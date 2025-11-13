Sorsdöntő napok következnek: Szijjártó Péter fontos telefonszámot és időpontokat közölt (VIDEÓ)

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető először is kijelentette, hogy minden magyar futballszurkoló izgatottan várja a következő napokat, mivel el fog dőlni, hogy hazánk negyven év után megkapja-e a lehetőséget a világbajnokságon való részvételre, amihez jól kell szerepelni az e heti két selejtezőn.

„Először is Jerevánban, ahol a válogatott helyi idő szerint kilenc órakor, azaz magyar idő szerint délután hat órakor lép majd pályára” – mondta.

Majd arról számolt be, hogy kilencszáz jegyet értékesítettek a vendégszurkolóknak, akik számára a gyülekezési pont a Yervand Kochar téren lesz.