„A Tiszás szeretet eljött Orbán Viktor édesanyjáért is” – hamar megjelentek a miniszterelnök halálát kívánó kommentek
Az Orbán Győzőnével készült interjú jól láthatóan alaposan felborzolta a kedélyeket az ellenzéki szavazók között.
Berlin hivatalosan is kezdeményezte Washingtonnál, hogy a korlátozások alól három németországi üzem is felmentést kapjon.
Németország az Egyesült Államokhoz fordult, hogy a Rosneft Deutschland állami felügyelet alatt működő három finomítója mentesüljön a Rosneftet és a Lukoilt célzó új amerikai szankciók alól, mert Berlin szerint ezek a létesítmények kulcsfontosságúak az energiabiztonság szempontjából – írta meg a tvpworld.
Az ukrajnai háború támogatásának egyik leghangosabb agitátora, Friedrich Merz azért kért mentességet Donald Trumptól, mert az intézkedés a Németországban működő, orosz tulajdonban lévő, de német irányítás alatt álló finomítókat is érintené.
Ezért Berlin hivatalosan is kezdeményezte Washingtonnál, hogy a korlátozások alól három németországi üzem kapjon felmentést. A kormány érvelése szerint a Rosneft Deutschland 2022 óta német állami felügyelet alatt működik, és a mindennapi működést a hazai hatóságok irányítják. A társaság három finomítót működtet, köztük a schwedti PCK üzemet, amelyek együtt a német olajfeldolgozó kapacitás mintegy 12 százalékát adják. Berlin szerint a szankciók alkalmazása ezekre az egységekre közvetlen kockázatot jelentene az ellátásbiztonságra.
Friedrich Merz kancellár közölte, hogy tárgyalnak az Egyesült Államokkal a mentességről, és bízik a pozitív döntésben. Hivatkozott arra, hogy a brit kormány korábban már lehetővé tette a német leányvállalat működését a brit korlátozások mellett is, így precedens áll rendelkezésre a német álláspont alátámasztására.
A német kormány attól tart, hogy a korlátozások a finomítói működés ellehetetlenítésével tovább gyengítenék a stagnáló gazdaságot. Berlin álláspontja szerint az üzemek folyamatos működése az ellátási stabilitás és az árak féken tartása érdekében létfontosságú.
JOHN THYS / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Az Orbán Győzőnével készült interjú jól láthatóan alaposan felborzolta a kedélyeket az ellenzéki szavazók között.