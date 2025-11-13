Veszélyes kór jelent meg Baranyában: azonnal reagált a Nébih

A szomszédos országok csak lesnek, mi történik Magyarországon – mindössze 100 kilométerre az ukrán határtól
A nemzetközi katonai gyakorlaton 150 magyar, lengyel és szlovák tartalékos vesz részt.
A hatóság kéri az állattartókat, hogy amennyiben a sertésállományban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást, vérzéses tüneteket észlelnek, 24 órán belül értesítsék az állategészségügyi szolgálatot.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) megerősítette az afrikai sertéspestis (ASP) jelenlétét Baranya vármegyében, egy eddig mentes területen – írja a Nébih honlapján.
A vírust egy állománygyérítés során Old település külterületén, a horvát határtól néhány száz méterre kilőtt vaddisznóból vett mintában mutatta ki a laboratóriumi vizsgálat. Hangsúlyozzák:
kiemelten fontos a betegség házi sertésekre történő átterjedésének megakadályozása, amihez elengedhetetlen az állattartók részéről a járványvédelmi előírások maradéktalan betartása.
A fertőzött egyedet Baranya vármegyében, a horvátországi ASP esetek miatt magas kockázatúvá minősített területen lőtték ki. A fertőzés az ASP vaddisznókban való természetes terjedésével kerülhetett át Horvátország területéről.
Az eset megerősítését követően 15 vadgazdálkodási egységek teljes területét „fertőzött terület” kockázati kategóriába sorolta át a hatóság. Emellett Baranya, Bács-Kiskun és Tolna vármegye területén is új, magas kockázatú területek lettek kialakítva.
A Nébih kiemelte: az afrikai sertéspestis az emberre nem veszélyes. A jelentőségét az a gazdasági kártétel adja, ami egyrészt a megbetegedett állatok leöléséből, másrészt a kereskedelmi korlátozásokból adódik. Éppen ezért a legfontosabb továbbra is a járvány házi sertésekre történő továbbterjedésének megakadályozása, amelyhez elengedhetetlen az állattartók részéről a járványvédelmi előírások maradéktalan betartása – írják.
Fotónk illusztráció: HARALD TITTEL / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP