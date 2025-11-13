„Az egyik ilyen figura Horn Gábor, az egykori SZDSZ-es politológus. Horn a Népszavának a következőket mondta:

„(...) Ilyen felelőtlen lépéseket csak akkor tesz egy kormány, ha már az is benne van a fejében, hogy ezt nem ő fogja tovább csinálni. Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy elengedték a választást, a Fidesz minden áron nyerni akar. Hisz 2022-ben nagyon átverték az embereket az adó-visszatérítéssel (…)”

Azonban a nagy ügybuzgalom, amivel Horn Gábor Magyar segítségére sietett ezúttal visszaütött, sőt porig rombolta Magyar kártyavárát.

Hiszen a Tisza Párt narratívája az az, hogy Orbánék mindent elloptak, tönkretették az embereket. Akkor ez ezek szerint még sincs így, hiszen az a fránya kormány már 2022-ben gonosz módon átverte az embereket a népnyúzó adó-visszatérítéssel és most is olyan jóléti intézkedéssekkel próbálja megnyomorítani a magyarokat, mint a 3 százalékos lakáshitel, a családi adókedvezmény, a 14. havi nyugdíj bevezetése vagy éppen a kamatstop meghosszabbítása.

Horn annyira igyekszik Magyar kedvébe járni, hogy belezavarodott a saját mondókájába.”