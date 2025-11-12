Olyat tett Szoboszlai a válogatott jereváni edzésén, amire élesben még nem volt példa (VIDEÓ)

Nem akartunk hinni a szemünknek: ennyibe kerül Szoboszlai órája, amiben megjelent Telkiben
A Liverpool középpályásának az összeg csupán öt napi fizetését jelenti...
Marco Rossi szövetségi kapitány megtartotta az utolsó tréninget a csütörtöki mérkőzés előtt.
A magyar válogatott szerda este Jerevánban, a Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadionban tartotta meg utolsó edzését az örmények elleni mérkőzés előtt – számolt be róla az M4 Sport.
A hangulat felszabadult volt, a játékosok jókedvűen gyakoroltak, Szoboszlai Dominik pedig a szokásos gyakorlatokat is igyekezett feldobni egy kis trükközéssel. A csapatkapitány a bemelegítés közben többször is megpróbálta eltalálni a kapu keresztlécét – harmadik próbálkozásra sikerült is neki.
A Liverpool sztárja láthatóan élvezte a gyakorlást, a végén pedig egy egészen különleges jelenetet is láthattak a helyszínen tartózkodók: Szoboszlai gólpasszt adott Szappanos Péternek.
A magyar válogatott jereváni edzéséről videó is készült, amelyet itt megtekinthet:
