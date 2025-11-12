Olyat tett Szoboszlai a válogatott jereváni edzésén, amire élesben még nem volt példa (VIDEÓ)

A hangulat felszabadult volt, a játékosok jókedvűen gyakoroltak, Szoboszlai Dominik pedig a szokásos gyakorlatokat is igyekezett feldobni egy kis trükközéssel. A csapatkapitány a bemelegítés közben többször is megpróbálta eltalálni a kapu keresztlécét – harmadik próbálkozásra sikerült is neki.

A Liverpool sztárja láthatóan élvezte a gyakorlást, a végén pedig egy egészen különleges jelenetet is láthattak a helyszínen tartózkodók: Szoboszlai gólpasszt adott Szappanos Péternek.

A magyar válogatott jereváni edzéséről videó is készült, amelyet itt megtekinthet: