Véget ért a kormányzati leállás az Egyesült Államokban, elfogadták a költségvetést

Donald Trump elnök korábban jelezte, hogy az elfogadást követően azonnal aláírja a törvényt.
Az amerikai Kongresszus alsóháza elfogadta a szövetségi intézmények finanszírozásáról szóló, így a kormányzati működés újraindulását lehetővé tevő átmeneti költségvetési törvényt szerdán.A 435 tagú képviselőház a republikánusok voksaival, hat demokrata átszavazóval, szűk többséggel fogadta el a jogszabályt,
lezárva az Egyesült Államok történetének leghosszabb kormányzati leállását, amely 43 napig tartott.
Donald Trump elnök korábban jelezte, hogy az elfogadást követően azonnal aláírja a törvényt, amely egyelőre január végéig biztosítja a kormányzat finanszírozását.
A kormányzati leállás minden szövetségi intézményt érintett, valamint a szövetségi költségvetésből finanszírozott programokat, köztük az ország 42 millió rászoruló polgárát érintő élelmiszersegély-programot. A szövetségi kormány alkalmazottai az elfogadott költségvetés hiánya miatt fizetést sem kaptak, köztük azok a légiirányítók sem, akiknek a folyamatos üzem miatt bér nélkül is fel kellett venniük a munkát.
A kormányzati leállás elhúzódásában része volt annak, hogy a demokraták nem voltak hajlandóak megszavazni az átmeneti költségvetést abban az esetben, ha a republikánus többség és a Trump-adminisztráció nem hosszabbítja meg a Barack Obama elnökségéhez köthető egészségbiztosítási rendszer rendelkezését az állami szerepvállalás mértékéről, egy ahhoz kapcsolódó adókedvezményről.
A republikánusok jelezték, hogy a kormányzat működését és az egészségbiztosítási rendszer átalakítását két külön kérdésként akarják kezelni, valamint
azzal vádolták a demokratákat, hogy az országot „ejtették túszul” politikai követelésük érdekében.
Az elfogadott, január végéig hatályos törvényben végül nem szerepel az egészségbiztosítási rendszer jövőjéről szóló rendelkezés. A képviselőház végszavazását megelőzte a Szenátus, azaz a Kongresszus felsőházának voksolása, ahol több demokrata szenátor feladta ellenállását és csatlakozott a republikánusokhoz a kormányzati intézmények újraindulása érdekében.
(MTI)
Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP