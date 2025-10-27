Kiszivárgott a dokumentum: kétévnyi magyar GDP-t szórnak el fegyverekre a németek

Kínos: Merz mentességet kért Donald Trump orosz olajszankciói alól
Berlin hivatalosan is kezdeményezte Washingtonnál, hogy a korlátozások alól három németországi üzem is felmentést kapjon.
Gigahosszú listájuk van, hogyan csinálnák meg Európa legerősebb hadseregét.
Németország új, 377 milliárd eurós védelmi fejlesztési terve a kontinens egyik legnagyobb katonai modernizációját vetíti előre. A Politico birtokába jutott kormányzati dokumentum szerint Berlin célja, hogy a Bundeswehrt (Németország haderejét)
Európa legerősebb hagyományos hadseregévé” építse
– ahogyan azt Friedrich Merz CDU-elnök már májusban nyíltan kimondta.
A 39 oldalas beszerzési terv szárazföldi, légi, tengeri, űrbéli és kibervédelmi fejlesztéseket sorol fel, amelyek a 2026-os költségvetésben jelennek majd meg, de számos program hosszabb távra szól, konkrét határidő nélkül.
A dokumentum a német haderő átfogó, ipari alapokra helyezett megújulásának menetrendjét vázolja fel, amelyhez a kormány az alkotmányos adósságfék megkerülésével kíván tartós finanszírozást biztosítani.
A tervek szerint a Bundeswehr a következő költségvetési ciklusban mintegy 320 új fegyver- és eszközbeszerzési projektet indít, amelyek közül 178-nak már ismert a beszállítója.
A legnagyobb nyertes egyértelműen a Rheinmetall, amely több mint 88 milliárd euró értékű megrendeléshez juthat.
A vállalat a Puma és Boxer páncélozott járművek, valamint a Skyranger 30 légvédelmi rendszerek fejlesztésében is kulcsszerepet játszik.
Külön figyelmet kapnak az űrprogramok is:
több mint 14 milliárd eurót fordítanak műholdas kommunikációra és irányítóközpontokra, köztük egy 9,5 milliárd eurós alacsonyan, Föld körüli pályán működő műholdrendszerre, amely a csapatok folyamatos, zavarásmentes kapcsolatát biztosítaná.
A projekt illeszkedik Boris Pistorius védelmi miniszter 35 milliárd eurós „űrbiztonsági” programjához. Az új beszerzési hullám célja, hogy a német hadiipar kapacitásait maximálisan kihasználják, és a lehető legtöbb pénz az országon belül maradjon – ugyanakkor néhány stratégiai eszköz továbbra is külföldi beszállítóktól függ.
A legvitatottabb tervek közé tartozik 15 darab F–35-ös vadászbombázó megvásárlása az Egyesült Államoktól, mintegy 2,5 milliárd euróért.
Ezzel Németország fenntartaná nukleáris megosztási szerepét, de továbbra is amerikai technológiától és karbantartástól függene. A német hadsereg ezen felül 400 darab Tomahawk robotrepülőgépet és három Typhon rakétaindítót is beszerezne, amelyek akár 2000 kilométeres csapásmérő képességet biztosítanának.
A német haditengerészet négy Boeing P-8A Poseidon felderítő repülőt vásárolna 1,8 milliárd euróért. Bár ezek az amerikai beszerzések a teljes költségvetés kevesebb mint 5 százalékát teszik ki, stratégiai szempontból mégis kulcsfontosságúak:
a német nukleáris, mélycsapású és tengerészeti képességek jórészt amerikai technológiára épülnek, miközben a többi, hazai fejlesztésű program Németország katonai önállóságát erősíti.
