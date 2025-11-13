Leszögezte Magyarország szomszédja: Európa háborúra készül

Német tábornok az oroszokról: bőven elég tankjuk van, hogy megtámadják a NATO-t
Ráadásul ez nem üres fecsegés Aleksandar Vučić szerb elnök szerint.
Aleksandar Vučić szerb elnök szerint az európai országok egy lehetséges katonai konfliktusra készülnek Oroszországgal – számolt be a TASS. „Ahogy elemzem a tényeket, arra a következtetésre jutok, hogy Európa és Oroszország közötti háború egyre nyilvánvalóbbá válik.
Ez nem üres beszéd, mindenki készül rá”
– mondta Vučić egy tévéműsorban, reagálva Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnökének kijelentésére, miszerint a francia hadseregnek három–négy éven belül készen kell állnia az Oroszországgal való szembenállásra. Vučić azt is elmondta, hogy Szerbia „két tűz között” találta magát, mivel a nyugati országok és Oroszország céljai ellentétesek. Hangsúlyozta, hogy Szerbiának tovább kell erősítenie fegyveres erőit az önvédelem érdekében.
