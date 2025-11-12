Kocsis Máté lerántotta a leplet Magyar Péterről, döbbenetes dolgot tett a Tisza Párt elnöke

Kocsis Máté elmondta, az álhírekben szereplő állításokkal szemben a magyar-amerikai csúcstalálkozó komoly eredményeket hozott. A magyar emberek számára a legnagyobb eredmény, hogy Magyarország mentességet kap az Oroszországgal szemben bevezetett amerikai szankciók alól. Ez pedig garantálja, hogy továbbra is vásárolhassunk orosz földgázt és kőolajat. Kocsis Máté világossá tette, ha le kellene válnunk az orosz hálózatról, akkor

az üzemanyagok ára literenként 1000 forint fölé emelkedne, míg a rezsiköltségek a háromszorosukra nőnének.

A Fidesz frakcióvezetője szintén a Magyar Pétert kiszolgáló baloldali sajtó által terjesztett álhírekre visszautalva azt leszögezte,