Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa Németország Magyarország AUR Moldova Románok Egyesüléséért Szövetség Románia

Mindent bevetnének a románok, hogy új területeket szerezzenek meg: még Magyarországot is belekeverték az ügybe

2025. november 12. 18:40

Furfangos ötlettel állt elő Petrișor Peiu.

2025. november 12. 18:40
null

Petrișor Peiu, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szenátora szerint a Moldovai Köztársaság történelmi hibát követett el, amikor 1990-ben az önállóságot választotta a Romániával való egyesülés helyett – írja az Agerpres.

Példaként hozta fel Kelet- és Nyugat-Németország újraegyesítését, amely szerinte Németország gazdasági felemelkedéséhez vezetett. Peiu hangsúlyozta:

Moldova ma Európa legfejletlenebb állama, miközben Románia megelőzte többek között Magyarországot is gazdasági fejlődésben.

Úgy véli, ha Bukarest vezetése akkor a német modellt követte volna, ma egy egységes és fejlett román állam létezne.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patriota-0
2025. november 12. 19:27
"Moldova ma Európa legfejletlenebb állama, miközben Románia megelőzte többek között Magyarországot is gazdasági fejlődésben." Sokan keverik össze a fejlettséget a fejlődés ütemével. Ez utóbbi lehet nagyobb, hiszen a béka segge alól nagyobb fejlődési ütemet lehet elérni, de a fejlettség mást jelent!
Válasz erre
1
0
bagoly-29
2025. november 12. 19:15
Perrisor= Petike, tehát nem lehet nő, bár a Regátban bármi előfordulhat!- A magyarországi valóságról meg túlnyomórészüknek fogalma sincs, soha sem jártak erre fele, nem informálódnak, ha van is hír rólunk a médiában, akkor is vagy nyugati haladár vagy itthoni ellenzéki forrásokból való. Naponta olvasom a marhaságaikat, a cikkekben s kommentekben.
Válasz erre
4
0
szilvarozsa
2025. november 12. 19:15
"miközben Románia megelőzte többek között Magyarországot is gazdasági fejlődésben." Ne basszatok már! Bezzeg Románia?
Válasz erre
5
0
sehobac
•••
2025. november 12. 19:14 Szerkesztve
Ha Erdélyt visszaadják nekünk, minden álmuk teljesülhet. Egyesíthetik az összes románt és még többet is.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!