Ukrajnában borult az arany bili; területeket szereznének a románok; átlépte a vörös vonalat az Európai Bizottság

Borult a bili Ukrajnában

A 2019-ben oligarcha-támogatással (Ihor Kolomojszkij) elnökké választott Volodimir Zelenszkij korrupcióellenes ígéretei ellenére most maga is veszélybe került egy hatalmas energetikai korrupciós botrány miatt. Az ukrán NABU vasárnap házkutatást tartott Timur Mindics oligarchánál (Zelenszkij egykori üzlettársa, Kvartal 95 társtulajdonosa) és Herman Haluscsenko ex-energiaügyi miniszternél. Mindics Izraelben van, a gyanú szerint ő a „Carlson” fedőnevű vezetője egy bűnszervezetnek, amely több milliárd dolláros kenőpénzt szedett az Enerhoatom állami vállalattól.

A botrány különösen árt Zelenszkijnek:

Mindics régi barátja, bemutatta Kolomojszkijnak,

befolyása volt miniszteri kinevezésekre,

júliusi törvényjavaslatával korlátozni próbálta a NABU függetlenségét.

A felháborodás óriási a lakosság körében: az áramhiány és az orosz támadások idején 100 millió dollárt lophattak el, miközben óriási dollárkötegeket és egy arany vécét is találtak a hatóságok. Zelenszkij egyelőre óvatos, de a NABU újabb bizonyítékokat ígér, az elnök sorsa eldőlhet az elkövetkező napokban, hetekben.