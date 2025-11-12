Kerkez tisztázta szerepét a Liverpoolban – nem kerülte ki a kellemetlen kérdést

Óriási balhé előzte meg a jereváni sajtótájékoztatót, a Mandinernek sikerült megnevettetnie a szövetségi kapitányt
A hazaiak szövetségi kapitányát nem akarták beengedni a stadionba.
A magyar labdarúgó-válogatott 22 éves balhátvédje szerint az örmények igazi harcosok, ezért nehéz ellenük játszani, mert látszik rajtuk, hogy egymásért küzdenek. Kerkez Milos ugyanakkor klubcsapatában betöltött szerepéről is beszélt a csütörtöki Örményország–Magyarország világbajnoki selejtezőmérkőzés előtt.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, hatalmas balhéval indult a csütörtökön magyar idő szerint 18 órakor megrendezésre kerülő Örményország–Magyarország világbajnoki selejtezőmérkőzést felvezető örmény sajtótájékoztató Jerevánban, miután a hazaiak szövetségi kapitányát, Jegise Melikjant akkreditációs kártyája hiányában nem akarták beengedni a stadion területére. A magyarok médiaeseménye ellenben zökkenőmentesen zajlott Kerkez Milos és Marco Rossi részvételével.
Kerkeztől előbb az örmény újságírók kérdezhettek, akik elsősorban arra voltak kíváncsiak, az angol Liverpool 22 éves balhátvédje milyennek tartja holnapi ellenfelét.
Az örmények igazi harcosok, ezért nehéz ellenük játszani, mert látszik rajtuk, hogy egymásért küzdenek. De két olyan kulcsjátékos visszatérésével, mint amilyen Sallai Roland és Varga Barnabás – akik piros és sárga lapos eltiltás miatt kihagyták a budapesti meccset –, újra meg kell találni a győzelemhez vezető utat
– felelte a verbászi születésű bekk.
Kerkez Milossal kapcsolatban megkerülhetetlen kérdés a klubcsapatában betöltött szerepe azután, hogy az elmúlt néhány hét inkább posztriválisáról, Andrew Robertsonról szólt, mint róla. A 31 éves skót hátvéd sorozatban három találkozón kezdett, az Aston Villa és a Real Madrid ellen ráadásul jól is teljesített, míg a Manchester City otthonában lecserélték, éppen Kerkez váltotta őt.
Csalódott vagyok, hogy kikaptunk a Citytől, de sikerült azóta kiszellőztetni a fejem, és most már csak a magyar válogatottra összpontosítok. Nagy örömmel jövök mindig a nemzeti csapatba, és én is azon dolgozom, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el csütörtökön. Nem sokat aludtam az időeltolódás miatt, három órára hunytam le a szemem a gépem, nagyon fáradt vagyok, úgyhogy ma este korán megyek majd ágyba. Nem értek egyet azzal, hogy mostanában kevesebb lehetőséghez jutok Liverpoolban, de az tény, hogy az utóbbi három találkozón nem játszottam annyit, mint előtte. Nekem ez még mindig egy átmeneti időszak a klubban, de ettől még jól érzem magam a bőrömben
– öntött tiszta vizet a pohárba Kerkez Milos. Hozzátette: a magyar válogatott olyan, mint egy család, és azzal a céllal jöttek Jerevánba, hogy megszerezzék mindhárom pontot. Ezt azonban a pályán is meg kell mutatni.
A kaukázusi városban hangolódó magyar szimpatizánsok pedig abban bíznak, hogy
A csütörtöki találkozóról élő közvetítéssel és helyszíni összefoglalóval jelentkezik a Mandiner.
A szokásosnál előbb érkezett meg a mérkőzés helyszínére a magyar labdarúgó-válogatott.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd (archív)
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)