húszik ENSZ UNICEF jemen WFP

Új világ kezdődik: a húszi lázadók elrabolták az ENSZ-szervezetek munkatársait

2025. szeptember 01. 05:49

Erőszakkal jutottak be az ENSZ épületeibe és lefoglalták a világszervezet tulajdonát is.

2025. szeptember 01. 05:49
null

Jemeni húszi lázadók vasárnap több ENSZ-szervezet irodáját megrohamozták az ellenőrzésük alatt álló fővárosban, Szanaában, és több dolgozót elhurcoltak onnan – közölte Abeer Etefa, az Élelmezési Világprogram (WFP) szóvivője.

A WFP mellett az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) szanaai irodáját is hasonló incidens érte, 

tíz alkalmazottat ismeretlen helyre vittek

 – erről a világszervezet és a húszi lázadók névtelenséget kérő tisztségviselői tájékoztatták a médiát. Később a jemeni biztonsági erők közölték, hogy a WFP hét, és az UNICEF három munkatársát vették őrizetbe.

Hans Grundberg, az ENSZ jemeni ügyekben illetékes különmegbízottja „a lehető leghatározottabban” elítélte „az önkényes őrizetbe vételek újabb hullámát Szanaában és Hodeidában”. Mint mondta, a húszik erőszakkal jutottak be az ENSZ épületeibe és a lefoglalták a világszervezet tulajdonát is. Az ENSZ-különmegbízott munkatársaik azonnali szabadon engedését követelte.

Ammar Ammar, az UNICEF szóvivője részletek említése nélkül a nap folyamán még „folyamatban lévő helyzetről” számolt be.

Mahdi el-Masat, a húszi legfelsőbb politikai tanács vezetője szombaton jelentette be, hogy a jemeni főváros ellen intézett izraeli légicsapásban 

meghalt a húszi lázadók „kormányának” miniszterelnöke és több minisztere. 

A történteket követően letartóztatási hullám indult Szanaában, és a felkelők kezén lévő más régiókban, ahol emberek tucatjait vették őrizetbe „Izraellel történő kollaboráció” címén.

A húszik már korábban is felléptek ENSZ-szervezetek és más, a síita lázadók által ellenőrzött területeken működő nemzetközi segélyszervezetek ellen, melyek során ENSZ-alkalmazottakat, valamint segélyszervezetekhez, civil társadalmi szervezetekhez és a mára bezárt amerikai nagykövetséghez kapcsolódó személyeket vettek őrizetbe Szanaában. Márciusi adatok szerint 

a lázadók összesen 23 ilyen embert tartottak fogságban,

 akiket rendszerint azzal vádolnak, hogy az Egyesült Államoknak kémkedtek Jemenben.

(MTI)

Nyitókép: Mohammed HUWAIS / AFP

Tippmann-M4-223
2025. szeptember 01. 07:43
Husziknak is csak annyi eszük van. Abba kézbe haraptak, aki eteti őket. Addig verik ott magukat, hogy a földdel teszik egyenlővé az országukat és attól kezdve Néptelen Jemen lesz a nevük.................................
konyvtaros-0
2025. szeptember 01. 06:29
Lattak,hogy nyugat europai orszagok mivel jutalmazzak palesztinat a hamasz tuszejto akciojaert igy most ok is kovetik a mintat..
patriota-0
2025. szeptember 01. 06:02
Vajon mi a faszt kerestek ott? Demokráciaexport?
kobi40
2025. szeptember 01. 05:53
Ennél már csak az a rosszabb, ha ez az elfajzott gittegylet, az ENSZ fennmarad.
