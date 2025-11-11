„Magyar Péter kezéből egyre inkább csúszik ki a gyeplő.

Kijelenthető, hogy a Tisza vezér az elmúlt napokban nem tudott érdemi sikert elérni sem az online, sem az offline térben. A nemzeti oldal a netet teljesen uralja, a terepen pedig több ember volt a Fideszes standoknál, mint a Tiszásoknál. (Ehhez elég csak megnézni néhány fideszes képviselő hétvégi beszámolóját saját oldalaikon.)

Láthatóan megtorpant a Tiszás úthenger. A pénteki Orbán–Trump találkozó óta a Tisza vezér nem talál rést a pajzson, vagyis csak próbálkozik. A dezinformációk és félremagyarázott Orbán-mondatok azonban úgy látszik, nem elegendőek a kezdeményezés visszaszerzéséhez. Kijelenthető, hogy ameddig a kormánypárt tud tematizálni, erősebb lesz a messiási »csodatételeknél«.