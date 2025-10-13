Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ENSZ hőhullámok EU átlaghőmérséklet

Óriási a baj: szakemberek szerint karnyújtásnyira vagyunk a totális összeomlástól

2025. október 13. 17:44

A változások robbanásszerű gyorsasággal történnek, és a legtöbb visszafordíthatatlan.

2025. október 13. 17:44
null

A 160 kutató közreműködésével készült Globális Billenési Pontok Jelentés néhány héttel a brazíliai Amazonas térségében megrendezésre kerülő COP30 klímacsúcs előtt látott napvilágot. A Portfolio cikke szerint a dokumentum a legújabb tudományos eredményeket összegzi a visszafordíthatatlan éghajlati fordulópontok meghatározásával kapcsolatban, és 

komoly figyelmeztetést fogalmaz meg.

A kutatók szerint az Amazonas esőerdő ökoszisztémája akár 1,5 Celsius-fokos globális átlaghőmérséklet-emelkedés esetén is összeomolhat, ha az erdőirtások jelenlegi üteme folytatódik – ez a korábbi előrejelzéseknél alacsonyabb határértéket jelent.

Ugyancsak veszélyben lehet az Atlanti-óceán északi áramlási rendszere (AMOC), amely kulcsszerepet játszik Észak-Európa viszonylag enyhe téli időjárásának fenntartásában.

A változások most rendkívül gyorsan zajlanak, és tragikus következményekkel járnak a Föld éghajlatára és élővilágára nézve” 

– mondta Tim Lenton, az Exeteri Egyetem klímakutatója, a tanulmány vezető szerzője.

Ezt is ajánljuk a témában

Vannak azért pozitívumok is

Lenton ugyanakkor pozitív fejleményként említette, hogy a fosszilis energiahordozók visszaszorítása terén előrelépés tapasztalható: az Ember nevű független szervezet adatai alapján a megújuló energiaforrások idén először több villamos energiát termeltek, mint a szén.

A tudósok felszólították a novemberi COP30 csúcstalálkozó résztvevőit, hogy tegyenek határozottabb lépéseket a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére. Megdöbbentőnek nevezték, milyen ütemben változik a természet állapota: az ENSZ és az EU tudományos szervezeteinek mérései szerint a globális átlaghőmérséklet 

már 1,3–1,4 Celsius-fokkal haladja meg az iparosodás előtti szintet.

Az elmúlt két esztendő volt a legmelegebb időszak a mérések kezdete óta. A tengeri hőhullámok a korallzátonyok 84 százalékát kifehéredésig, sőt egyes esetekben teljes pusztulásig károsították – holott ezek a zátonyok a tengeri élőlények negyedének biztosítanak élőhelyet.

A szakértők szerint a korallzátonyok helyreállításához a globális felmelegedést vissza kellene szorítani, hogy a hőmérséklet legfeljebb 1 Celsius-fokkal haladja meg az iparosodás előtti átlagot. A jelenlegi nemzeti klímapolitikák alapján azonban a Föld pályája továbbra is körülbelül 3,1 Celsius-fokos felmelegedés felé mutat ebben az évszázadban – olvasható a cikkben.

Fotó: Ferenc Isza/AFP/illusztráció

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tegnap
2025. október 13. 19:15
Ugyan már, ennek tényleg nem szabad bedőlni. Nagy biznisz ez, milliárdokat keresnek ezen néhányan, míg mi meg elszegényedünk. Különben is itt most már a világháború a legújabb divat, hogy megfélemlítsenek bennünket.
Válasz erre
1
0
bergmann
2025. október 13. 19:01
A hetvenes években új jégkorszakot és az olaj, földgáz készletek kifogyását jósolták az ezredfordulóra.
Válasz erre
6
0
pankotaidili-2
2025. október 13. 18:51
Istenem.. ezt Bill Gates és John Kerry mondta tollba? 😂 Mintha egy fizetett hazug globalista cikket olvasnék a Telextől kb..
Válasz erre
5
0
ThunderDan
2025. október 13. 18:32
Mandiner, te állat...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!