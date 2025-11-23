Totális kudarcot vallott az Európai Unió: minden tervet lesöpört az asztalról Oroszország

Éjszakába nyúló feszült vita után az Európai Unió végül elállt attól, hogy megvétózza az egész megállapodást,

de jelezte, hogy nem ért egyet a nyilatkozat végkövetkeztetésével. Wopke Hoekstra, az EU klímaügyekért felelős biztosa újságíróknak úgy fogalmazott: támogatni kell a megállapodást, mert legalább a jó irányba halad.

A Panamát képviselő tárgyaló, Juan Carlos Monterrey azt mondta: nem elégedettek az eredménnyel. „Egy olyan klímaügyi határozat, amelyben még csak ki sem lehet ejteni azt, hogy fosszilis tüzelőanyag, nem mondható semlegesnek, ez már bűnrészesség. Ami itt történik, az még az inkompetencia határait is túllépi” – mondta.

Correa do Lago szombat reggel jelezte: a COP30 elnöksége kiad egy mellékdokumentumot a fosszilis tüzelőanyagokról és az erdők védelméről, azokról a témákról, amelyeket – a konszenzus hiánya miatt – mellőzni kényszerültek a közös megállapodás szövegéből. António Guterres ENSZ-főtitkár üdvözölte a konferencián elfogadott határozatokat,