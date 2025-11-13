Én egyébként megértő vagyok Magyar Péterrel
A virtigli NER-esekből sokkal kevesebb olyan jut, aki épp most állna át a Tiszába.
„Nem is vagy te olyan kretén, Márk!”
„- Márk, milyen pózban nem fotóztatok még?
- Öööö... A wc-n, Peti!
- A pártban ne Petizz, te a@halott! Minielnök a megszólításom, fogd már fel! A wc-n ülőset majd valami ünnepi alkalomra lőjük el, csakis a legbelső támogatói körnek, speciálba.
- Nézd, itt vannak ezek a színes szalagok, még jó, hogy a múltkor nem dobtuk ki őket! Ez menő, te leszel a zászlóapa.
- Mint valami vőfély öcsém, úgy nézek ki...
- Pet... akarom mondani, mini elnököm, nézzé erősen! Ahogy te nézel a kamerába, nem néz úgy senki... Ez de jó! Van egy ötletem! Csináljunk meg a Tisza kanos vőfély szolgáltatását! Jobb lesz, mint az applikáció! Megyünk lagziról lagzira, összeadod az ifjú párokat, és kész is a kampánykörút.
- Nem is vagy te olyan kretén, Márk! A gyémántfokozatú rendszerváltó kártya lesz a beugró, ha az egész násznép befizeti, leszek a vőfélyük fél órára!
- Fölveszed azt a kék-fehér cirádás ümögöt, vagy hogy mondják népiesbe, betanulsz egy-két versikét, szólunk Andreának, ő meg majd énekel...
- Csak nehogy megint a Szózatot, az nem fog neki menni...
- Showelemként Surányi Gyuri meg Zita néni helyben megadózatnák a menyasszonytánckor összekalapozott pénzt, király lesz!
- Én meg közben mikrofonba énekelhetném A börtön ablakában-t...
- Ez de jó, elnököm! És akkor jönne a menyasszonyrablás...
- Na végre, nekem is jut valami élvezet! Indításként átlimbóznék a leány lába között, csak a büdösszájú férj nehogy okoskodni kezdjen!
- Nyugi! Rémusz bácsi elhozza a pisztolyát. Ha a vőlegény sokat pofázik, berántja, mint a frankfurti levest...
- Tudsz valami jópofa rigmust, Márk?
- Mit szólnál ehhez, bástyám?
»Gyertek csak, gyertek csak szép magyar leventék,
Köpülték a vajat, aztán széjjelkenték.
Lapjával feküdtek, ahányan csak vótak,
Márványsajtot ettek, amíg meg nem hóttak!«
- Inkább A börtön ablakában-t nyomom, te a@halott!”
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP