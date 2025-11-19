Kiszivárgott a teljes levél: ezzel bosszantotta fel Orbán Viktort Ursula Von der Leyen

Az IMF előrejelzései szerint az ukrán gazdaság jelentős külső forrásokra fog szorul még akkor is, ha a háború véget ér 2026-ban.

A Bizottság részletesen ismerteti a három finanszírozási lehetőséget: a tagállamok közvetlen támogatásai esetén „évi 45 milliárd euró, azaz legalább 90 milliárd euró” szükséges; az uniós hitelpiaci konstrukcióhoz kötelező tagállami garanciák kellenek; a befagyasztott orosz vagyonra épülő modell esetében pedig fennáll a pénzügyi és jogi kockázatok továbbterjedésének veszélye, különösen, ha harmadik felek „elkobzásként” értelmezik azt.

A levél végül hangsúlyozza, hogy a három opció kombinálható, és a gyors döntéshozatal kulcsfontosságú: