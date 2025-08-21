Rajongva szereti Magyarországot a Broadway sztárja – Whitney Houston dalszerzője volt a Négyszemközt vendége (VIDEÓ)

Kelet-európai vér is folyik az ereimben – utalt szüleinek odesszai és romániai gyökereire Andor Éva Négyszemközt című műsorában a Kontextuson Frank Wildhorn zeneszerző, aki ezúttal Duna szimfónia – Frank Wildhorn és barátai musicalgála apropójából érkezett Budapestre. A világhírű művész – aki egyebek mellett Whitney Houston „Where Do Broken Hearts Go” című slágerének is szerzője – hosszan beszélt a műsorban magyarországi élményeiről és mindarról, ami Budapesthez köti.

Kiemelte: csodálatosnak tartja Magyarországot.

Wildhorn a podcastbeszélgetésben elárulta, hogy annak idején autodidakta módon kezdett jazz- és soul-zenészi karrierjébe; de mesél arról is, milyen volt zseniálisan tehetséges énekesekkel együtt dolgozni, illetve milyen érzés volt számára, amikor – egyedülálló módon –

egy időben egyszerre három darabját játszották a Broadway-n.

Nem tartja magát politizáló művésznek, de annyit leszögezett a műsorban: „törékeny időket élünk”, a veszély jelei felfedezhetők mindenhol, így Európában is. A kontinens és az Egyesült Államok összevetéséből szerinte erősen kitűnik az, hogy

Európában az emberek dolgoznak és élnek; Amerikában pedig dolgoznak, és mellette egy kicsit élnek.

Az érdekfeszítő beszélgetés itt tekinthető meg:

Nyitókép: Kontextus/Négyszemközt