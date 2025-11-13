Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Rendkívüli!

Orbán Viktor bejelentette: ekkor jön a 14. havi nyugdíj első részlete (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szükség Magyarország világbajnokság Örményország közlemény segítség Szijjártó Péter

Sorsdöntő napok következnek: Szijjártó Péter fontos telefonszámot és időpontokat közölt (VIDEÓ)

2025. november 13. 06:46

Szoboszlaiék történelmi tettet vihetnek véghez.

2025. november 13. 06:46
null

Öt konzul lesz jelen az Örményország-Magyarország mérkőzésen csütörtökön Jerevánban a labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozatában, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak majd a szurkolóknak – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Ezt is ajánljuk a témában

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető először is kijelentette, hogy minden magyar futballszurkoló izgatottan várja a következő napokat, mivel el fog dőlni, hogy hazánk negyven év után megkapja-e a lehetőséget a világbajnokságon való részvételre, amihez jól kell szerepelni az e heti két selejtezőn.

„Először is Jerevánban, ahol a válogatott helyi idő szerint kilenc órakor, azaz magyar idő szerint délután hat órakor lép majd pályára” – mondta.

Majd arról számolt be, hogy kilencszáz jegyet értékesítettek a vendégszurkolóknak, akik számára a gyülekezési pont a Yervand Kochar téren lesz.

„18 óra 45 perctől kerül sor a gyülekezésre, és onnan vonulhatnak majd a magyar szurkolók a mérkőzés helyszínéhez” – húzta alá. 

Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy a drukkereket a Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről hat fő, öt konzul, valamint egy sportdiplomáciai munkatárs fogja segíteni. „Közülük hárman a stadionban teljesítenek szolgálatot, ketten a gyülekezési ponton, míg egy kolléga a repülőtéren várja az odaérkező szurkolókat és segít majd a hazautazásban is” – tudatta.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ha bármilyen problémája akadna a szurkolóknak, akkor konzul kollégáimhoz, illetve sportdiplomáciai kollégámhoz lehet majd fordulni a helyszínen” – fogalmazott.

Illetve tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik ezúttal is már reggel hat órától: +36 30 120 9151.

„Mindenkinek jó szurkolást kívánok, s őszintén remélem, hogy a Jerevánba utazó szurkolók hazaútja is jó hangulatban telhet majd el” – zárta mondandóját.

(MTI)

Fotó:  facebook / Szijjártó Péter

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!