kártyavár ügybuzgalom Magyar Péter Horn Gábor segítség

Horn Gábor porig rombolta Magyar Péter kártyavárát

2025. november 13. 05:42

Ezt nem fogja megköszönni a Tisza Párt elnöke.

Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Az egyik ilyen figura Horn Gábor, az egykori SZDSZ-es politológus. Horn a Népszavának a következőket mondta:

„(...) Ilyen felelőtlen lépéseket csak akkor tesz egy kormány, ha már az is benne van a fejében, hogy ezt nem ő fogja tovább csinálni. Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy elengedték a választást, a Fidesz minden áron nyerni akar. Hisz 2022-ben nagyon átverték az embereket az adó-visszatérítéssel (…)”

Azonban a nagy ügybuzgalom, amivel Horn Gábor Magyar segítségére sietett ezúttal visszaütött, sőt porig rombolta Magyar kártyavárát.

Hiszen a Tisza Párt narratívája az az, hogy Orbánék mindent elloptak, tönkretették az embereket. Akkor ez ezek szerint még sincs így, hiszen az a fránya kormány már 2022-ben gonosz módon átverte az embereket a népnyúzó adó-visszatérítéssel és most is olyan jóléti intézkedéssekkel próbálja megnyomorítani a magyarokat, mint a 3 százalékos lakáshitel, a családi adókedvezmény, a 14. havi nyugdíj bevezetése vagy éppen a kamatstop meghosszabbítása.

Horn annyira igyekszik Magyar kedvébe járni, hogy belezavarodott a saját mondókájába.”

 Fotó: Máthé Zoltán / MTI

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Galerida
2025. november 13. 09:12
Horn már nem fölényesen cinikus, hanem kétségbeesetten arrogáns a szerepléseikor. Ordít, belepofázik a vitapartner válaszába és minősít. Együtt fognak mosolyogni Péterrel és Kukorellyvel a választások után a viccosztályon.
CirmoS
2025. november 13. 08:15
Egyébként ezek a liberálnáci tetvek VALÓBAN elmebetegek, a fanatikus magyargyűlölet eddig fajult náluk! Ha a kormány AD az embereknek, ezek a barmok azt átverésnek mondják! És akkor nem értik a folyamatos és brutális bukásaikat! A beteges hazudozó szdsz hulladék Horn Gabika most különösen frusztrált, hiszen az ő adatait IS tálcán kínálta szotyispöti! Mert ne kerteljünk!
statiszta
2025. november 13. 08:09 Szerkesztve
Gabi-Gabi keress meg egy pszichiátert, aggódunk érted... :D Beleőrültél a közvélemény kufárkodások hamisításába. :D
bakafant-28
2025. november 13. 08:04
Horn Gábor két említésre méltó dolgot tett életében. - A fikáját zabálta a parlamentben,élőben... - " Nem azt mondták,Feri,elküldtek téged a..."
