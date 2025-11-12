Ft
edzés Szappanos Péter Szoboszlai Dominik

Olyat tett Szoboszlai a válogatott jereváni edzésén, amire élesben még nem volt példa (VIDEÓ)

2025. november 12. 22:09

Marco Rossi szövetségi kapitány megtartotta az utolsó tréninget a csütörtöki mérkőzés előtt.

2025. november 12. 22:09
null

A magyar válogatott szerda este Jerevánban, a Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadionban tartotta meg utolsó edzését az örmények elleni mérkőzés előtt – számolt be róla az M4 Sport

A hangulat felszabadult volt, a játékosok jókedvűen gyakoroltak, Szoboszlai Dominik pedig a szokásos gyakorlatokat is igyekezett feldobni egy kis trükközéssel. A csapatkapitány a bemelegítés közben többször is megpróbálta eltalálni a kapu keresztlécét – harmadik próbálkozásra sikerült is neki.

A Liverpool sztárja láthatóan élvezte a gyakorlást, a végén pedig egy egészen különleges jelenetet is láthattak a helyszínen tartózkodók: Szoboszlai gólpasszt adott Szappanos Péternek. 

A magyar válogatott jereváni edzéséről videó is készült, amelyet itt megtekinthet: 

Nyitókép: Facebook

