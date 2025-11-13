Tarr Zoltán csak akkor bátor, amikor adót akar emelni – így futott a tiszás képviselő

Stábunk az Európai Parlament plenáris ülésén forgatott, ahol Tarr Zoltánt, a Tisza Párt politikusát arról kérdeztük, mit lehet tudni a Tisza Párt adatszivárgási botrányáról, illetve, hogy mire gondolt, amikor az egészségügyben ágyszámleépítésekről, kórházbezárásokról, az oktatásban pedig kisiskolák bezárásáról fantáziált.

A Tisza Párt programalkotásért felelős alelnöke nem válaszolt kérdéseinkre az EP brüsszeli épületében, azonban mint azt korábban hangsúlyozta: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”.