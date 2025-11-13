Ft
11. 13.
csütörtök
Rendkívüli!

Orbán Viktor bejelentette: ekkor jön a 14. havi nyugdíj első részlete (VIDEÓ)

Tisza Párt násznép Magyar Péter pénz

Képzelt beszélgetés Magyar Péter tegnap kitett fotója kapcsán

2025. november 13. 07:42

„Nem is vagy te olyan kretén, Márk!"

2025. november 13. 07:42
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„- Márk, milyen pózban nem fotóztatok még?

- Öööö... A wc-n, Peti!

- A pártban ne Petizz, te a@halott! Minielnök a megszólításom, fogd már fel! A wc-n ülőset majd valami ünnepi alkalomra lőjük el, csakis a legbelső támogatói körnek, speciálba. 

- Nézd, itt vannak ezek a színes szalagok, még jó, hogy a múltkor nem dobtuk ki őket! Ez menő, te leszel a zászlóapa. 

- Mint valami vőfély öcsém, úgy nézek ki...

- Pet... akarom mondani, mini elnököm, nézzé erősen! Ahogy te nézel a kamerába, nem néz úgy senki... Ez de jó! Van egy ötletem! Csináljunk meg a Tisza kanos vőfély szolgáltatását! Jobb lesz, mint az applikáció! Megyünk lagziról lagzira, összeadod az ifjú párokat, és kész is a kampánykörút.

- Nem is vagy te olyan kretén, Márk! A gyémántfokozatú rendszerváltó kártya lesz a beugró, ha az egész násznép befizeti, leszek a vőfélyük fél órára! 

- Fölveszed azt a kék-fehér cirádás ümögöt, vagy hogy mondják népiesbe, betanulsz egy-két versikét, szólunk Andreának, ő meg majd énekel...

- Csak nehogy megint a Szózatot, az nem fog neki menni... 

- Showelemként Surányi Gyuri meg Zita néni helyben megadózatnák a menyasszonytánckor összekalapozott pénzt, király lesz!

- Én meg közben mikrofonba énekelhetném A börtön ablakában-t... 

- Ez de jó, elnököm! És akkor jönne a menyasszonyrablás...

- Na végre, nekem is jut valami élvezet! Indításként átlimbóznék a leány lába között, csak a büdösszájú férj nehogy okoskodni kezdjen!

- Nyugi! Rémusz bácsi elhozza a pisztolyát. Ha a vőlegény sokat pofázik, berántja, mint a frankfurti levest...

- Tudsz valami jópofa rigmust, Márk?

- Mit szólnál ehhez, bástyám? 

»Gyertek csak, gyertek csak szép magyar leventék,
Köpülték a vajat, aztán széjjelkenték.
Lapjával feküdtek, ahányan csak vótak,
Márványsajtot ettek, amíg meg nem hóttak!«

- Inkább A börtön ablakában-t nyomom, te a@halott!”

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

nyugalom
2025. november 13. 09:28
Kitűnő!
soma100
2025. november 13. 09:09
Arra lennék kíváncsi, hogy ha a Fidesz vezérkarából (nem Orbán Viktor) valaki hasonló fotókat posztolna, arra mi lenne a hozzászólás az ellenzék részéről, vagy milyen szalagcímmel hozná le a Telex vagy a 444, HVG? Az első pillanattól kezdve tudható volt, hogy MP nem normális, hisz azzal amit tett, ahogy bekerült a köztudatba, épeszű ember , akiben van szemernyi tisztesség, az nem tesz. De ilyen mértékű nárcisztikus pszichopatának szerintem, az őt legjobban ismerők kivételével, nem nagyon gondolta volna senki.
DINO54
2025. november 13. 08:37
Ment a tetszikelés.
abcd2k
2025. november 13. 08:29
Még mondja valaki, nincs reinkarnáció. A lyukas zászlós kép egy időutazó képe, valahonnan a fényes szelek időszakából. Fülöpnek a szatírát még gyakorolni kell, de egy kezdőtől elmegy. Olvasson Karinthyt.
