Döntöttek a németek: jöhet a kötelező sorkatonaság

Pistorius védelmi miniszter egy teljes évfolyam sorozását szorgalmazta.

A Reuters kormányzati és parlamenti körökből származó információi szerint 2026 elején első lépésként minden 18 éves fiatalnak kérdőívet küldenek ki. A férfiaknak kötelező kitölteniük, a nőknek pedig választható. A kérdőív már most is része a katonai alkalmassági vizsgálatnak – teszi hozzá a Welt.

Az első évben először körülbelül 20 ezer önkéntest kívánnak toborozni egy évfolyamból. 2027 közepétől egy teljes évfolyamot, körülbelül 300 ezer férfit kívánnak teljes körűen megvizsgálni, hogy áttekintést nyerjenek a katonai szolgálatra alkalmasakról.

Ha azonban nem lesz elegendő önkéntes toborzó, a következő szakaszban mégis bevezethetik a kötelező katonai szolgálatot.

A katonai szolgálati törvénybe azonban csak egy viszonylag általános megfogalmazás kerülne be a Welt szerint, például „tisztességes vagy méltányos kiválasztási eljárás”. A részleteket egy második törvényben rögzítenék. Ezt csak abban abban az esetben kell elfogadni, ha kényszerű besorozás szükséges. Előtte a kormánynak kell megállapítania a hiányt, és a Bundestagnak is jóvá kell hagynia. Ez a kényszer előtti akadály már Pistorius eredeti törvényében is szerepelt, és elsősorban az SPD számára fontos.