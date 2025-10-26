Ft
10. 26.
vasárnap
Kínos: Merz mentességet kért Donald Trump orosz olajszankciói alól

2025. október 26. 13:45

Berlin hivatalosan is kezdeményezte Washingtonnál, hogy a korlátozások alól három németországi üzem is felmentést kapjon.

2025. október 26. 13:45
Németország az Egyesült Államokhoz fordult, hogy a Rosneft Deutschland állami felügyelet alatt működő három finomítója mentesüljön a Rosneftet és a Lukoilt célzó új amerikai szankciók alól, mert Berlin szerint ezek a létesítmények kulcsfontosságúak az energiabiztonság szempontjából – írta meg a tvpworld.

Az ukrajnai háború támogatásának egyik leghangosabb agitátora, Friedrich Merz azért kért mentességet Donald Trumptól, mert az intézkedés a Németországban működő, orosz tulajdonban lévő, de német irányítás alatt álló finomítókat is érintené.

Ezért Berlin hivatalosan is kezdeményezte Washingtonnál, hogy a korlátozások alól három németországi üzem kapjon felmentést. A kormány érvelése szerint a Rosneft Deutschland 2022 óta német állami felügyelet alatt működik, és a mindennapi működést a hazai hatóságok irányítják. A társaság három finomítót működtet, köztük a schwedti PCK üzemet, amelyek együtt a német olajfeldolgozó kapacitás mintegy 12 százalékát adják. Berlin szerint a szankciók alkalmazása ezekre az egységekre közvetlen kockázatot jelentene az ellátásbiztonságra.

Friedrich Merz kancellár közölte, hogy tárgyalnak az Egyesült Államokkal a mentességről, és bízik a pozitív döntésben. Hivatkozott arra, hogy a brit kormány korábban már lehetővé tette a német leányvállalat működését a brit korlátozások mellett is, így precedens áll rendelkezésre a német álláspont alátámasztására.

A német kormány attól tart, hogy a korlátozások a finomítói működés ellehetetlenítésével tovább gyengítenék a stagnáló gazdaságot. Berlin álláspontja szerint az üzemek folyamatos működése az ellátási stabilitás és az árak féken tartása érdekében létfontosságú.

JOHN THYS / AFP

