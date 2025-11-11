Ft
Orbán Tisza Magyar Péter Trump

Magyar Péter kezéből egyre inkább csúszik ki a gyeplő

2025. november 11. 10:41

A pénteki Orbán–Trump találkozó óta a Tisza vezér nem talál rést a pajzson, vagyis csak próbálkozik.

2025. november 11. 10:41
null
Móna Márk
Móna Márk
„Magyar Péter kezéből egyre inkább csúszik ki a gyeplő.

Kijelenthető, hogy a Tisza vezér az elmúlt napokban nem tudott érdemi sikert elérni sem az online, sem az offline térben. A nemzeti oldal a netet teljesen uralja, a terepen pedig több ember volt a Fideszes standoknál, mint a Tiszásoknál. (Ehhez elég csak megnézni néhány fideszes képviselő hétvégi beszámolóját saját oldalaikon.)

Láthatóan megtorpant a Tiszás úthenger. A pénteki Orbán–Trump találkozó óta a Tisza vezér nem talál rést a pajzson, vagyis csak próbálkozik. A dezinformációk és félremagyarázott Orbán-mondatok azonban úgy látszik, nem elegendőek a kezdeményezés visszaszerzéséhez. Kijelenthető, hogy ameddig a kormánypárt tud tematizálni, erősebb lesz a messiási »csodatételeknél«.

Most, öt hónappal a választások előtt, érződik, hogy a Fidesz nyeregben van: erősödő forint, javuló gazdasági adatok és egy jól felépített politikai kínálat van az asztalon. Nehéz dolga lesz a Tiszának, hogy visszavegye a gyeplőt, és ami jelenleg látható, az valószínűleg nem lesz elég a nyeregben maradáshoz.”

Nyitókép: Facebook / Móna Márk

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

google-2
2025. november 11. 11:16
Ideje volt, hogy ennek a szürkék hegedűsének a kezéből kiessen végre a vonó, fals a nyivákolása!
belbuda
2025. november 11. 11:06
Álmodj tovább a birkákkal,Márk…😂😂😂😂
Hangillat
•••
2025. november 11. 11:04 Szerkesztve
Az agyhalottaknak ‚becs-mért‘ becsméreltek csak agydermedtek és 3/4hülyék. Politikai proli polgárok:polprolipolgi tévelygők. A főni gyakran nyilatkozik a zebra emblémás Klubrádiónak, ahol nagyszerű zebra- abrak az M.Agyar-féle abrakadabra.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!