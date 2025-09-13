Megtámadták őket az ukránok – állítják a grúzok

Grúzia Állami Biztonsági Szolgálata (SSSG) új részleteket adott ki két, szeptember 11-én őrizetbe vett ukrán állampolgárról, akiket azzal gyanúsítanak, hogy robbanóanyagot szállítottak az országba – írja a Civil Georgia.

Az SSSG állítása szerint az elkövetők az Ukrajna Biztonsági Szolgálatának (SBU) utasításai szerint jártak el.

A gyanúsítottak állítólag azt jegyezték meg, hogy az eszköz végső rendeltetése Oroszország lett volna, de a grúz biztonsági ügynökség szerint a bizonyítékok egy tbiliszi központi célpontra utalnak, és utalást tettek az október 4-i helyi választásokkal való lehetséges kapcsolatra.

Az SSSG első helyettese, Lasha Maghradze elmondta, hogy a gyanúsítottak szeptember 10-én léptek be Grúziába egy ukrán rendszámú Mercedes-Benz teherautóval, miután Románián, Bulgárián és Törökországon keresztül utaztak. A nyomozók állítólag 2,4 kilogramm hexogént (RDX), egy rendkívül erős robbanóanyagot találtak a járműben.

Maghradze idézte egyik őrizetbe vettet, aki azt mondta, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat munkatársai „megmondták neki, hogy hozza be ezt az anyagot Grúzia területére, és adja át egy konkrét személynek, akit ők megneveztek”.