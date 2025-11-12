„Azt hiszem, kötelességem megtenni” – nagy bejelentést tett Donald Trump, ez megrázhatja Európát

Donald Trump megerősítette, hogy jogi lépéseket tesz a BBC ellen, miután kiderült, hogy a közszolgálati csatorna Panorama című műsora manipuláltan közölte az amerikai elnök egyik beszédét. A felvételt a január 6-i eseményekkel összefüggésben sugározták, és a vágás miatt úgy tűnhetett, mintha Trump támogatóit erőszakos cselekedetekre buzdította volna.

A Trump–BBC botrány világszerte visszhangot váltott ki. A volt elnök szerint a brit közmédia meghamisította a beszédét, és perre viszi az ügyet.

A Daily Mail szerint Trump egymilliárd dollárra perli a BBC-t, mert a csatorna megtévesztette a közvéleményt és komoly hírnévbeli károkat okozott. Az amerikai elnök úgy fogalmazott:

Azt hiszem, kötelességem megtenni, miért ne? Megtévesztették a közönséget, és be is ismerték. Ez egy szomorú eset, különösen egy olyan szövetséges ország részéről, mint az Egyesült Királyság.

Trump azt állítja, hogy a BBC a „gyönyörű, megnyugtató” beszédét egy radikális hangvételű változattá alakította, amivel hamis képet festettek róla. Szerinte ezzel a brit közmédia beavatkozott az amerikai választásokba, és megsértette az újságírói etika legalapvetőbb szabályait.