11. 13.
csütörtök
Fabien Mandon Vučić Oroszország Szerbia

Leszögezte Magyarország szomszédja: Európa háborúra készül

2025. november 13. 07:16

Ráadásul ez nem üres fecsegés Aleksandar Vučić szerb elnök szerint.

2025. november 13. 07:16
null

Aleksandar Vučić szerb elnök szerint az európai országok egy lehetséges katonai konfliktusra készülnek Oroszországgal – számolt be a TASS. „Ahogy elemzem a tényeket, arra a következtetésre jutok, hogy Európa és Oroszország közötti háború egyre nyilvánvalóbbá válik. 

Ez nem üres beszéd, mindenki készül rá” 

– mondta Vučić egy tévéműsorban, reagálva Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnökének kijelentésére, miszerint a francia hadseregnek három–négy éven belül készen kell állnia az Oroszországgal való szembenállásra. Vučić azt is elmondta, hogy Szerbia „két tűz között” találta magát, mivel a nyugati országok és Oroszország céljai ellentétesek. Hangsúlyozta, hogy Szerbiának tovább kell erősítenie fegyveres erőit az önvédelem érdekében.

Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
tajoska
2025. november 13. 09:11
Mi az a TASS ? A TASZSZ? Jó lenne, ha valaki ellenőrizné a fordítást. Esetleg a hülye címek adóját át kéne képezni.
0
0
3atti3
2025. november 13. 08:34
Ebből valahogy ki kell maradnunk, nincs több terület amit el szeretnénk veszíteni idióta nyugatiak miatt.
0
0
faramuci
2025. november 13. 08:32
" francia hadseregnek három–négy éven belül készen kell állnia az Oroszországgal való szembenállásra" Még az országukat elfoglaló afrikai fekete majmokkal sem bírnak el,nemhogy az orosz medvével..... Azt hiszem a ruszki majd ezeket is nácítlanítja.....ismét.
2
0
pipa89
2025. november 13. 08:14 Szerkesztve
Ezért kellett volna már Szerbiát is felvenni az EU-ba, másfelől a PÉNZMAFFIA csatlósa, Brüsszel éppen ezért nem vette fel Szerbiát, mert az első világháborúban is sikeresen használták fel őket, gondolták, most is kapóra jönnek. Mocskos banda ez! Már totál keresztbe feküdtünk nekik, a karjaink és a lábaink is ellent tartanak nekik, de ezek még mindig tolják bele a régiót a háborúba! Arról miért nem írtok, hogy az ukik két orosz pilótát akartak beszervezni, hogy MIG-31-esükkel kínálják meg a romániai légi támaszpontot (Konstanzát) egy Kindzsal rakétával???? Az orosz FSZB tudott róla és jutalmul lebombáztatták november 9-ről 10 -re virradóra az egyik ukrán titkosszolgálati központot.
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!