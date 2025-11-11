Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt liberális Dúró Dóra Magyarország Lentulai Krisztián Magyar Péter ellenzék baloldal

Magyar Péter! Te pitiáner, gyáva gazember!

2025. november 11. 09:45

Példát vehetnél erről a nőről!

2025. november 11. 09:45
null
Lentulai Krisztián
Lentulai Krisztián
Facebook

„Dúró Dóra bíróság elé áll, miután lemondott mentelmi jogáról. Magyar Péter! Te pitiáner, gyáva gazember! Te benőtt szőrtüsző!

Példát vehetnél erről a nőről!

Mondom ezt annak ellenére, hogy sose tudtál mit kezdeni a nők adta jó példákkal, hiszen inkább kioldottad olyankor a derékszíjadat.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Szentgallay Bálint

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cukigomboc
2025. november 11. 11:21
"Perczel Éva 2025. november 11. 11:09 "Példát vehetne egy nőről"? Ugyan minek, ha el is verheti nadrágszíjjal? " Természetesen hazudsz, mivel fideszes vagy. Nem verte el szíjjal, hanem hozzávágta. Varga Judit viszont - saját bevallása szerint - ütötte-rúgta a férjét.
Válasz erre
0
0
Perczel Éva
2025. november 11. 11:09
"Példát vehetne egy nőről"? Ugyan minek, ha el is verheti nadrágszíjjal?
Válasz erre
2
0
nyugalom
2025. november 11. 11:05
Az üvöltöző, a tarajos, aki gyáva! Aki kiabal, az fél!
Válasz erre
2
0
westend
2025. november 11. 10:46
cukigomboc 2025. november 11. 10:01 "Vajon ez a szőrtüsző " - nézd má', egy újabb tucatkommentes 'cuki' poloska-fertőzött. Picinyem, küzdjé' a szektáért. Megvetted már az aktuális poloskakötvényt?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!