukrán állampolgár letartóztatásához vezetett.
A nyomozás megállapította, hogy a robbanóanyag azé az ukrán állampolgáré volt, aki a járművet vezette. Az SSSG továbbá kijelentette, hogy az egyik letartóztatott vallomása megerősítette, hogy a robbanószert az ukrán biztonsági szolgálat (SBU) képviselői adták át a teherautó sofőrjének Ukrajnában.
Az ügynökség azt is vizsgálja, hogy van-e összefüggés a robbanóanyagok csempészete és az október 4-re tervezett tüntetés között, amely napon választásokat is tartanak Grúziában.
Az ukrán Euro Intergration oldalán ezt követően egy cikkben azt elemezték, hogy mivel a grúz kormány elnyomja az ellenzéket, ezért a robbanószerek is csak terelés. A cikk egyenesen arra figyelmeztet, hogy a választásokat megelőzően provokációkra lehet számítani a kormányzatok részéről.
Grúziában az ellenzék jelentős része a választások figyelmen kívül hagyására szólított fel, és csak két ellenzéki párt vesz részt a voksoláson, amiért a cikk a Grúz Álom kormányzó pártot hibáztatja.
Az Egyesült Nemzeti Mozgalom politikai tanácsának vezetője, Levan Khabeishvili, valamint a közéleti aktivista és híres operaénekes, Paatoi Burchuladze bejelentette, hogy október 4-én nagyszabású tüntetést szerveznek, amely a kormánypárt számára „végítélet” napjává válik.
„Október 4-e nem tüntetés, október 4-én nemzeti gyűlést tartunk, amelyen sokan részt vesznek a régiókból és Tbilisziből. Olyan sokan lesznek, hogy valószínűleg még soha nem volt ilyen Tbiliszi utcáin. Most kétmillió meghívót rendelünk. A meghívó egyben mandátum is lesz, amellyel szavazni kell a gyűlésen. A mandátumot kiosztjuk, és a bejáratnál is megkaphatják” – mondta Burchuladze.
Tehát a grúz ellenzék szavazás helyett egy hatalmas tüntetést tervez a voksolás napjára.
Az ukrán elemzés nem cáfolja a grúz vádakat az ukrán beavatkozással kapcsolatosan, hanem a grúz kormányzat anti-demokratikus intézkedéseire koncentrál.
Az cikk arra is kitér, hogy az EU nemrég megfenyegette Georgiát, hogy visszavonja a vízummentességét.
Nyitókép: Davit Kachkachishvili / ANADOLU / Anadolu via AFP
