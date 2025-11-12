Kerkez tisztázta szerepét a Liverpoolban – nem kerülte ki a kellemetlen kérdést

Az örmények igazi harcosok, ezért nehéz ellenük játszani, mert látszik rajtuk, hogy egymásért küzdenek. De két olyan kulcsjátékos visszatérésével, mint amilyen Sallai Roland és Varga Barnabás – akik piros és sárga lapos eltiltás miatt kihagyták a budapesti meccset –, újra meg kell találni a győzelemhez vezető utat

– felelte a verbászi születésű bekk.

Kerkez Milossal kapcsolatban megkerülhetetlen kérdés a klubcsapatában betöltött szerepe azután, hogy az elmúlt néhány hét inkább posztriválisáról, Andrew Robertsonról szólt, mint róla. A 31 éves skót hátvéd sorozatban három találkozón kezdett, az Aston Villa és a Real Madrid ellen ráadásul jól is teljesített, míg a Manchester City otthonában lecserélték, éppen Kerkez váltotta őt.

Csalódott vagyok, hogy kikaptunk a Citytől, de sikerült azóta kiszellőztetni a fejem, és most már csak a magyar válogatottra összpontosítok. Nagy örömmel jövök mindig a nemzeti csapatba, és én is azon dolgozom, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el csütörtökön. Nem sokat aludtam az időeltolódás miatt, három órára hunytam le a szemem a gépem, nagyon fáradt vagyok, úgyhogy ma este korán megyek majd ágyba. Nem értek egyet azzal, hogy mostanában kevesebb lehetőséghez jutok Liverpoolban, de az tény, hogy az utóbbi három találkozón nem játszottam annyit, mint előtte. Nekem ez még mindig egy átmeneti időszak a klubban, de ettől még jól érzem magam a bőrömben

– öntött tiszta vizet a pohárba Kerkez Milos. Hozzátette: a magyar válogatott olyan, mint egy család, és azzal a céllal jöttek Jerevánba, hogy megszerezzék mindhárom pontot. Ezt azonban a pályán is meg kell mutatni.