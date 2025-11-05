Személyesen a NATO-főtitkár nyugtatta meg a románokat: „Éberségünk nem lankad”

A külföldön állomásozó amerikai csapatok átszervezése nem egyedi, és a Donald Trump elnök vezette kormány teljesen elkötelezett a szövetség erőfeszítései mellett – hangoztatta Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán Bukarestben, miután tárgyalt Nicusor Dan román államfővel.

A közös sajtótájékoztatón Rutte újságírói kérdésre válaszolva kitért a Romániában állomásozó amerikai kontingens csökkentésére, több száz katona kivonására is.

Aláhúzta, hogy a NATO-csapatok vezénylését mindig a körülményekhez igazítják, és például 2022-ben nagyobb létszámban voltak Európában.

Az Ukrajnát támadó orosz drónok többszöri romániai légtérsértéseivel kapcsolatban közölte: a NATO – a szándéktól függetlenül – nagyon komolyan veszi ezeket az incidenseket.