Óriási a baj: szakemberek szerint karnyújtásnyira vagyunk a totális összeomlástól

A 160 kutató közreműködésével készült Globális Billenési Pontok Jelentés néhány héttel a brazíliai Amazonas térségében megrendezésre kerülő COP30 klímacsúcs előtt látott napvilágot. A Portfolio cikke szerint a dokumentum a legújabb tudományos eredményeket összegzi a visszafordíthatatlan éghajlati fordulópontok meghatározásával kapcsolatban, és

komoly figyelmeztetést fogalmaz meg.

A kutatók szerint az Amazonas esőerdő ökoszisztémája akár 1,5 Celsius-fokos globális átlaghőmérséklet-emelkedés esetén is összeomolhat, ha az erdőirtások jelenlegi üteme folytatódik – ez a korábbi előrejelzéseknél alacsonyabb határértéket jelent.

Ugyancsak veszélyben lehet az Atlanti-óceán északi áramlási rendszere (AMOC), amely kulcsszerepet játszik Észak-Európa viszonylag enyhe téli időjárásának fenntartásában.