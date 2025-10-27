Kiszivárgott a dokumentum: kétévnyi magyar GDP-t szórnak el fegyverekre a németek

Németország új, 377 milliárd eurós védelmi fejlesztési terve a kontinens egyik legnagyobb katonai modernizációját vetíti előre. A Politico birtokába jutott kormányzati dokumentum szerint Berlin célja, hogy a Bundeswehrt (Németország haderejét)

Európa legerősebb hagyományos hadseregévé” építse

– ahogyan azt Friedrich Merz CDU-elnök már májusban nyíltan kimondta.

A 39 oldalas beszerzési terv szárazföldi, légi, tengeri, űrbéli és kibervédelmi fejlesztéseket sorol fel, amelyek a 2026-os költségvetésben jelennek majd meg, de számos program hosszabb távra szól, konkrét határidő nélkül.

A dokumentum a német haderő átfogó, ipari alapokra helyezett megújulásának menetrendjét vázolja fel, amelyhez a kormány az alkotmányos adósságfék megkerülésével kíván tartós finanszírozást biztosítani.