Egész Európát fegyverbe szólítja Brüsszel: villámcsapásként dobta be a javaslatát az Európai Bizottság

A katonai mobilitásról szóló javaslatcsomagot szerdán mutatta be az Európai Bizottság, amely egy nagyobb sorozat legfrissebb eleme. A cél, hogy még

2030 előtt jelentősen megerősítsék az EU katonai védelmét, mivel egyes hírszerző ügynökségek szerint addigra Oroszországnak lehetősége nyílhat egy másik európai ország megtámadására.

Jelenleg a huszonhét tagállam szabályozása nem egységes a katonák határátlépésével kapcsolatban. Egyes országokban hetekig is eltarthat, mire reagálnak egy másik tagállam kérésére, hogy csapatokat vagy katonai felszerelést mozgósíthassanak a területükön – állítja Cicikosztasz.

A Bizottság azt szeretné, ha ez békeidőben legfeljebb három napra, vészhelyzetben pedig mindössze hat órára csökkenne, feltételezve, hogy az utóbbi esetben a kérelemnek helyt adnak.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP