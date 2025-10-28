A Tisza német testvérpártja is támogatja: újraindulhat a sorkatonaság Németországban

Történelmi megállapodás született Berlinben: a német kormánykoalíció pártjai, a szociáldemokrata SPD és a konzervatív CDU/CSU megegyeztek a katonai szolgálat reformjáról, amely fokozatosan visszahozhatja a sorkatonaság intézményét Németországban – írta meg a Welt.

A döntés az elmúlt évek egyik leghevesebb védelmi vitáját zárta le, miután Boris Pistorius védelmi miniszter korábban többször is akadályozta a kompromisszumot.

A megállapodás értelmében megmarad az önkéntes alapszolgálat elve, de ha a Bundeswehr nem tud elegendő jelentkezőt toborozni, akkor fokozatosan bevezethetők kötelező elemek is.

A reform alapját egy négyfokozatú modell képezi, amely a békeidő toborzásától egészen a háborús általános hadkötelezettségig terjed.