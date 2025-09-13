Már megint lebuktak: az ukránok ugyanazt tették Törökországban, amivel Magyarországon is próbálkoztak
Főszerepben az SBU ezredese.
Grúzia Állami Biztonsági Szolgálata friss információkat hozott nyilvánosságra két ukrán állampolgárról, akiket szeptember 11-én vettek őrizetbe.
Grúzia Állami Biztonsági Szolgálata (SSSG) új részleteket adott ki két, szeptember 11-én őrizetbe vett ukrán állampolgárról, akiket azzal gyanúsítanak, hogy robbanóanyagot szállítottak az országba – írja a Civil Georgia.
Az SSSG állítása szerint az elkövetők az Ukrajna Biztonsági Szolgálatának (SBU) utasításai szerint jártak el.
A gyanúsítottak állítólag azt jegyezték meg, hogy az eszköz végső rendeltetése Oroszország lett volna, de a grúz biztonsági ügynökség szerint a bizonyítékok egy tbiliszi központi célpontra utalnak, és utalást tettek az október 4-i helyi választásokkal való lehetséges kapcsolatra.
Az SSSG első helyettese, Lasha Maghradze elmondta, hogy a gyanúsítottak szeptember 10-én léptek be Grúziába egy ukrán rendszámú Mercedes-Benz teherautóval, miután Románián, Bulgárián és Törökországon keresztül utaztak. A nyomozók állítólag 2,4 kilogramm hexogént (RDX), egy rendkívül erős robbanóanyagot találtak a járműben.
Maghradze idézte egyik őrizetbe vettet, aki azt mondta, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat munkatársai „megmondták neki, hogy hozza be ezt az anyagot Grúzia területére, és adja át egy konkrét személynek, akit ők megneveztek”.
Az SSSG hangsúlyozta, hogy a fogvatartott szerint ez az utasítás közvetlenül az SBU-tól származott.
A fogvatartott állítólag azt is hozzátette, hogy a robbanószer végső célpontja „az Oroszországi Föderáció lett volna”, és azt a Maghradze által említett „Pautina 2”-re szánták.
Az SSSG viszont hangsúlyozta, hogy a Grúziában talált bizonyítékok más irányba mutatnak. „A vizsgálat jelenlegi állása szerint az egyetlen célpont egy tbiliszi, avlabari lakóház” – mondta Maghradze. Hozzátette: vizsgálják, van-e kapcsolat az október 4-i választásokkal és a radikális csoportok által bejelentett tervekkel.
