08. 21.
csütörtök
Németország Északi Áramlat-1 robbantás Északi Áramlat-2

Pont kerülhet az ügy végére: letartóztatták az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit

2025. augusztus 21. 14:56

Szerhij K. ellen robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indul eljárás.

2025. augusztus 21. 14:56
null

Az olasz hatóságok őrizetbe vettek egy ukrán állampolgárt, akit a 2022 szeptemberében az Északi Áramlat-1 és Északi Áramlat-2 gázvezetékek ellen végrehajtott robbantások egyik szervezőjeként tartanak számon – közölte csütörtökön a német szövetségi főügyész. A letartóztatás hírét az olasz csendőrség is megerősítette.

A férfit, akit a német adatvédelmi szabályok miatt csak Szerhij K.-ként neveztek meg, az olasz csendőrség fogta el csütörtökre virradóra Rimini tartományban egy hétfőn kiadott európai elfogatóparancs alapján. Olaszországból Németországba szállítják, ahol bíróság elé kell állnia. A német szövetségi ügyészség közölte: 

Szerhij K. ellen robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indul eljárás.

A nyomozás szerint a gyanúsított egy csoport tagjaként 2022. szeptember 26-án robbanószerkezeteket helyezett el a Balti-tenger mélyén futó vezetékeken a dániai Bornholm-sziget közelében. A csapat egy Rostockból induló vitorlás jachttal jutott el a helyszínre; a hajót egy német cégtől bérelték ki hamis okmányokkal és közvetítők segítségével. 

Mivel a robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezetét is érintették, mindhárom ország külön vizsgálatot indított az ügyben, ám Stockholm és Koppenhága időközben lezárta az eljárást, 

így a nyomozást jelenleg kizárólag Berlin folytatja.

Az Északi Áramlat-1 Oroszország fő gázszállítási útvonalaként szolgált Németország felé egészen addig, amíg Moszkva 2022 augusztusában le nem állította a szállításokat. Az Északi Áramlat-2 soha nem kezdte meg működését, mivel Berlin az engedélyezési folyamatot az ukrajnai háború előtt felfüggesztette.

Német lapértesülések 2023-ban arról cikkeztek, hogy egy Ukrajna-barát csoport állhat a szabotázs mögött, de Kijev következetesen tagadta, hogy köze volna a robbantásokhoz.

(MTI) 

Nyitókép: a szivárgó Északi Áramlat a robbanás után (Danish Defence/AFP)

falcatus-2
2025. augusztus 21. 17:20
re: Agricola " Az Északi Áramlat vezetékek elleni terrorista akció során a nagy átmérőjű/hosszúságú/nagynyomású vezetékből csaknem egymilliárd normál köbméter metángáz jutott a Föld légkörébe, miután Oroszország leállította betáplálást...." Kizárt! A cső külső átmérője 122 cm, emlékeim szerint(anno már kiszámoltam egyszer itt) 4 cm a falvastagsága. Hasznos átmérő 144 cm netto. Tehát méterenként 1,6 m3. Teljes hossz1200 km x1000= 1200 000m3 Az NS1 2 párhuzamos vezetékből állt, az NS2 nem volt feltöltve. A két vezeték mivel 220 bar max üzemi nyomásra volt tervezve, ebben az esetben 2x1,2 millió m3 x 220 bar= 528 millió m3 juthatott ki, de emlékeim szerint mivel már a németek leállították és csökkentett üzemi nyomás alatt tartották, ők azt állították max. 300 millió m3 gáz távozhatott.
ertonszena
2025. augusztus 21. 17:18 Szerkesztve
Na. Elkapták az ukrán Aquamant, aki egyedül, szabad tüdős merüléssel több helyen felrobbantotta a vezetéket a tenger mélyén? Anyátokat etessétek.
tomekjosef
2025. augusztus 21. 16:39
Rákenik egy szererncsétlenre, aki elviszi a balhét a valódi bűnös a neonáci rezsim hárítja a felelőséget.
alteregon
2025. augusztus 21. 16:32
Hoppá, megvan a váltóőr.
