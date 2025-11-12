Ft
11. 12.
szerda
„Azt hiszem, kötelességem megtenni” – nagy bejelentést tett Donald Trump, ez megrázhatja Európát

2025. november 12. 09:34

A brit közmédiát újabb részrehajlási botrány rázta meg, miután kiderült, hogy a BBC Panorama című műsora manipulálta Donald Trump egyik beszédét. Trump egymilliárd dolláros pert indít a csatorna ellen, mert szerinte a hamisított felvétel szándékosan torzította el szavait és beavatkozott az amerikai elnökválasztásba.

2025. november 12. 09:34

Donald Trump megerősítette, hogy jogi lépéseket tesz a BBC ellen, miután kiderült, hogy a közszolgálati csatorna Panorama című műsora manipuláltan közölte az amerikai elnök egyik beszédét. A felvételt a január 6-i eseményekkel összefüggésben sugározták, és a vágás miatt úgy tűnhetett, mintha Trump támogatóit erőszakos cselekedetekre buzdította volna.

A Trump–BBC botrány világszerte visszhangot váltott ki. A volt elnök szerint a brit közmédia meghamisította a beszédét, és perre viszi az ügyet.
Forrás: HENRY NICHOLLS / AFP

A Daily Mail szerint Trump egymilliárd dollárra perli a BBC-t, mert a csatorna megtévesztette a közvéleményt és komoly hírnévbeli károkat okozott. Az amerikai elnök úgy fogalmazott:

Azt hiszem, kötelességem megtenni, miért ne? Megtévesztették a közönséget, és be is ismerték. Ez egy szomorú eset, különösen egy olyan szövetséges ország részéről, mint az Egyesült Királyság.

Trump azt állítja, hogy a BBC a „gyönyörű, megnyugtató” beszédét egy radikális hangvételű változattá alakította, amivel hamis képet festettek róla. Szerinte ezzel a brit közmédia beavatkozott az amerikai választásokba, és megsértette az újságírói etika legalapvetőbb szabályait.

A Panorama manipulált felvétele és a vezetők bukása

A botrányos műsorban a Panorama szerkesztői két, különböző időpontban elhangzott részletet vágtak össze, mintha az egy folytonos kijelentés lenne. A szerkesztett változatban Trump azt mondja, „harcolni kell”, míg az eredeti beszédben ez a rész így hangzott: „békésen és hazafiasan hallassuk a hangunkat.” A félrevezető szerkesztés hatására a nézők úgy értelmezhették, hogy Trump közvetlenül az erőszakra buzdította támogatóit.

A szerkesztési botrány súlyos következményekkel járt a BBC-nél: 

  • lemondott Tim Davie, a közmédia főigazgatója 
  • és Deborah Turness, a BBC News vezérigazgatója is. 

Samir Shah, a BBC elnöke közleményében elismerte, hogy a vágás „rossz benyomást kelthetett”, de tagadta, hogy szándékos manipuláció történt volna.

Elfogadjuk, hogy a beszéd szerkesztése olyan benyomást kelthetett, mintha közvetlen erőszakra szólított volna fel. Ez hiba volt, amit a szerkesztőségnek nem lett volna szabad elkövetnie.

– írta Shah.

Trump ügyvédje ultimátumot küldött a BBC-nek

Az amerikai elnök ügyvédje, Alejandro Brito Floridából küldte meg a hivatalos levelet a BBC vezetésének. Ebben három feltételt szabott: a csatornának pénteken estig nyilvános bocsánatkérést kell kiadnia, vissza kell vonnia a hamisított felvételt, és kártérítést kell fizetnie. A levél így fogalmaz:

Az elnököt súlyos pénzügyi és hírnévbeli károk érték, mivel a BBC által sugárzott, hamis állítások több tízmillió emberhez jutottak el világszerte. Az ügyvédi csapatunk minden jogi lehetőséget fenntart.

A BBC szóvivője mindössze annyit reagált, hogy a levelet megkapták, és „megfelelő időben válaszolnak”. A botrány hatására újra fellángolt a vita a BBC pártatlanságáról. A csatornát régóta vádolják politikai elfogultsággal, amit most a Panorama-ügy tovább erősített. Nigel Farage, a Reform UK vezetője szerint a BBC választási befolyásolást követett el:

Ez a legújabb példája annak, hogy a BBC politikai eszközzé vált. Évtizedek óta látjuk ezt az elfogultságot – az Európai Unióról, a migrációról, a klímaváltozásról és most Trumpról is.

Boris Johnson volt brit miniszterelnök szintén bírálta a csatornát, és kijelentette: addig nem fizeti a BBC licencdíját, amíg a vezetés nem ad teljes magyarázatot az esetre. Mindeközben a BBC-n belül is egyre mélyül a válság. Több újságíró, köztük Nick Robinson a Today műsorban elismerte, hogy a szervezet a bénultság állapotába került, és hogy napokig képtelen volt megfelelően reagálni a kritikákra. 

Trump a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében korruptnak nevezte a BBC-t, és azt írta:

A BBC vezetői mind távoznak, mert rajtakapták őket, hogy meghamisították a tökéletes beszédemet. Ezek nagyon tisztességtelen emberek, akik bele akartak avatkozni a választásba. Ez szörnyű dolog a demokráciára nézve.

Az amerikai elnök azt is hangsúlyozta, hogy a brit közmédia felelősséggel tartozik a választási tisztaságért, és nem engedheti meg magának, hogy külföldi befolyást gyakoroljon egy amerikai politikai folyamatra.

A BBC válsága folytatódik

A Panorama-botrány nemcsak Trump perét hozta el, hanem a BBC belső válságát is mélyítette. Az elmúlt években számos pártatlansági vitát, politikai elfogultságot és kulturális vitát követően most a csatorna hírneve került veszélybe. A BBC-nek nemcsak Trump jogi lépéseivel, hanem saját dolgozóinak bizalmi válságával is szembe kell néznie. Egy neve elhallgatását kérő ismert műsorvezető a Daily Mailnek azt mondta: 

Davie és Turness évek óta képtelenek voltak kezelni az elfogultság problémáját. Most végre eljött a felelősségvállalás ideje.

A közmédia jövőjét ráadásul a kormány is felülvizsgálja: az új királyi chartát tárgyaló egyeztetések előtt a BBC-nek meg kell védenie a finanszírozási modelljét – immár egy nemzetközi botrány árnyékában.

Donald Trump perindítása újabb csapást mérhet a brit közmédia hitelességére. 

Az amerikai elnök ügye nem csupán jogi kérdés: a BBC pártatlanságába vetett bizalom forog kockán. A Panorama szerkesztési hibája, a lemondások és a politikai reakciók mind azt mutatják, hogy a közszolgálati csatorna eddigi működése mély válságba került – amelyet most egy amerikai elnök készül bíróság előtt is számon kérni.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

