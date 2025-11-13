Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Rendkívüli!

Orbán Viktor bejelentette: ekkor jön a 14. havi nyugdíj első részlete (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vita Jens Spahn sorkatonai szolgálat SPD orosz-ukrán háború CDU törvény

Döntöttek a németek: jöhet a kötelező sorkatonaság

2025. november 13. 07:10

A szerdai esti válságértekezleten részt vett Boris Pistorius (SPD) védelmi miniszter, az Unió és az SPD frakcióvezetői, Jens Spahn (CDU) és Matthias Miersch (SPD), valamint mindkét frakció védelmi szakértői is ott voltak.

2025. november 13. 07:10
null

Az Unió (CDU) és az SPD képviselői több hetes vita után megállapodásra jutottak az új katonai szolgálati törvényről. A WELT információi szerint csütörtök délelőtt közlik az eredményeket a pártok.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint írják, a szerdai esti válságértekezleten részt vett Boris Pistorius (SPD) védelmi miniszter, az Unió és az SPD frakcióvezetői, Jens Spahn (CDU) és Matthias Miersch (SPD), valamint mindkét frakció védelmi szakértői is ott voltak. A részleteket egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Miután az első megegyezésre irányuló kísérlet októberben botránnyal végződött, most decemberben megnyílhat az út a törvény szövetségi parlamenti elfogadása előtt.

A „Bild” információi szerint a jövőben minden fiatal férfinak – évfolyama alapján – kötelező lesz megjelennie a sorozáson.

Ha a „katonai szolgálatra alkalmasnak” minősített férfiak közül nem jelentkezik elegendő önkéntes, akkor egy második lépésben sorsolásra kerül sor: azaz sorsolás útján dől el, hogy ki kell bevonulnia a Bundeswehrbe.

Pistorius védelmi miniszter egy teljes évfolyam sorozását szorgalmazta.

A Reuters kormányzati és parlamenti körökből származó információi szerint 2026 elején első lépésként minden 18 éves fiatalnak kérdőívet küldenek ki. A férfiaknak kötelező kitölteniük, a nőknek pedig választható. A kérdőív már most is része a katonai alkalmassági vizsgálatnak – teszi hozzá a Welt.

Az első évben először körülbelül 20 ezer önkéntest kívánnak toborozni egy évfolyamból. 2027 közepétől egy teljes évfolyamot, körülbelül 300 ezer férfit kívánnak teljes körűen megvizsgálni, hogy áttekintést nyerjenek a katonai szolgálatra alkalmasakról.

Ha azonban nem lesz elegendő önkéntes toborzó, a következő szakaszban mégis bevezethetik a kötelező katonai szolgálatot.

A katonai szolgálati törvénybe azonban csak egy viszonylag általános megfogalmazás kerülne be a Welt szerint, például „tisztességes vagy méltányos kiválasztási eljárás”. A részleteket egy második törvényben rögzítenék. Ezt csak abban abban az esetben kell elfogadni, ha kényszerű besorozás szükséges. Előtte a kormánynak kell megállapítania a hiányt, és a Bundestagnak is jóvá kell hagynia. Ez a kényszer előtti akadály már Pistorius eredeti törvényében is szerepelt, és elsősorban az SPD számára fontos.

Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 81 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
europész
2025. november 13. 09:21
A nemetek ha meghujulnek akkor nagyon hujek lesznek vagy mar meg is hujultek. Mar mindent elfelejtettek meg azt is,hogy ketszer alaposan megszivtak.
Válasz erre
1
0
timurida
2025. november 13. 09:10
nuevoreynuevaley 2025. november 13. 08:56 Valóban nagyon lelkesítő, amikor a németek tesznek Európa megvédéséért. Nagyon jól sikerült az utolsó két alkalommal is... Te tényleg ekkora f*szf*j vagy?
Válasz erre
2
1
Lensver
2025. november 13. 09:02
"Tisztességes vagy méltányos kiválasztási eljárás." Azaz: német mehet katonának, az arab otthon maradhat.
Válasz erre
2
0
nuevoreynuevaley
2025. november 13. 08:56
Koszonjuk, hogy valaki tesz is valamit Europa megvedeseert, hadseregfejleszteseert Kalap le, nemetek !
Válasz erre
1
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!