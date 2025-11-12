Nem akartunk hinni a szemünknek: ennyibe kerül Szoboszlai órája, amiben megjelent Telkiben

„Minden idők legviccesebb nadrágja” – alighogy hazatért Szoboszlai, a rajongók megint beindultak (FOTÓK)
Sokan nem tudták szó nélkül hagyni a magyar válogatott csapatkapitányának öltözetét.
A Liverpool középpályásának az összeg csupán öt napi fizetését jelenti...
Ahogy arról beszámoltunk, hétfő kora délután igazi luxusdivat-bemutatót láthattak a szurkolók Telkiben. Szoboszlai Dominik megjelenésével ismét mindenkit túlszárnyalt, és ezúttal nemcsak a stílusos öltözékével hívta fel magára a figyelmet, hanem a csuklóját ékesítő, rendkívül értékes órájával is.
A magyar labdarúgó-válogatott hétfőn érkezett a Telki edzőközpontba, ahol a jelenlévők szinte egy divatbemutató tanúi lehettek. A figyelem ezúttal is Szoboszlaira összpontosult: a csapatkapitány a közel 350 millió forintot érő Lamborghini Revueltójából szállt ki. A Manchester City és a Real Madrid által is figyelt sztár nemcsak autójával keltett feltűnést: ruházata és kiegészítői is a luxus jegyében születtek.
Szoboszlai FiveFourFive dzsekije körülbelül 100 ezer forintba kerül, a hozzá illő utazótáska hasonló értékű. Megjelenését egy Enfants Riches Déprimés szegecses öv tette teljessé, amelynek ára a boltokban közel egymillió forint.
A legnagyobb figyelmet azonban a csapatkapitány karórája keltette.
A Liverpool középpályása egy Patek Philippe Nautilus 5980 Rose Gold edition luxusórát viselt, amelynek értéke körülbelül 35 millió forint – szúrta ki a Bors. A svájci gyártó modellje aranytokjával, sportos-elegáns stílusával és precíz kidolgozásával a luxus igazi szinonimája.
Érdekesség, hogy a Liverpool játékosának heti fizetése 120 ezer font, vagyis körülbelül 52 millió forint, így a csuklóján lévő óra nagyjából öt napi keresetének felel meg.
„Sikerült kiszellőztetni a fejem, és most már csak a magyar válogatottra összpontosítok. ”
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt