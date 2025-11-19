Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa Magyarország Ukrajna vagyon Európai Bizottság

Kiszivárgott a teljes levél: ezzel bosszantotta fel Orbán Viktort Ursula Von der Leyen

2025. november 19. 20:49

Az Európai Bizottság elnöke újabb pénzeket próbál kicsikarni a tagállamokból Ukrajna számára – mindezt Zelenszkijék legnagyobb korrupciós botrányával egy időben.

2025. november 19. 20:49
null

Ursula von der Leyen hétfőn levelet küldött az uniós tagállamok vezetőinek, amelyben Ukrajna gyors megállapodást sürget Ukrajna 2026-2027-es finanszírozásáról. A Bizottság elnöke arra hivatkozik, hogy Ukrajna a jelenlegi vállalások ellenére is hatalmas pénzügyi hiánnyal néz szembe, amit új források bevonása nélkül nem lenne képes áthidalni. A Politico által kiszivárogtatott levelet Orbán Viktor „abszurdnak” nevezte, és rendkívüli miniszteri tanácskozást hívott össze.

Ezt is ajánljuk a témában

A levélben Von der Leyen felvázolja, hogy gyorsnak, rugalmas és fenntartható finanszírozásra van szükség, és az első kifizetéseknek „2026 második negyedévének elejére” rendelkezésre kell állniuk. 

A Bizottság erre három lehetséges megoldási javaslattal állt elő az Ukrajnának szánt segély fedezésére: tagállami vissza nem térítendő támogatásokat, uniós hitelpiaci forrásból nyújtott kedvezményes kölcsönt, illetve egy, a befagyasztott orosz eszközökhöz kapcsolt „kártérítési hitelt”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

A levél hangsúlyozza, hogy Európa biztonsága szempontjából döntő fontosságú Ukrajna hosszú távú támogatása: „Az, hogy Ukrajnát acél sündisznóvá tegyük, ugyanolyan fontos Európa, mint Ukrajna biztonsága szempontjából.” A Bizottság szerint Kijev a következő két évben összesen 135,7 milliárd eurós pénzügyi hiánnyal számol, a már megígért támogatásokon felül.

Von der Leyen figyelmeztet, hogy „nincs könnyű megoldás”, és Európa nem engedheti meg magának sem a halogatást, sem a tétlenséget.

Ezt is ajánljuk a témában

Az IMF előrejelzései szerint az ukrán gazdaság jelentős külső forrásokra fog szorul még akkor is, ha a háború véget ér 2026-ban.

A Bizottság részletesen ismerteti a három finanszírozási lehetőséget: a tagállamok közvetlen támogatásai esetén „évi 45 milliárd euró, azaz legalább 90 milliárd euró” szükséges; az uniós hitelpiaci konstrukcióhoz kötelező tagállami garanciák kellenek; a befagyasztott orosz vagyonra épülő modell esetében pedig fennáll a pénzügyi és jogi kockázatok továbbterjedésének veszélye, különösen, ha harmadik felek „elkobzásként” értelmezik azt.

A levél végül hangsúlyozza, hogy a három opció kombinálható, és a gyors döntéshozatal kulcsfontosságú: 

„Most az a legfontosabb, hogy gyorsan egyértelmű megállapodásra jussunk arról, hogyan biztosítható Ukrajna szükséges finanszírozása a decemberi Európai Tanács-ülésig.” 

A Bizottság nyitott a tárgyalásra és a lehetőségek megvitatására a tagállamok kormányaival.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lyon-v-2
2025. november 20. 09:47
Semmit sem szabad adni nekik.
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. november 20. 07:53
AZ UKRAJNAI HÁBORÚS közpénzszivattyún keresztül a pénz a NYUGATI VILÁGOT ZSEBBŐL IRÁNYÍTÓ PÉNZMAFFIÁNÁL CSENGETI A KASSZÁT! Az ukránok szervezett maffiája ebből cseppekhez jut, ahogy az európai bürokraták meg jutalékhoz. Az európai adófizetők pénze a petrodolláros hadiiparos, nemzetközi szervezeteket irányító SZUPERTŐKÉSEKHEZ KERÜL, ebből építik fel a totalitárius VILÁGÁLLAMOT a fejünk fölé.
Válasz erre
2
0
gyozoporgorugasa
2025. november 20. 07:34
Egy fillért se nekik, ahogy magyarországnak.🐱‍🏍🐱‍🏍🐱‍🏍
Válasz erre
4
3
Süsüke
2025. november 20. 07:21
Ezt az őrületet akkor lehet megfogni ha kiugrasztjuk a nyulat a bokorból. Azaz kiderül végre az ukránok ak juttatott pénz egy része visszafolyik a bürokraták zsebébe! Szerintem 100%-ban benne vannak a "buliban" ezek a mocskok, ezt kell kibuktatni! Jól jönne egy kis FBI segítség!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!