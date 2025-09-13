Ft
Ft
25°C
16°C
Ft
Ft
25°C
16°C
09. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
grúzia SBU georgia Ukrajna

Megtámadták őket az ukránok – állítják a grúzok

2025. szeptember 13. 15:40

Grúzia Állami Biztonsági Szolgálata friss információkat hozott nyilvánosságra két ukrán állampolgárról, akiket szeptember 11-én vettek őrizetbe.

2025. szeptember 13. 15:40
null

Grúzia Állami Biztonsági Szolgálata (SSSG) új részleteket adott ki két, szeptember 11-én őrizetbe vett ukrán állampolgárról, akiket azzal gyanúsítanak, hogy robbanóanyagot szállítottak az országba – írja a Civil Georgia.

Az SSSG állítása szerint az elkövetők az Ukrajna Biztonsági Szolgálatának (SBU) utasításai szerint jártak el.

 A gyanúsítottak állítólag azt jegyezték meg, hogy az eszköz végső rendeltetése Oroszország lett volna, de a grúz biztonsági ügynökség szerint a bizonyítékok egy tbiliszi központi célpontra utalnak, és utalást tettek az október 4-i helyi választásokkal való lehetséges kapcsolatra.

Az SSSG első helyettese, Lasha Maghradze elmondta, hogy a gyanúsítottak szeptember 10-én léptek be Grúziába egy ukrán rendszámú Mercedes-Benz teherautóval, miután Románián, Bulgárián és Törökországon keresztül utaztak. A nyomozók állítólag 2,4 kilogramm hexogént (RDX), egy rendkívül erős robbanóanyagot találtak a járműben.

Maghradze idézte egyik őrizetbe vettet, aki azt mondta, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat munkatársai „megmondták neki, hogy hozza be ezt az anyagot Grúzia területére, és adja át egy konkrét személynek, akit ők megneveztek”

Az SSSG hangsúlyozta, hogy a fogvatartott szerint ez az utasítás közvetlenül az SBU-tól származott.

A fogvatartott állítólag azt is hozzátette, hogy a robbanószer végső célpontja „az Oroszországi Föderáció lett volna”, és azt a Maghradze által említett „Pautina 2”-re szánták.

Az SSSG viszont hangsúlyozta, hogy a Grúziában talált bizonyítékok más irányba mutatnak. „A vizsgálat jelenlegi állása szerint az egyetlen célpont egy tbiliszi, avlabari lakóház” – mondta Maghradze. Hozzátette: vizsgálják, van-e kapcsolat az október 4-i választásokkal és a radikális csoportok által bejelentett tervekkel.  

Nyitókép: AFP/Efrem Lukackij

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
magor62-2
2025. szeptember 13. 17:18
Terrorista állam végnapjai, csapkod minden irányba, belemar mindem kézbe....
Válasz erre
1
0
billysparks
2025. szeptember 13. 16:50
Ukrajna nem tesz ilyet. Ukrajna sohasem provokál. Ukrajna áldozat. Akinek nem ez a véleménye az náci. Ja, amúgy orosz propaganda.
Válasz erre
5
0
nyúlgerinc
2025. szeptember 13. 16:44
Nem nyugszanak Gyuri bácsi emberei. Minden áron Maidant szeretnének csinálni Grúziában is....bocsánat, Georgiában.
Válasz erre
6
0
bagira004
2025. szeptember 13. 16:41
Az a gyanúm hogy terrorista provokátorok székhelye Brüsszel , Zelenszkij tőlük kapja az utasításokat , szaladgál a hírt Ursulának viszi .
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!