Erre a térképre nem számíthatott Magyar Péter: kiderült, miért vezetné vakvágányra Magyarországot
„Ha rápillantasz erre a térképre, valami nagyon nem stimmel a Tisza Párt logikájával” – mutatott rá Sebestyén Géza.
Példát vehetnél erről a nőről!
„Dúró Dóra bíróság elé áll, miután lemondott mentelmi jogáról. Magyar Péter! Te pitiáner, gyáva gazember! Te benőtt szőrtüsző!
Mondom ezt annak ellenére, hogy sose tudtál mit kezdeni a nők adta jó példákkal, hiszen inkább kioldottad olyankor a derékszíjadat.”
Nyitókép: AFP/Szentgallay Bálint