Egész Európát fegyverbe szólítja Brüsszel: villámcsapásként dobta be a javaslatát az Európai Bizottság

Kiszivárgott a teljes levél: ezzel bosszantotta fel Orbán Viktort Ursula Von der Leyen
Az Európai Bizottság elnöke újabb pénzeket próbál kicsikarni a tagállamokból Ukrajna számára – mindezt Zelenszkijék legnagyobb korrupciós botrányával egy időben.
Ha támadás ér egy országot, nem ártana három napon belül a segítségére sietni, ezt szorgalmazza az Európai Bizottság.
Brüsszelben egyfajta katonai Schengen kiépítését tervezik, amelyben a tagállamok kötelesek lennének békeidőben három nap alatt, vészhelyzet esetén pedig hat óra alatt átengedni a határon más uniós ország katonáit – számolt be az Euronews.
Az Európai Bizottság célja az unión belüli katonai mobilitás növelése és felgyorsítása.
„Manapság sajnos hónapokba telik, mire az egyik tagállam csapatai és fegyverei képesek átjutni egy másik tagállam határán”
– nyilatkozta Apostolosz Cicikosztasz, a fenntartható közlekedésért és turizmusért felelős uniós biztos. Hozzátette: nem lehet megvédeni egy kontinenst, ha a katonák nem tudnak szabadon mozogni rajta, ezért van szerinte szükség az úgynevezett katonai Schengen kiépítésére.
A katonai mobilitásról szóló javaslatcsomagot szerdán mutatta be az Európai Bizottság, amely egy nagyobb sorozat legfrissebb eleme. A cél, hogy még
2030 előtt jelentősen megerősítsék az EU katonai védelmét, mivel egyes hírszerző ügynökségek szerint addigra Oroszországnak lehetősége nyílhat egy másik európai ország megtámadására.
Jelenleg a huszonhét tagállam szabályozása nem egységes a katonák határátlépésével kapcsolatban. Egyes országokban hetekig is eltarthat, mire reagálnak egy másik tagállam kérésére, hogy csapatokat vagy katonai felszerelést mozgósíthassanak a területükön – állítja Cicikosztasz.
A Bizottság azt szeretné, ha ez békeidőben legfeljebb három napra, vészhelyzetben pedig mindössze hat órára csökkenne, feltételezve, hogy az utóbbi esetben a kérelemnek helyt adnak.
