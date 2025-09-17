Néhány nappal ezelőtt a grúz állambiztonsági szolgálat azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy az ukrán titkosszolgálat utasítására robbanószerek lettek behozva az országba. Szeptember 11-én az SSSG bejelentette, hogy egy ukrán állampolgár 2,4 kilogramm RDX („hexogén”) robbanóanyagot próbált teherautóval Georgiába csempészni, ami két ukrán állampolgár letartóztatásához vezetett.

A nyomozás megállapította, hogy a robbanóanyag azé az ukrán állampolgáré volt, aki a járművet vezette. Az SSSG továbbá kijelentette, hogy az egyik letartóztatott vallomása megerősítette, hogy a robbanószert az ukrán biztonsági szolgálat (SBU) képviselői adták át a teherautó sofőrjének Ukrajnában.

Az ügynökség azt is vizsgálja, hogy van-e összefüggés a robbanóanyagok csempészete és az október 4-re tervezett tüntetés között, amely napon választásokat is tartanak Grúziában.

Ukrán válasz: terelés

Az ukrán Euro Intergration oldalán ezt követően egy cikkben azt elemezték, hogy mivel a grúz kormány elnyomja az ellenzéket, ezért a robbanószerek is csak terelés. A cikk egyenesen arra figyelmeztet, hogy a választásokat megelőzően provokációkra lehet számítani a kormányzatok részéről.