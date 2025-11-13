Veszélyes kór jelent meg Baranyában: azonnal reagált a Nébih

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) megerősítette az afrikai sertéspestis (ASP) jelenlétét Baranya vármegyében, egy eddig mentes területen – írja a Nébih honlapján.

A vírust egy állománygyérítés során Old település külterületén, a horvát határtól néhány száz méterre kilőtt vaddisznóból vett mintában mutatta ki a laboratóriumi vizsgálat. Hangsúlyozzák:

kiemelten fontos a betegség házi sertésekre történő átterjedésének megakadályozása, amihez elengedhetetlen az állattartók részéről a járványvédelmi előírások maradéktalan betartása.

A fertőzött egyedet Baranya vármegyében, a horvátországi ASP esetek miatt magas kockázatúvá minősített területen lőtték ki. A fertőzés az ASP vaddisznókban való természetes terjedésével kerülhetett át Horvátország területéről.