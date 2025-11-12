Ft
Kocsis Máté lerántotta a leplet Magyar Péterről, döbbenetes dolgot tett a Tisza Párt elnöke

Kocsis Máté lerántotta a leplet Magyar Péterről, döbbenetes dolgot tett a Tisza Párt elnöke

2025. november 12. 22:42

A Fidesz frakcióvezetője elárulta: nem valódi a Tisza Párt elnökének a szakdolgozata.

2025. november 12. 22:42


Az amerikai-magyar tárgyalások eredményeiről és az Orbán-Trump találkozó körüli, a baloldali sajtó és Magyar Péter által terjesztett álhírekről is részletesen beszélt Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője az általa alapított Zebra Digitális Polgári Kör országjárásának második állomásán, Mélykúton tartott telt házas előadást Lentulai Krisztiánnal, a Mandiner műsorvezetőjével.

Kocsis Máté elmondta, az álhírekben szereplő állításokkal szemben a magyar-amerikai csúcstalálkozó komoly eredményeket hozott. A magyar emberek számára a legnagyobb eredmény, hogy Magyarország mentességet kap az Oroszországgal szemben bevezetett amerikai szankciók alól. Ez pedig garantálja, hogy továbbra is vásárolhassunk orosz földgázt és kőolajat. Kocsis Máté világossá tette, ha le kellene válnunk az orosz hálózatról, akkor

az üzemanyagok ára literenként 1000 forint fölé emelkedne, míg a rezsiköltségek a háromszorosukra nőnének.

A Fidesz frakcióvezetője szintén a Magyar Pétert kiszolgáló baloldali sajtó által terjesztett álhírekre visszautalva azt leszögezte,

nem azért vásárolunk orosz kőolajat és földgázt, mert szeretjük az oroszokat, ez nem arról szól, milyen a megítélésünk Oroszországról. Arról szól, hogy nem akarjuk, hogy a magyar vállalkozásokat és a családokat tönkretegyék a magas energiaárak.

Ez pedig elkerülhetetlen lenne, ha Brüsszel elvárásai szerint leválnánk az oroszokról, mivel Magyarországnak nincsenek tengerpartjai, így az alternatív szállítás vagy nagyon nehéz lenne, vagy lehetetlen.

Móna Márk

Magyar Péter kezéből egyre inkább csúszik ki a gyeplő

A pénteki Orbán–Trump találkozó óta a Tisza vezér nem talál rést a pajzson, vagyis csak próbálkozik.

Magyar Péter szakdolgozatát az édesanyja írta?

Kocsis Máté ezzel kapcsolatban arra emlékeztetett, az EU 2022 óta azt hangoztatja, hogy hazánk az oroszok háborús lépéseit támogatja azzal, hogy fizet Moszkvának az energiahordozókért. A valóságban tehát – nyomatékosította Kocsis Máté – arról van szó, hogy az orosz kőolaj és földgáz nélkül a magyar gazdaság összeomlana.

Emlékeztetett, Magyar Péter kérdés nélkül végrehajtaná Brüsszel óhaját és leállítaná az orosz energiabeszerzéseket, nem foglalkozva ennek végzetes következményeivel. Kocsis Máté Magyar Pétert önimádónak és arrogánsnak nevezte, nárcisztikus embernek, akit csak az érdekel, ami számára kedvező és amit ő maga fontosnak tart. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett, 25 éve ismeri az ellenzéki politikust, majd egy meglepő dolgot is elárult:

Magyar Péternek a szakdolgozata sem valódi, az anyja írta. Az egész ember tehát egy nagy átverés 

– mondta Kocsis Máté. Kitért a Tisza Párt adatszivárgási botrányára is, feltéve a kérdést,

ki az, aki egy 10 milliós országot olyan emberre bízna, aki 200 ezer támogatója adatára sem tud vigyázni, ami miatt most az ő adataik nyilvánosságra kerültek és Ukrajnában vannak? És Magyar Péter ezért Orbán Viktort és az oroszokat hibáztatja, de lényegében szerinte önmagán kívül mindenki felelős.

Felidézte, az a tény, hogy ukránok fejlesztették a Tisza Párt mobilalkalmazását jól mutatja, milyen szoros az együttműködés az ukránok és a Tisza között, megfelelve ezzel Brüsszel igényeinek.

A Zebra Digitális Polgári Kör telt házas rendezvényén emellett szóba került, a baloldali sajtó miként terjeszt régóta álhíreket, sokáig amerikai támogatásból, amíg Donald Trump le nem állította az USAID finanszírozását. Kocsis Máté világossá tette, a digitális polgári körök egyik legfontosabb feladata, hogy megakadályozza ezeknek az álhíreknek a terjedését és az embereknek elmagyarázzák, mi a valóság az ellenzéki sajtó és a kormány bukását elváró hazai és külföldi politikusok állításaival szemben.

Nyitókép: Kocsis Máté Facebook-oldala

***

vakiki
2025. november 12. 23:59
A viselkedéséből,az ótvaros dumájából feltételezhető hogy az anyja írta helyette a szakdolgozatát. Jogász ilyen hülye nem lehet. Kocsis Máté felkészűlhet. Holnap a fosi feljelenti.(gondolom,csak van bizonyítéka,ismerik fosit,mint a rossz pénzt...)
llnnhegyi
2025. november 12. 23:47
Magyar 🐒🐓 Júdás Pétert A TISZA párt őrjöngő elnökét csak a szaros gatya tartja össze!
llnnhegyi
2025. november 12. 23:45
Orbán Kocsis Máté frakcióvezető! Szuper a műsor!
belbuda
2025. november 12. 23:44 Szerkesztve
Máté,szánalmas a vergődésetek…te,mi volt a nyóckerben? Hiába dobtátok be még a rendőrséget is?! Pihenjél inkább többet…bezzeg a Kriszti…töltődött a kegyencjáraton….tőle tudjuk,hogy a csüngőhasú egy csoda… Áprilisban bukni fog az egész bagázs…😉
