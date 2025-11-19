Ft
Egész Európát fegyverbe szólítja Brüsszel: villámcsapásként dobta be a javaslatát az Európai Bizottság

2025. november 19. 22:16

Ha támadás ér egy országot, nem ártana három napon belül a segítségére sietni, ezt szorgalmazza az Európai Bizottság.

2025. november 19. 22:16
Brüsszelben egyfajta katonai Schengen kiépítését tervezik, amelyben a tagállamok kötelesek lennének békeidőben három nap alatt, vészhelyzet esetén pedig hat óra alatt átengedni a határon más uniós ország katonáit – számolt be az Euronews.

Az Európai Bizottság célja az unión belüli katonai mobilitás növelése és felgyorsítása.

„Manapság sajnos hónapokba telik, mire az egyik tagállam csapatai és fegyverei képesek átjutni egy másik tagállam határán”

 – nyilatkozta Apostolosz Cicikosztasz, a fenntartható közlekedésért és turizmusért felelős uniós biztos. Hozzátette: nem lehet megvédeni egy kontinenst, ha a katonák nem tudnak szabadon mozogni rajta, ezért van szerinte szükség az úgynevezett katonai Schengen kiépítésére.

A katonai mobilitásról szóló javaslatcsomagot szerdán mutatta be az Európai Bizottság, amely egy nagyobb sorozat legfrissebb eleme. A cél, hogy még 

2030 előtt jelentősen megerősítsék az EU katonai védelmét, mivel egyes hírszerző ügynökségek szerint addigra Oroszországnak lehetősége nyílhat egy másik európai ország megtámadására.

Jelenleg a huszonhét tagállam szabályozása nem egységes a katonák határátlépésével kapcsolatban. Egyes országokban hetekig is eltarthat, mire reagálnak egy másik tagállam kérésére, hogy csapatokat vagy katonai felszerelést mozgósíthassanak a területükön – állítja Cicikosztasz.

A Bizottság azt szeretné, ha ez békeidőben legfeljebb három napra, vészhelyzetben pedig mindössze hat órára csökkenne, feltételezve, hogy az utóbbi esetben a kérelemnek helyt adnak.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

statiszta
•••
2025. november 20. 11:32 Szerkesztve
"Ha támadás ér egy országot, nem ártana három napon belül a segítségére sietni, ezt szorgalmazza az Európai Bizottság." Ausztria: na fogd meg a söröm, hogy nem. :D De szerintem mi, és legalább a görögök is magasról fog szarni rá.
Válasz erre
0
0
Ödenburger
2025. november 20. 09:36
Nos, az EU majd' minden tagállam a NATO-nak is tagja. A NATO-nak van közös parancsnoksága, gyors reagálásra kijelölt egységei, és egyeztetett felvonulási tervei. Ehhez a brüsszeli vízfej érdemben nem tud hozzátenni. Viszont lassítani tud, ill. a (nyilván titkos) tervek ellenséges kézre kerülésének esélyét növeli. Szóval haszna semmi, potenciális kár meg származhat belőle -> el kell vetni ezt a javaslatot. Azért a kisördög motoszkál bennem (ill. a történelemről tanultak): erre hivatkozva nagyon gyorsan lehetne idegen katonaságot átdobni egy másik tagállamba, akik ha már ott vannak, akkor más parancsot is végrehajthatnak. Nem szeretnék még egy 1944. márcus 19-ét.
Válasz erre
1
0
Kerezs
2025. november 20. 06:55
"Ha támadás ér egy országot, nem ártana három napon belül a segítségére sietni, ezt szorgalmazza az Európai Bizottság." Igen? Jelenleg háború, fegyveres konfliktus zajlik : Észak-Afrika, Kongó, Közel-Kelet, Afganisztán, Szenegál, Peru, Törökország, stb. Nem akarunk esetleg ezekben is tevékenyen részt venni, bevonulni? Az Arab tavasz is milyen jól sikerült ugye?
Válasz erre
0
0
tomekjosef
2025. november 20. 06:43
Rossza az irány Brüsszel! Ez Európa pusztulásába vezet!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!