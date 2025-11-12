Mindent bevetnének a románok, hogy új területeket szerezzenek meg: még Magyarországot is belekeverték az ügybe

Petrișor Peiu, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szenátora szerint a Moldovai Köztársaság történelmi hibát követett el, amikor 1990-ben az önállóságot választotta a Romániával való egyesülés helyett – írja az Agerpres.

Példaként hozta fel Kelet- és Nyugat-Németország újraegyesítését, amely szerinte Németország gazdasági felemelkedéséhez vezetett. Peiu hangsúlyozta:

Moldova ma Európa legfejletlenebb állama, miközben Románia megelőzte többek között Magyarországot is gazdasági fejlődésben.

Úgy véli, ha Bukarest vezetése akkor a német modellt követte volna, ma egy egységes és fejlett román állam létezne.