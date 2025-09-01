Új világ kezdődik: a húszi lázadók elrabolták az ENSZ-szervezetek munkatársait

Jemeni húszi lázadók vasárnap több ENSZ-szervezet irodáját megrohamozták az ellenőrzésük alatt álló fővárosban, Szanaában, és több dolgozót elhurcoltak onnan – közölte Abeer Etefa, az Élelmezési Világprogram (WFP) szóvivője.

A WFP mellett az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) szanaai irodáját is hasonló incidens érte,

tíz alkalmazottat ismeretlen helyre vittek

– erről a világszervezet és a húszi lázadók névtelenséget kérő tisztségviselői tájékoztatták a médiát. Később a jemeni biztonsági erők közölték, hogy a WFP hét, és az UNICEF három munkatársát vették őrizetbe.

Hans Grundberg, az ENSZ jemeni ügyekben illetékes különmegbízottja „a lehető leghatározottabban” elítélte „az önkényes őrizetbe vételek újabb hullámát Szanaában és Hodeidában”. Mint mondta, a húszik erőszakkal jutottak be az ENSZ épületeibe és a lefoglalták a világszervezet tulajdonát is. Az ENSZ-különmegbízott munkatársaik azonnali szabadon engedését követelte.