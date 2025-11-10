Ft
11. 10.
hétfő
Trump nekiment a BBC-nek – az amerikai elnök „becstelennek” nevezte a csatorna lemondott főigazgatóját

2025. november 10. 06:36

A BBC vezetői a 2021 január 6-i események félrevezető ábrázolása miatt mondtak le.

2025. november 10. 06:36
null

Donald Trump „becstelennek” nevezte a BBC brit közszolgálati médiatársaság lemondott főigazgatóját és hírigazgatóját, akik az amerikai elnök 2021. január 6-i beszédének eltorzított sugárzása nyomán kialakult botrány miatt bejelentették távozásukat.

Donald Trump Truth Social közösségi oldalán vasárnap megjelent bejegyzésében köszönetet mondott a brit The Telegraph napilapnak, hogy egy kiszivárogtatás nyomán nyilvánosságra hozta a BBC belső jelentését, amely rámutatott az esetre.

Köszönöm a The Telegraph-nak, hogy leleplezte ezeket a korrupt újságírókat. Ezek nagyon becstelen emberek, akik egy elnökválasztásba próbáltak beavatkozni"

– írta Donald Trump, aki hozzátette, hogy az ügyet csak súlyosbítja, hogy egy olyan külföldi országról van szó, amelyet sokan az Egyesült Államok első számú szövetségeseként tartanak számon. A botrány november elején robbant ki a The Telegraph leleplező cikkével, ami egy belső informátor révén nyilvánossá tette a médiumnál készült belső jelentés egyes részleteit. 

A jelentés megállapította, hogy BBC Panorama dokumentumfilmjének szerkesztése félrevezető volt a 2021. január 6-i eseményekkel kapcsolatban. A cikk szerint a zavargásokká fajuló eseményekről szóló összeállítás Donald Trump beszédét olyan módon szerkesztette, hogy az félrevezető volt az akkor leköszönő amerikai elnök szerepét illetően.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára a közelmúltban a The Telegraph-nak adott interjúban élesen bírálta a BBC-t, amelyet „100 százalékban” álhíreket terjesztőnek, valamint „baloldali propaganda gépezetnek” nevezett.

Tim Davie, a BBC 2020-ben kinevezett főigazgatója, valamint Deborah Turness a botrány nyomán a hétvégén lemondani kényszerült. Mindketten felelősséget vállaltak a történtekért. Tim Davie a dolgozóknak írt lemondó levelében elismerte, hogy a médiaintézménynél történtek hibák, míg Deborah Turness arra hivatkozott, hogy a Trump-dokumentumfilm nyomán kialakult botrány olyan fokot ért el, ami már a teljes intézmény számára károkat okoz.

(MTI) 

Nyitókép: Celal Gunes / AFP

lynx
2025. november 10. 08:39
Ó, le van maradva a BBC, nálunk a Bánó, a Frei már évtizedekkel ezelőtt gyártotta híreket.
optimista-2
2025. november 10. 08:17
És a liberáltak körében a BBC a tájékoztatás etalonja. Most már értjük, hogy miért.
auditorium
2025. november 10. 07:57
A BBC főigazgatójának legalább volt lelkiismerete és belátta a ferditett, becstelen hiradást Tr-pal szemben, tehát lemondott. Ilyesmi nagyon ritkán fordul elő más média fake news leközlése miatt. Maradnak a helyükön, büszkén.
pipa89
2025. november 10. 07:46
Isten malmai lassan őrölnek, de őrölnek! Így ami késik, nem múlik.
