SBU Georgia ellenzék

Az ukránok hárítják, hogy beavatkoztak volna a georgiai választásokba

2025. szeptember 17. 13:45

Szokatlan vita alakult ki Georgia és Ukrajna között. A grúzok azzal vádolják az ukránokat, hogy robbanószereket csempésztek be az országba.

2025. szeptember 17. 13:45


Néhány nappal ezelőtt a grúz állambiztonsági szolgálat azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy az ukrán titkosszolgálat utasítására robbanószerek lettek behozva az országba. Szeptember 11-én az SSSG bejelentette, hogy egy ukrán állampolgár 2,4 kilogramm RDX („hexogén”) robbanóanyagot próbált teherautóval Georgiába csempészni, ami két ukrán állampolgár letartóztatásához vezetett. 

A nyomozás megállapította, hogy a robbanóanyag azé az ukrán állampolgáré volt, aki a járművet vezette. Az SSSG továbbá kijelentette, hogy az egyik letartóztatott vallomása megerősítette, hogy a robbanószert az ukrán biztonsági szolgálat (SBU) képviselői adták át a teherautó sofőrjének Ukrajnában.

Az ügynökség azt is vizsgálja, hogy van-e összefüggés a robbanóanyagok csempészete és az október 4-re tervezett tüntetés között, amely napon választásokat is tartanak Grúziában. 

Ukrán válasz: terelés

Az ukrán Euro Intergration oldalán ezt követően egy cikkben azt elemezték, hogy mivel a grúz kormány elnyomja az ellenzéket, ezért a robbanószerek is csak terelés. A cikk egyenesen arra figyelmeztet, hogy a választásokat megelőzően provokációkra lehet számítani a kormányzatok részéről. 

Grúziában az ellenzék jelentős része a választások figyelmen kívül hagyására szólított fel, és csak két ellenzéki párt vesz részt a voksoláson, amiért a cikk a Grúz Álom kormányzó pártot hibáztatja. 

Az Egyesült Nemzeti Mozgalom politikai tanácsának vezetője, Levan Khabeishvili, valamint a közéleti aktivista és híres operaénekes, Paatoi Burchuladze bejelentette, hogy október 4-én nagyszabású tüntetést szerveznek, amely a kormánypárt számára „végítélet” napjává válik.

„Október 4-e nem tüntetés, október 4-én nemzeti gyűlést tartunk, amelyen sokan részt vesznek a régiókból és Tbilisziből. Olyan sokan lesznek, hogy valószínűleg még soha nem volt ilyen Tbiliszi utcáin. Most kétmillió meghívót rendelünk. A meghívó egyben mandátum is lesz, amellyel szavazni kell a gyűlésen. A mandátumot kiosztjuk, és a bejáratnál is megkaphatják” – mondta Burchuladze.

Tehát a grúz ellenzék szavazás helyett egy hatalmas tüntetést tervez a voksolás napjára. 

Az ukrán elemzés nem cáfolja a grúz vádakat az ukrán beavatkozással kapcsolatosan, hanem a grúz kormányzat anti-demokratikus intézkedéseire koncentrál.

Az cikk arra is kitér, hogy az EU nemrég megfenyegette Georgiát, hogy visszavonja a vízummentességét. 

Nyitókép: Davit Kachkachishvili / ANADOLU / Anadolu via AFP

***

 

 

 

Kerezs
2025. szeptember 17. 15:46
Tehát: nincs hálózat, az EU nem akarja a neki nem tetsző kormányokat eltávolítani, az EU nem használja a fogott Ukrajnát szolgálati kutyaként azokkal szemben akik nem tetszenek neki. Á, dehogy, nincs ilyesmi.
nyúlgerinc
2025. szeptember 17. 13:57
A grúzoknak van igaza. Ukrajna, bármi is lesz a véres meccs végeredménye, egy rákos sejt lesz Európa testén. Sürgősen el kell távolítani.
