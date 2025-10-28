A Tisza német testvérpártja is támogatja: újraindulhat a sorkatonaság Németországban

Kiszivárgott a dokumentum: kétévnyi magyar GDP-t szórnak el fegyverekre a németek
Gigahosszú listájuk van, hogyan csinálnák meg Európa legerősebb hadseregét.
Megszületett a megállapodás: több mint egy évtized után visszatérhet a sorkatonaság a németeknél.
Történelmi megállapodás született Berlinben: a német kormánykoalíció pártjai, a szociáldemokrata SPD és a konzervatív CDU/CSU megegyeztek a katonai szolgálat reformjáról, amely fokozatosan visszahozhatja a sorkatonaság intézményét Németországban – írta meg a Welt.
A döntés az elmúlt évek egyik leghevesebb védelmi vitáját zárta le, miután Boris Pistorius védelmi miniszter korábban többször is akadályozta a kompromisszumot.
A megállapodás értelmében megmarad az önkéntes alapszolgálat elve, de ha a Bundeswehr nem tud elegendő jelentkezőt toborozni, akkor fokozatosan bevezethetők kötelező elemek is.
A reform alapját egy négyfokozatú modell képezi, amely a békeidő toborzásától egészen a háborús általános hadkötelezettségig terjed.
A lépés jelentős fordulatot jelent Németország védelmi politikájában: a sorkatonaságot 2011-ben függesztették fel, és azóta folyamatos vita zajlott arról, hogyan lehetne pótolni az egyre súlyosbodó létszámhiányt a hadseregben.
A megállapodás külön érdekessége, hogy a kereszténydemokrata CDU/CSU – amely a magyar Tisza Párt testvérpártja az Európai Néppártban – immár teljes politikai konszenzusban áll a szociáldemokratákkal a katonai szolgálat visszaállításáról.
Ezt is ajánljuk a témában
Gigahosszú listájuk van, hogyan csinálnák meg Európa legerősebb hadseregét.
Nyitókép: JENS KALAENE / AFP