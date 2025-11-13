Ft
11. 13.
csütörtök
Volodimir Zelenszkij Ausztria Európai Bizottság Románia

Ukrajnában borult az arany bili; területeket szereznének a románok; átlépte a vörös vonalat az Európai Bizottság

2025. november 13. 05:54

Ezek voltak a szerdai nap legolvasottabb hírei.

2025. november 13. 05:54
null

Borult a bili Ukrajnában

A 2019-ben oligarcha-támogatással (Ihor Kolomojszkij) elnökké választott Volodimir Zelenszkij korrupcióellenes ígéretei ellenére most maga is veszélybe került egy hatalmas energetikai korrupciós botrány miatt. Az ukrán NABU vasárnap házkutatást tartott Timur Mindics oligarchánál (Zelenszkij egykori üzlettársa, Kvartal 95 társtulajdonosa) és Herman Haluscsenko ex-energiaügyi miniszternél. Mindics Izraelben van, a gyanú szerint ő a „Carlson” fedőnevű vezetője egy bűnszervezetnek, amely több milliárd dolláros kenőpénzt szedett az Enerhoatom állami vállalattól.

A botrány különösen árt Zelenszkijnek:

  • Mindics régi barátja, bemutatta Kolomojszkijnak,
  • befolyása volt miniszteri kinevezésekre,
  • júliusi törvényjavaslatával korlátozni próbálta a NABU függetlenségét. 

A felháborodás óriási a lakosság körében: az áramhiány és az orosz támadások idején 100 millió dollárt lophattak el, miközben óriási dollárkötegeket és egy arany vécét is találtak a hatóságok. Zelenszkij egyelőre óvatos, de a NABU újabb bizonyítékokat ígér, az elnök sorsa eldőlhet az elkövetkező napokban, hetekben.

Újabb területekre áhítoznak a románok 

Petrișor Peiu, az AUR szenátora szerint Moldova 1990-ben történelmi hibát követett el az önállóság választásával a Romániával való egyesülés helyett. Példaként a német újraegyesítést hozta fel, amely Németország gazdasági felemelkedéséhez vezetett.

Kiemelte: Moldova ma Európa legszegényebb országa, míg Románia megelőzte többek között Magyarországot a fejlődésben. Ha Bukarest a német modellt követte volna, ma egy egységes, fejlett román állam létezne.

Brüsszel kivételezik Ausztriával 

Az Európai Bizottság kivételt helyezett kilátásba Ausztria, Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország és Lengyelország számára az új EU-s menekültügyi paktum migrációs szolidaritási kötelezettsége alól.

Christian Stocker kancellár kiemelte az ország hosszú távú terheltségét, támogatja a szigorúbb migrációs politikát és elutasítja a menedékkérők uniós elosztását. Gerhard Karner belügyminiszter az EU-n kívüli visszatoloncoló központok fontosságát hangsúlyozta. Magnus Brunner EU-biztos szerint a reform egyensúlyt teremt felelősség és szolidaritás között, Ausztria jelentős tehermentesítésre számíthat.

Nyitókép forrása: Szergej SUPINSKY / AFP

patriota-0
2025. november 13. 08:58
Már értem, hogy ursula miért nyalizik z.-nél! Egyszer szeretne ő is azokba az arany WC-be szarni.
zrx8
2025. november 13. 07:48
Felőlem tolják keletebbre a keleti határukat, de akkor a nyugatit is !
Tarpibp
2025. november 13. 07:19
Már Izraelben van a fickó. Onnan meg nem adják.ki.
magor62-2
2025. november 13. 07:06
Bezzeg.....
