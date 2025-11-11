Kis kitérővel, de Magyar Péter felé vehették az irányt a guruló dollárok

A hirado.hu úgy tudja: Magyar Péter pártja jelezte, hogy a Karácsony Gergely főpolgármester szoros szövetségesének tekinthető Pikó Andrásra az országos politikában nem tart igényt, a városvezetői posztját azonban megtarthatja abban az esetben, ha beáll a sorba, és Magyar Pétert támogatja.