Lázár János a Mandiner Klubesten: Egy centit sem vagyunk hajlandóak feladni a magyar érdekből

Székesfehérvári rendezvényünk után november 12-én, szerdán ismét a Várkert Bazár adott otthont Mandiner Klubestnek. Szokás szerint ezen az esten a közélet, a kultúra és a szórakozás találkozott – tartalmas beszélgetések, játék és élő koncert várták az érdeklődőket. A novemberi klubest vendége Lázár János építési és közlekedési miniszter volt.

Minden korábbi rekordot megdöntő érdeklődés övezte a Mandiner Klubestjét, melynek vendége Lázár János miniszter volt. Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Az est házigazdája Szabó András Csuti volt, aki a Mandiner kvízjátékával indította az eseményt. Csuti kiemelte, soha ennyien nem vettek még részt Klubesten.

Szalai Zoltán lapigazgató köszöntőbeszédében elmondta, a Mandiner Klub tagjai nemrég átlépték az 50 ezer főt. Elhangzott továbbá, hogy az idén ez már a huszonötödik Mandiner-rendezvény, ezen belül pedig immár ez a kilencedik Klubest. Szalai kiemelte, hogy a mostani alkalomra több mint ezren regisztráltak, ezután hozzáfűzte, hogy