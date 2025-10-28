Emberiség elleni bűncselekmények: a vádlottak padjára rángathatják az oroszokat

Az ENSZ független nemzetközi vizsgálóbizottsága olyan részletes jelentést tett közzé, amely szerint az oroszok délkelet-ukrajnai dróntámadásai háborús és emberiség elleni bűncselekményeknek minősülhetnek. A The Guardian által ismertetett dokumentum szerint az orosz hadsereg „központosított parancsnoki rendszer” alatt, tudatosan és rendszerszinten vetett be drónokat civilek és civil létesítmények ellen. A cél egyértelmű volt: félelem, káosz és pusztítás keltése, hogy az emberek elhagyják otthonaikat a frontvonalak közelében.

Forrás: Genya SAVILOV / AFP

A bizottság három térségben – Herszonban, Mikolajivban és Dnyipropetrovszkban – vizsgálta a támadásokat. Ezekben a régiókban a frontvonal a Dnyeper mentén húzódik, ahol a dróncsapások az elmúlt egy évben drámaian megszaporodtak. A jelentés megállapította, hogy az orosz drónok „ismételten és szisztematikusan” támadtak lakóházakat, segélykiosztó pontokat, kórházakat, valamint mentő- és tűzoltóegységeket.