A Tisza német testvérpártja is támogatja: újraindulhat a sorkatonaság Németországban
Megszületett a megállapodás: több mint egy évtized után visszatérhet a sorkatonaság a németeknél.
A szerdai esti válságértekezleten részt vett Boris Pistorius (SPD) védelmi miniszter, az Unió és az SPD frakcióvezetői, Jens Spahn (CDU) és Matthias Miersch (SPD), valamint mindkét frakció védelmi szakértői is ott voltak.
Az Unió (CDU) és az SPD képviselői több hetes vita után megállapodásra jutottak az új katonai szolgálati törvényről. A WELT információi szerint csütörtök délelőtt közlik az eredményeket a pártok.
Ezt is ajánljuk a témában
Megszületett a megállapodás: több mint egy évtized után visszatérhet a sorkatonaság a németeknél.
Mint írják, a szerdai esti válságértekezleten részt vett Boris Pistorius (SPD) védelmi miniszter, az Unió és az SPD frakcióvezetői, Jens Spahn (CDU) és Matthias Miersch (SPD), valamint mindkét frakció védelmi szakértői is ott voltak. A részleteket egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Miután az első megegyezésre irányuló kísérlet októberben botránnyal végződött, most decemberben megnyílhat az út a törvény szövetségi parlamenti elfogadása előtt.
A „Bild” információi szerint a jövőben minden fiatal férfinak – évfolyama alapján – kötelező lesz megjelennie a sorozáson.
Ha a „katonai szolgálatra alkalmasnak” minősített férfiak közül nem jelentkezik elegendő önkéntes, akkor egy második lépésben sorsolásra kerül sor: azaz sorsolás útján dől el, hogy ki kell bevonulnia a Bundeswehrbe.
Pistorius védelmi miniszter egy teljes évfolyam sorozását szorgalmazta.
A Reuters kormányzati és parlamenti körökből származó információi szerint 2026 elején első lépésként minden 18 éves fiatalnak kérdőívet küldenek ki. A férfiaknak kötelező kitölteniük, a nőknek pedig választható. A kérdőív már most is része a katonai alkalmassági vizsgálatnak – teszi hozzá a Welt.
Az első évben először körülbelül 20 ezer önkéntest kívánnak toborozni egy évfolyamból. 2027 közepétől egy teljes évfolyamot, körülbelül 300 ezer férfit kívánnak teljes körűen megvizsgálni, hogy áttekintést nyerjenek a katonai szolgálatra alkalmasakról.
Ha azonban nem lesz elegendő önkéntes toborzó, a következő szakaszban mégis bevezethetik a kötelező katonai szolgálatot.
A katonai szolgálati törvénybe azonban csak egy viszonylag általános megfogalmazás kerülne be a Welt szerint, például „tisztességes vagy méltányos kiválasztási eljárás”. A részleteket egy második törvényben rögzítenék. Ezt csak abban abban az esetben kell elfogadni, ha kényszerű besorozás szükséges. Előtte a kormánynak kell megállapítania a hiányt, és a Bundestagnak is jóvá kell hagynia. Ez a kényszer előtti akadály már Pistorius eredeti törvényében is szerepelt, és elsősorban az SPD számára fontos.
Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
„Ukrajnában kiborult az aranybili – nem küldjük a magyarok pénzét a háborús maffiának” – fogalmazott a miniszterelnök.
„A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét” – fogalmazott Orbán Viktor.
Minden képzeletet túlszárnyal a videó nézettsége.