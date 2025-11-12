Lázár János a Mandiner Klubesten: Egy centit sem vagyunk hajlandóak feladni a magyar érdekből

Kíméletlenül lesújtott Orbán Viktor: akkora arcon csapás érte az EU-t, amit nehezen fognak megemészteni
Mindenki elismerte a magyar miniszterelnök sikerét, de nem mindenki örült neki.
„Mi a magyar érdeket Washingtonban is tudjuk képviselni, míg Magyar Péter Brüsszel érdekeit akarja idehaza képviselni” – jelentette ki Lázár János miniszter a Mandiner teltházas Klubestjén. A miniszter egy Lázárinfóval is megörvendeztette a megjelenteket.
Székesfehérvári rendezvényünk után november 12-én, szerdán ismét a Várkert Bazár adott otthont Mandiner Klubestnek. Szokás szerint ezen az esten a közélet, a kultúra és a szórakozás találkozott – tartalmas beszélgetések, játék és élő koncert várták az érdeklődőket. A novemberi klubest vendége Lázár János építési és közlekedési miniszter volt.
Az est házigazdája Szabó András Csuti volt, aki a Mandiner kvízjátékával indította az eseményt. Csuti kiemelte, soha ennyien nem vettek még részt Klubesten.
Szalai Zoltán lapigazgató köszöntőbeszédében elmondta, a Mandiner Klub tagjai nemrég átlépték az 50 ezer főt. Elhangzott továbbá, hogy az idén ez már a huszonötödik Mandiner-rendezvény, ezen belül pedig immár ez a kilencedik Klubest. Szalai kiemelte, hogy a mostani alkalomra több mint ezren regisztráltak, ezután hozzáfűzte, hogy
reméli, áprilisig még nagyobb tereket tudunk majd megtölteni.
Ezt követően Kacsoh Dániel, a Mandiner főszerkesztő-helyettese beszélgetett Lázár János építési és közlekedési miniszterrel. A beszélgetés elején felidézték a keddi salgótarjáni Lázárinfót, ahol egy már-már szürreális párbeszéd zajlott le a miniszter és a Telex újságírója között. Kacsoh Dániel ennek kapcsán azt a kérdést tette fel, hogy mi értelme van így ezeknek a fórumoknak, Lázár azt felelte, többek között az, hogy
élőben közvetítjük, és megmutatjuk azt a választóknak, hogy ki merünk állni, beszélgetünk az emberekkel, és nem futunk el a sajtó elől.
A tárcavezető arra is rámutatott, hogy az ellenzéki politikát az ellenzéki sajtó munkatársai csinálják, és igaz ez a Tisza politikájára is. Lázár János ezután arról beszélt, hogy a Lázárinfókon leginkább az lepte meg, hogy nem gondolta volna, hogy ekkora lesz érdeklődés majd az események iránt „Engem a politikában is az emberek érdekelnek, így nem okoz fáradtságot, hogy három-négy órát ott álljak, és beszélgessek. Kiderült, hogy ebben a komplikált és összetett világban mekkora igénye van az embereknek a beszélgetésekre. (…) Mi a fórumainkról senkit nem zavarunk el, nem vitetünk el, csak egy a kérésünk, tartsák tiszteletben egymást a résztvevők” – hangsúlyozta.
A Mandiner főszerkesztő-helyettese ezután idézte Magyar Pétert, aki azt állítja, hogy már most megnyerte a választást. Ennek apropóján pedig azt a kérdést tette fel a miniszternek, hogy az országjárása során kormányváltó hangulatot tapasztal-e. Lázár János erre azt felelte, hogy kormányellenes hangulatot gyakran tapasztal. „A Fidesz egy ideig alábecsülte ennek a jelentőségét. Valóban létezik ez az érzés, vannak csalódott és kiábrándult emberek, vannak, akik látják, hogy az elmúlt 15 évben több volt a jó, mint a rossz”. De például a sok a résztvevőt megmozgató nagykanizsai fórumon azt látta, hogy jelen voltak olyan emberek,
Kacsoh Dániel azt a kérdést is feltette Lázár Jánosnak, hogy véleménye szerint mi Magyar Péter titka. A tárcavezető szerint nem az ellenzék vezetője dinamizálja manapság a közéletet. Tizenöt év kormányzás után az a kérdés, hogy ki képes valami újat kínálni, illetve a Fidesz képes-e újat mutatni megújulni.
„Magyar Péter az elmúlt mintegy két évben kannibalizálta ez ellenzéket. A valóságos tervek felfedése nélkül egy uszító propagandát folytat, melynek lényege, hogy mindegy ki vagy mi, csak a ne Fidesz legyen.
Viszont arra már nincs mondás, hogy mi fog másnap történni, és erre még a Tisza vezetői sem tudnak választ adni.
De személy szerint én egyre biztosabb vagyok abban, hogy a totális káosz felé vezetnének minket” – szögezte le.
Az építési és közlekedési miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy Bokros Lajos óta tudjuk, hogyha egy párt reformokat emleget, az egyet jelent azzal, hogy „reszkessetek magyarok„.
Valamivel később pedig azt is elmondta, hogy bár új a márkanév, valójában csak az ellenzéket csomagolták újjá, és mos is a baloldallal állunk szemben, akárcsak az elmúlt 35 évben.
A beszélgetés során arra is kitértek, hogy megváltozott a kommunikáció. Lázár János hangsúlyozta, hogy napjainkban az a politikus már nem tud talpon maradni, aki nem tart lépést a trendekkel. „Aki nem tud megújulni, az elveszíti az emberek bizalmát, mert azok mindig újat akarnak. (...) Az emberek a digitalizációval a kezükbe vették a politika irányítását.
Az a kérdés, hogy a digitális térben 20 vagy 30 másodpercben meg tudod-e nyerni a választókat.
Magyarországon 4 és fél millió individum van a Facebookon, őket kell megnyerni” – magyarázta a miniszter.
A múlt heti washingtoni csúcstalálkozó kapcsán elhangzott, hogy egy 10 milliós nemzetnek valahogy képviselnie magát, ezért is volt hatalmas teljesítmény, amit Orbán Viktor véghez vitt. Nem mindennapi egy 45 perces sajtótájékoztatót bevállalni az amerikai elnökkel,angol nyelven a világ vezető orgánumai előtt – hangsúlyozta.
Orbán Viktor a saját tehetségének is köszönhette a sikerét, és mögötte csak 10 millió ember állt, nem pedig 100 millió”
– emelte ki Lázár János.
Ezt követően pedig megjegyezte, hogy ez a találkozó történelmi jelentőségű volt. Ehhez fogható csak Antall József 1990-es látogatása volt korábban. Az 1920-as diplomáciai kapcsolatok felvétele óta pedig Donald Trump volt az első amerikai elnök, aki azt kérdezte, hogy miként tud segíteni Magyarországnak, a magyar embereknek. A miniszter szerint ez is hatalmas eredményként könyvelhető el.
„A világpolitikában Trump második elnöksége váltást jelent, melyben felértékelődnek a személyes kapcsolatok.
Trump erős vezetőkkel szeret tárgyalni, mert azt gondolja, hogy annak az országnak, amelynek erős vezetője van, az előbb-utóbb erős országgá is válik.
Mi pedig nem hajlott háttal mentünk be, és nem megtört gerinccel jöttünk ki.”
A miniszter a beszélgetés során azt is hangoztatta, hogy a jelenlegi kormányzat „egy centit sem hajlandó feladni soha a magyar érdekből. Ez fogja össze abroncsként a Fideszt is” – mutatott rá.
Majd arra is kitért, hogy mára egy ország energiaellátása olyan kérdéssé vált, ami érinti a nagyhatalmak köreit is. Ezért kellett elmenni Washingtonba
olcsó energiát tudunk venni minden magyarnak, minden tiszás magyarnak is. nem tartható fent az a tiszás kampány, hogy minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a Tisza Pártnak.
Lázár János végül arra is kitért, hogy arra válaszul, hogy Brüsszel világossá tette, hogy Magyar Pétert támogatja, az Egyesült Államok is reagált. Donald Trumpék is megtették a tétjeiket,
az amerikai elnök Orbán Viktort támogatja.
„Mi a magyar érdeket Washingtonban is tudjuk képviselni, míg Magyar Péter Brüsszel érdekeit akarja idehaza képviselni. Nem fekszünk le senkinek sem, azok mondják csak ezt, akik már lefeküdtek Brüsszelnek” – szögezte le a tárcavezető.
Ezután kezdetét vette egy rendhagyó Lázárinfó, ahol a közönség tagjai kérdéseket tehettek fel a miniszternek. A Klubest az Ismerős Arcok zenekar fellépésével zárult. A produkció különlegességét az adta, hogy az egész formáció a színpadra lépett.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád
Ezt is ajánljuk a témában
Mindenki elismerte a magyar miniszterelnök sikerét, de nem mindenki örült neki.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezúttal is rengetegen jöttek el a rendezvényünkre. Ilyen volt a Mandiner Klubest Székesfehérváron.