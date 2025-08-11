„MAGYAR PÉTER NEM FÁRADT

Rosszul gondoltam, nem volt igazam, tudhattam meg ma este Magyar Péter egyik gyűlésén. A Tisza elnöke név szerint nem rám, hanem »egyes elemzőkre« hivatkozott, akik »klimatizált helyeken« állítanak róla olyat, hogy fáradt, holott dehogyis.

Akkor ezek szerint Magyar Péter energikusan szakított félbe számos alkalommal kérdező választópolgárt az elmúlt hetekben, erejétől telve vonta meg a szót Kecskeméten a helyi fideszes képviselőtől, bizonyítva azt, hogy a szólásszabadságnak az ő gyűlésein is megvannak a határai... Ez így még rosszabb is.”

Nyitókép: képernyőkép/YouTube-videó