Óriási siker előtt Magyarország: jöhet a béke csúcsa Budapesten!

Ezen a ponton érdemes felidézni, mit is takar valójában a magyar békepárti politika. Ismeretes, Orbán Viktor a háború kitörése előtt néhány héttel, 2022. január 31-én és február 1-jén látogatást tett Vlagyimir Putyinnál Moszkvában. Ekkor már látszottak baljós előjelek – itt használta Orbán először a béke- misszió kifejezést. Azon a találkozón arról tájékoztatta az orosz elnököt, hogy „az Európai Unió egységes, és nincs olyan európai vezető, aki konfliktust akarna Oroszországgal”, különösen nem a Kelet és Nyugat közötti feszültségen mindig rajtavesztő Közép-Európában. Orbán Viktor ekkor szövetségesi kötelességének eleget téve még Moszkvából telefonon tárgyalt a helyzetről Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral. Amikor aztán Putyin bemasírozott Ukrajnába, Orbán még február 24-én világossá tette: „Európai uniós és NATO-szövetségeseinkkel együtt elítéljük Oroszország katonai fellépését.” Az orosz agresszió első elítélését még sok másik követte a miniszterelnök és más kormánypolitikusok részéről, ugyanakkor a kormány az első pillanattól elfoglalta azt az álláspontot is, hogy Magyarország Ukrajna számára megnyerhetetlennek tartja a konfliktust, mihamarabb orosz–ukrán, orosz–európai és orosz–amerikai tárgyalásokat szorgalmaz, katonát és fegyvert a háborúba nem szállít, valamint Kárpátalja biztonsága érdekében nem enged át fegyverszállítmányokat a magyar–ukrán határon.

Bár Magyarország kritikusan látta már a Krím 2014-es annexiója és a donbaszi orosz katonai műveletek miatt Moszkvával szemben bevezetett szankciókat is, az első öt korlátozóintézkedés-csomagot, amellyel szinte kizárólag az orosz katonai-ipari komplexumot, a kettős felhasználású cikkeket, a háborúért felelősségre vonható egyéneket és pénzintézeteket szankcionálta az Európai Unió, hazánk akadékoskodás nélkül megszavazta. Nem gördített soha érdemi akadályt a korlátozások félévenkénti meghosszabbítása elé sem, leszámítva azokat az eseteket, amikor a kormány az energetikai ügyben nélkülözhetetlen tárgyaló- partnereit húzatta le a szankcionálni tervezett személyek listájáról.

2022 márciusában, amikor Ukrajna gyorsított uniós tagságának terve még nem volt az asztalon, Magyarország egy szinte teljes közép-európai egységfront részeként sürgette Ukrajna mielőbbi tagjelölti státuszát. Az év májusában, a hatodik szankciós csomag tárgyalásakor kezdett élesen elválni az európai háborúpárti politika a magyar békepártitól: bár hazánk az orosz szén és később a hazai energiaellátás szempontjából lényegtelen orosz cseppfolyósított földgáz importtilalmát nem gátolta meg, abban mindvégig konzisztens maradt, hogy a magyar–orosz energetikai együttműködést a szankciók nem érinthetik. Így aztán 2022 májusában meggátoltuk az eredeti terv szerinti olajimport-tilalom bevezetését, s hosszú és kemény tárgyalások során elértük, hogy a tengerpart nélküli közép-európai országok, valamint az orosz olajra beállított schwedti finomító miatt valami oknál fogva a tengerpart nélküli országokkal egyenlő bánásmódban részesülő Németország továbbra is behozhasson vezetékes orosz kőolajat. A kormány azóta is sikerrel akadályozta meg a vezetékes orosz földgáz, a kőolaj, a nukleáris fűtőanyag és a paksi atomerőműhöz szükséges technológia importjára vonatkozó szankciókat – olyan sikeresen, hogy e korlátozásokat az Európai Bizottság RepowerEU útitervében most kereskedelempolitikai intézkedésnek álcázva próbálja bevezetni.

Hazánk 2023 májusa óta blokkolja az európai fegyverszállításokat finanszírozó Európai Béke­keret kifizetéseit hatmilliárd euró értékben. 2023 végétől látványos változáson ment át a magyar álláspont az ukrán EU-tagság kérdésében. 2022 tavaszán nem lehetett látni, hogy az érdemalapúságot és a többi tagjelölttel szembeni tisztességes bánásmódot figyelmen kívül hagyó gyorsított ukrán csatlakozást tűzi ki célul az Euró­pai Bizottság elnöke és a mögötte álló Európai Néppárt. A 2023. decemberi EU-csúcson Orbán már megsejtett valamit, s csak hosszas rábeszélés és a magyar uniós források jelentős részének felszabadítása után volt hajlandó egy kávészünetre távozva átengedni az ukrán csatlakozási tárgyalások megkezdéséről szóló döntést. 2024 nyarán hazánk engedélyezte az első kormányközi konferencia megtartását Ukrajnával, az ezután kibontakozó gyorsított belépési terveket viszont már vehemensen ellenezte, mivel a csatlakozással egy háborúzó ország kerülne be az Európai Unióba.

A magyar politika emblematikus pillanata volt a békemisszió is, amelyet az Európai Unió Tanácsának magyar soros elnöksége kezdetén, 2024. július elején hajtott végre a miniszterelnök. Orbán azóta részben megvalósuló elképzelése az volt, hogy bár a háborúzó felek úgy látják, hogy az idő nekik dolgozik, az oroszokat a kínaiak, az ukránokat pedig az amerikaiak rá tudják szorítani a tűzszünetre. Ebben a szellemben járta végig az ukrajnai háború négy szerinte legfontosabb illetékesét. Július 2-án Kijevbe látogatott Volodimir Zelenszkijhez, a háború kitörte után első alkalommal (2022 novemberében és 2023 augusztusában Novák Katalin köztársasági elnök járt az ukrán elnöknél), július 5-én Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, július 8-án Pekingben Hszi Csin-ping kínai államfővel, július 9. és 11. között, a washingtoni NATO-csúcson való részvételt követően pedig Mar-a-Lagóban tárgyalt az amerikai elnökválasztás esélyesének számító Donald Trumppal.