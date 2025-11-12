Nem akartunk hinni a szemünknek: ennyibe kerül Szoboszlai órája, amiben megjelent Telkiben

A magyar labdarúgó-válogatott hétfőn érkezett a Telki edzőközpontba, ahol a jelenlévők szinte egy divatbemutató tanúi lehettek. A figyelem ezúttal is Szoboszlaira összpontosult: a csapatkapitány a közel 350 millió forintot érő Lamborghini Revueltójából szállt ki. A Manchester City és a Real Madrid által is figyelt sztár nemcsak autójával keltett feltűnést: ruházata és kiegészítői is a luxus jegyében születtek.

Szoboszlai FiveFourFive dzsekije körülbelül 100 ezer forintba kerül, a hozzá illő utazótáska hasonló értékű. Megjelenését egy Enfants Riches Déprimés szegecses öv tette teljessé, amelynek ára a boltokban közel egymillió forint.