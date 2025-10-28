Emberiség elleni bűncselekmények: a vádlottak padjára rángathatják az oroszokat

Amerikai lap az ukrán frontról: a valóság pokolibb, mint amit bárki el tud képzelni
A beszámoló szerint Herszonban rendszeresek a civil lakosság elleni dróntámadások.
Az ENSZ legfrissebb vizsgálata sötét képet fest az ukrajnai frontvonalak mentén zajló támadásokról. A jelentés szerint az oroszok drónjai nemcsak katonai célpontokat, hanem civileket, mentőautókat és lakóházakat is szándékosan vettek célba, ami emberiség elleni bűncselekménynek minősülhet.
Az ENSZ független nemzetközi vizsgálóbizottsága olyan részletes jelentést tett közzé, amely szerint az oroszok délkelet-ukrajnai dróntámadásai háborús és emberiség elleni bűncselekményeknek minősülhetnek. A The Guardian által ismertetett dokumentum szerint az orosz hadsereg „központosított parancsnoki rendszer” alatt, tudatosan és rendszerszinten vetett be drónokat civilek és civil létesítmények ellen. A cél egyértelmű volt: félelem, káosz és pusztítás keltése, hogy az emberek elhagyják otthonaikat a frontvonalak közelében.
A bizottság három térségben – Herszonban, Mikolajivban és Dnyipropetrovszkban – vizsgálta a támadásokat. Ezekben a régiókban a frontvonal a Dnyeper mentén húzódik, ahol a dróncsapások az elmúlt egy évben drámaian megszaporodtak. A jelentés megállapította, hogy az orosz drónok „ismételten és szisztematikusan” támadtak lakóházakat, segélykiosztó pontokat, kórházakat, valamint mentő- és tűzoltóegységeket.
Gyakori volt, hogy ugyanazokat a célpontokat többször is eltalálták – mintha az orosz operátorok szándékosan akarták volna elérni, hogy a civilek végleg feladják a túlélést és elmeneküljenek.
A jelentés szerint a támadások során az oroszok többféle kis, rövid hatótávolságú és olcsó drónt használtak, amelyeket kamerákkal és célzóberendezésekkel szereltek fel. Egyes típusok a becsapódáskor robbantak, míg mások a levegőből dobtak le robbanószerkezeteket. Az ENSZ adatai alapján a támadásokban
A jelentés készítői több mint kétszáz interjút készítettek és ötszáz videófelvételt elemeztek. A vizsgálat megállapította, hogy a támadások nem egyedi incidensek, hanem egy összehangolt politika részei, amelyek célja a civil lakosság elűzése.
Ez a megállapítás a nemzetközi jog szerint kimeríti a kényszerű lakosságáthelyezés emberiség elleni bűncselekményét.
A tanúk beszámolói hátborzongató képet festenek a mindennapokról. Egy 22 éves herszoni lakos, Dima Olifirenko így idézte fel egyik élményét:
Hallottam a drónt, amikor a busz megérkezett, de azt hittem, a buszt követi, mert mindig azokat vadásszák. De amikor a busz elment, a drón ott maradt. Nem volt hová bújni.
A férfi arca szilánkokkal sebesült meg, miután a drón felrobbant. Egy másik túlélő arról beszélt, hogy az életük a drónok árnyékában orosz ruletté vált:
Ez egy lottó – jön-e ma drón vagy nem? Lefekszel, és nem tudod, reggel még élsz-e.
A bizottság szerint a drónok nemcsak fizikai pusztítást okoztak, hanem mély pszichológiai traumát is: a lakosok rettegnek attól, hogy bármelyik pillanatban újabb támadás érheti őket. A dróntámadások kegyetlenségét súlyosbítja, hogy sok esetben mentőautókra és tűzoltókra is lecsaptak. Az ENSZ szerint ezek a célpontok semmilyen katonai jelentőséggel nem bírnak, ami kizárja a „járulékos veszteség” lehetőségét. Az ilyen támadások szándékosnak minősülnek, és egyértelműen háborús bűncselekménynek számítanak.
A jelentés szerzői kiemelték, hogy Moszkva semmilyen formában nem működött együtt a vizsgálattal.
Az Orosz Föderáció továbbra sem ismeri el a bizottságot, és 35 írásos megkeresésre sem adott választ
– olvasható a dokumentumban. A szakértők szerették volna megvizsgálni az orosz vádakat is, miszerint Ukrajna drónokat vetett be civil célpontok ellen az oroszok által megszállt területeken, ám az orosz hatóságok elzárkózása miatt ez nem volt lehetséges. Az ENSZ-jelentés megállapításai újabb lökést adhatnak a nemzetközi jogi felelősségre vonás felé, bár kérdés, hogy a vádlottak padjára valaha is eljutnak-e az orosz katonai döntéshozók. Az ENSZ szerint azonban a dokumentált bizonyítékok egyértelműen arra utalnak, hogy a dróntámadások nem a véletlen művei voltak, hanem egy előre megtervezett stratégia részei – a civil lakosság megtörésére és elüldözésére. A jelentés így zárul:
A drónok nemcsak fegyverként, hanem pszichológiai terror eszközeként is szolgálnak.
Ezzel a mondattal az ENSZ egyértelmű üzenetet küldött: az orosz háborús gépezet nemcsak a fronton pusztít, hanem az emberi lélek legmélyebb rétegeit is támadja.
Nyitókép: Alexander SHCHERBAK / POOL / AFP