Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
10. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bundeswehr Németország terv haderő program hadsereg

Kiszivárgott a dokumentum: kétévnyi magyar GDP-t szórnak el fegyverekre a németek

2025. október 27. 10:19

Gigahosszú listájuk van, hogyan csinálnák meg Európa legerősebb hadseregét.

2025. október 27. 10:19
null

Németország új, 377 milliárd eurós védelmi fejlesztési terve a kontinens egyik legnagyobb katonai modernizációját vetíti előre. A Politico birtokába jutott kormányzati dokumentum szerint Berlin célja, hogy a Bundeswehrt (Németország haderejét)

Európa legerősebb hagyományos hadseregévé” építse

 – ahogyan azt Friedrich Merz CDU-elnök már májusban nyíltan kimondta. 

A 39 oldalas beszerzési terv szárazföldi, légi, tengeri, űrbéli és kibervédelmi fejlesztéseket sorol fel, amelyek a 2026-os költségvetésben jelennek majd meg, de számos program hosszabb távra szól, konkrét határidő nélkül. 

A dokumentum a német haderő átfogó, ipari alapokra helyezett megújulásának menetrendjét vázolja fel, amelyhez a kormány az alkotmányos adósságfék megkerülésével kíván tartós finanszírozást biztosítani.

A tervek szerint a Bundeswehr a következő költségvetési ciklusban mintegy 320 új fegyver- és eszközbeszerzési projektet indít, amelyek közül 178-nak már ismert a beszállítója. 

A legnagyobb nyertes egyértelműen a Rheinmetall, amely több mint 88 milliárd euró értékű megrendeléshez juthat. 

A vállalat a Puma és Boxer páncélozott járművek, valamint a Skyranger 30 légvédelmi rendszerek fejlesztésében is kulcsszerepet játszik. 

Ezt is ajánljuk a témában

Külön figyelmet kapnak az űrprogramok is: 

több mint 14 milliárd eurót fordítanak műholdas kommunikációra és irányítóközpontokra, köztük egy 9,5 milliárd eurós alacsonyan, Föld körüli pályán működő műholdrendszerre, amely a csapatok folyamatos, zavarásmentes kapcsolatát biztosítaná. 

A projekt illeszkedik Boris Pistorius védelmi miniszter 35 milliárd eurós „űrbiztonsági” programjához. Az új beszerzési hullám célja, hogy a német hadiipar kapacitásait maximálisan kihasználják, és a lehető legtöbb pénz az országon belül maradjon – ugyanakkor néhány stratégiai eszköz továbbra is külföldi beszállítóktól függ.

A legvitatottabb tervek közé tartozik 15 darab F–35-ös vadászbombázó megvásárlása az Egyesült Államoktól, mintegy 2,5 milliárd euróért. 

Ezzel Németország fenntartaná nukleáris megosztási szerepét, de továbbra is amerikai technológiától és karbantartástól függene. A német hadsereg ezen felül 400 darab Tomahawk robotrepülőgépet és három Typhon rakétaindítót is beszerezne, amelyek akár 2000 kilométeres csapásmérő képességet biztosítanának. 

A német haditengerészet négy Boeing P-8A Poseidon felderítő repülőt vásárolna 1,8 milliárd euróért. Bár ezek az amerikai beszerzések a teljes költségvetés kevesebb mint 5 százalékát teszik ki, stratégiai szempontból mégis kulcsfontosságúak: 

a német nukleáris, mélycsapású és tengerészeti képességek jórészt amerikai technológiára épülnek, miközben a többi, hazai fejlesztésű program Németország katonai önállóságát erősíti.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MICHAEL REICHEL / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2025. október 27. 12:19
Szóval a polákok most is a ruszkiktól rettegnek, miközben a régi fegyverbarát gemánok éves GDP mértékű katonai fejlesztéseket tereznek. Emellett pedig egyre népszerbb az AFD, akiktől köztudottan rettegni kell... Ha pedig sokat randalíroznak még a globalipisik genderestül, lmbtq-stúl, akkor megint előkerül egy bajuszos csávó és Gleiwitznél megint megtámadódik a rádióadó...
Válasz erre
1
0
Gubbio
2025. október 27. 12:18
Felfegyverzik a muzulmán bevándorlókat is? Vagy majd vaktöltényt helyeznek a puskáikba?
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. október 27. 11:36
Ha a német ilyen ütemben fegyverkezik, az egyet jelent: meg akarja támadni Oroszországot. Volt már ilyen a történelemben, de kinek kell ez újra???????????
Válasz erre
0
0
Megtalálta
2025. október 27. 11:27
"...de számos program hosszabb távra szól, konkrét határidő nélkül. " Ennyit erről.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!