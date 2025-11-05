Ft
Ilie Bolojan NATO hadsereg Mark Rutte katona Románia Egyesült Államok

Személyesen a NATO-főtitkár nyugtatta meg a románokat: „Éberségünk nem lankad”

2025. november 05. 19:39

Bukarestbe látogatott Mark Rutte.

2025. november 05. 19:39
null

A külföldön állomásozó amerikai csapatok átszervezése nem egyedi, és a Donald Trump elnök vezette kormány teljesen elkötelezett a szövetség erőfeszítései mellett – hangoztatta Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán Bukarestben, miután tárgyalt Nicusor Dan román államfővel.

A közös sajtótájékoztatón Rutte újságírói kérdésre válaszolva kitért a Romániában állomásozó amerikai kontingens csökkentésére, több száz katona kivonására is.

Aláhúzta, hogy a NATO-csapatok vezénylését mindig a körülményekhez igazítják, és például 2022-ben nagyobb létszámban voltak Európában.

Az Ukrajnát támadó orosz drónok többszöri romániai légtérsértéseivel kapcsolatban közölte: a NATO – a szándéktól függetlenül – nagyon komolyan veszi ezeket az incidenseket. 

Éberségünk nem lankad”

– húzta alá, hozzátéve, hogy a szövetség felkészült és képes megtenni mindazt, ami a tagállamok védelméhez szükséges. A védelmi intézkedések között említette a Keleti Őrszem (Eastern Sentry) nevű műveletet, amely a teljes keleti szárnyon – a Fekete-tenger térségét is beleértve – erősíti a NATO védelmi képességeit. Aláhúzta, hogy ez a művelet rugalmasan tágítható. Hagyományos katonai eszközöket, szárazföldi és légi erőket foglal magába, de innovatív taktikákat és technológiákat is, hogy jobban meg tudjon felelni az új kihívásoknak – mondta.

Hangsúlyozta a Fekete-tenger stratégiai fontosságát, rámutatva: Románia nemcsak saját területét védi, hanem más tagállamokét is.

A román államfő beszéde

Nicusor Dan román államfő arról beszélt, hogy Románia nagyon komolyan veszi védelmi ipara fellendítését, mindenképpen megvalósítja az erre vonatkozó stratégiát. Elismerte, hogy ezen a téren az utóbbi években „nem a legjobb volt a menedzsment”, de az ország kész ezt megújítani – mondta.

Közölte: a NATO-főtitkárral a régió biztonságáról, a védelmi költségek növeléséről, a keleti szárny védelméről és Ukrajna támogatásáról beszéltek.

Hangsúlyozta, hogy Románia ezután is támogatja Ukrajnát, és befektet katonai képességeinek növelésébe.

A találkozón a hibrid támadások elleni közös védekezés lehetőségeiről is szó esett – mondta. A román államfő biztosította tárgyalópartnerét afelől, hogy Románia eleget tesz vállalt szövetségesi kötelezettségeinek, és továbbra is hozzájárul az euroatlanti régió biztonságához.

A NATO-főtitkár kétnapos látogatásra érkezett Romániába, és Ilie Bolojan kormányfővel, valamint a szenátusi és a képviselőházi elnökkel is találkozik. Mark Rutte csütörtökön a román államfővel közösen részt vesz a NATO bukaresti védelmi ipari fórumán. A román fővárosban szerdán elkezdődött rendezvényre több mint nyolcszáz küldött és mintegy háromszáz védelmi ipari vállalkozás képviselője jelezte előre részvételét.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

(MTI)

OneiroNauta
2025. november 05. 19:56
„Éberségünk nem lankad” Mintha egy sztálini időkből származó szovjet plakátot olvasnánk... :D
hexahelicene
2025. november 05. 19:54
A román finomító elleni brit-ukrán támadásról gondolom nem esett szó Rutte és Dan között.
rugbista
2025. november 05. 19:51
"Hangsúlyozta, hogy Románia ezután is támogatja Ukrajnát, és befektet katonai képességeinek növelésébe." Nyilvánvaló, hogy az első adandó alkalommal hátbatámadják Ukrajnát Észak-Bukovina és a Budzsák visszaszerzésének céljával.
akitiosz
2025. november 05. 19:45
"a szövetség felkészült és képes megtenni mindazt, ami a tagállamok védelméhez szükséges." Mégsem teszi meg soha. Ukrán támadásra nem mer reagálni.
