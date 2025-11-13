Ft
11. 13.
csütörtök
Rendkívüli!

Orbán Viktor bejelentette: ekkor jön a 14. havi nyugdíj első részlete (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tarr Zoltán Tisza Párt Brüsszel adatszivárgás

Tarr Zoltán csak akkor bátor, amikor adót akar emelni – így futott a tiszás képviselő

2025. november 13. 07:04

A Tisza alelnökét hiába próbáltuk kérdezni Brüsszelben.

2025. november 13. 07:04
null

Stábunk az Európai Parlament plenáris ülésén forgatott, ahol Tarr Zoltánt, a Tisza Párt politikusát arról kérdeztük, mit lehet tudni a Tisza Párt adatszivárgási botrányáról, illetve, hogy mire gondolt, amikor az egészségügyben ágyszámleépítésekről,  kórházbezárásokról, az oktatásban pedig kisiskolák bezárásáról fantáziált.

A Tisza Párt programalkotásért felelős alelnöke nem válaszolt kérdéseinkre az EP brüsszeli épületében, azonban mint azt korábban hangsúlyozta: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”.

Nézze meg riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
soma100
•••
2025. november 13. 09:16 Szerkesztve
Meg szeretném védeni Tarr Zoltánt, hisz nem futott, csak sietett. Nagyon nehéz lehet úgy válaszolni egy roppantul bonyolult kérdésre, ha az ember kapkodja a lábát , közben az előadására kell összpontosítani, és folyton figyelni kell a mondataira, hogy közben el ne felejtse a messiás által a memóriájába égetett: " Nem szeretnék nyilatkozni! " kifejezést. Lássuk be egy tiszás eu-s képviselőnek borzasztóan megterhelő feladat!
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. november 13. 08:50
Fut a nyúl a mezőn, és énekel....🤣🤣
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. november 13. 08:29
Ez is egyike a már régen szénné égett trükkök százainak. A sameszek elmondják, a Szaros tagadja, vagy nem válaszol és akkor nem mondhatják, hogy a Tisza nem mondta előre. Csak ez olyan szintű primitív csürhénél mint az ukrán bejön - ott arany WC-re lopják meg a hazájukat - de a magyar csürhe ennél tán egy picit okosabb, és pont olyan hazafiatlan....
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2025. november 13. 07:56
Nikikém kezdjük azzal, aki az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztotta.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!