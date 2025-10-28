Ft
A Tisza német testvérpártja is támogatja: újraindulhat a sorkatonaság Németországban

2025. október 28. 08:49

Megszületett a megállapodás: több mint egy évtized után visszatérhet a sorkatonaság a németeknél.

2025. október 28. 08:49
Történelmi megállapodás született Berlinben: a német kormánykoalíció pártjai, a szociáldemokrata SPD és a konzervatív CDU/CSU megegyeztek a katonai szolgálat reformjáról, amely fokozatosan visszahozhatja a sorkatonaság intézményét Németországban – írta meg a Welt

A döntés az elmúlt évek egyik leghevesebb védelmi vitáját zárta le, miután Boris Pistorius védelmi miniszter korábban többször is akadályozta a kompromisszumot.

A megállapodás értelmében megmarad az önkéntes alapszolgálat elve, de ha a Bundeswehr nem tud elegendő jelentkezőt toborozni, akkor fokozatosan bevezethetők kötelező elemek is. 

A reform alapját egy négyfokozatú modell képezi, amely a békeidő toborzásától egészen a háborús általános hadkötelezettségig terjed.

  • Az első szint szerint minden 18 éves fiatal megkeresést kap a katonai szolgálatról, és önként jelentkezhet a Bundeswehrbe. 
  • A második szakaszban, ha túl kevés az önkéntes, a hadsereg célzottan toborozhat bizonyos régiókban vagy szakterületeken. 
  • A harmadik fokozatban – amelyhez már a Bundestag döntése szükséges – sorsolásos behívás és kötelező alternatív szolgálat is bevezethető. 
  • A negyedik, végső szint háborús helyzetre vonatkozik, amikor általános hadkötelezettség lép életbe.

A lépés jelentős fordulatot jelent Németország védelmi politikájában: a sorkatonaságot 2011-ben függesztették fel, és azóta folyamatos vita zajlott arról, hogyan lehetne pótolni az egyre súlyosbodó létszámhiányt a hadseregben. 

A megállapodás külön érdekessége, hogy a kereszténydemokrata CDU/CSU – amely a magyar Tisza Párt testvérpártja az Európai Néppártban – immár teljes politikai konszenzusban áll a szociáldemokratákkal a katonai szolgálat visszaállításáról. 

 

Nyitókép: JENS KALAENE / AFP

