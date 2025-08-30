Ft
08. 30.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Iszkander-M Ukrajna dróntámadás rakéta Oroszország

Drónok és rakéták hadát zúdították Ukrajnára az oroszok – még Európa is felbolydult

2025. augusztus 30. 11:53

Az ukrán légvédelem nem tudta megállítani a támadást.

2025. augusztus 30. 11:53
null

Augusztus 30-án hajnalban Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtott végre több ukrán régió ellen – írta a Kijev Independent

Eddig egy halottról és 28 sebesültről tudni.

Hivatalos források és helyi média beszámolói szerint több városban is robbanások történtek, köztük Zaporizzsjában, Pavlohradban, Dnyipróban, Csernyihivben, Luckban és Cserkasziban.

Az ukrán légierő jelentése szerint több orosz cirkáló- és ballisztikus rakétát indítottak a front menti ukrán területek felé.

A légierő közlése szerint Oroszország 537 Sahid típusú drónt, 8 Iszkander-M, valamint 37 cirkálórakétát indított Ukrajna ellen. Ezeknek a nagy részét azt ukrán légierő megsemmisítette, azonban 5 rakéta és 24 drón ennek ellenére is becsapódott.

Reggel 5 óra körül egy második hullám is elindult – újabb orosz ballisztikus rakétákat indítottak Ukrajna keleti városai felé.

Szinte az egész ország területén riadószirénák szóltak egész éjszaka.

A támadás hatására Lengyelország riasztotta a légierejét, hogy ha szükséges, megvédje az országát.

Ez az újabb támadás mindössze két nappal azután történt, hogy Oroszország augusztus 28-án nagy léptékű légitámadást hajtott végre több ukrán város, köztük Kijev ellen.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

Nyégé
2025. augusztus 30. 13:09
Az USA vezette be a feltétel nélküli megadás' elvét több mint száz éve... Lehet, az oroszok is olvastak róla? Ha soká húzzák az ukránok, részük lehet benne.
falcatus-2
2025. augusztus 30. 13:05
Eegyetlen Patriot üteg nyolc, egyenként négy elfogórakéta indítására alkalmas kilövőállást, valamint egy radart, egy irányítóközpontot és egy generátort tartalmazó egységet tartalmaz a wiki szerint. Az USA-ban a rendszereket zászlóaljakban vetik be, ezekhez egyenként négy-öt üteg tartozik, ilyen zászlóaljból az amerikai fegyveres erőknél összesen 16 létezik. Tehát egy üteg 32 elfogórakétát képes kilőni. Az USA-nak van/volt 16 ütege, azaz képes lehetne elvileg 512-t elfogni. Ukrajnának hány van még meg? Patriotnak a legnagyobb hatótávolságú rakétái nagyjából 150 kilométeres távolságban is támadni tudnak célokat, egyetlen Patriot-üteg nem képes egy 150 kilométer sugarú kört teljesen levédeni minden levegőből érkező veszély ellen. Amerikai tisztviselők szerint egy üteg még Kijevet sem lenne képes „lefedni”, legfeljebb egy városrészt tudna igazán hatékonyan védelmezni.
falcatus-2
2025. augusztus 30. 13:01
"Augusztus 30-án hajnalban Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtott végre több ukrán régió ellen – írta a Kijev Independent. A légierő közlése szerint Oroszország 537 Sahid típusú drónt, 8 Iszkander-M, valamint 37 cirkálórakétát indított Ukrajna ellen. Ezeknek a nagy részét azt ukrán légierő megsemmisítette, azonban 5 rakéta és 24 drón ennek ellenére is becsapódott..." Az annyi, mint célra küldött 582 "légi jármű". Mindez, csak pusztán hajnalban pár óra alatt. Ebből 29 ért célba, és ez tegnap történt, nem is április elsején? ha a hajnali órákat 4-nek veszem, óránként 138-t, percenként több, mint kettőt. Putyin még mindig nem röhögte halálra magát? Vajon honnan van nála az örök élet titka?
martens
2025. augusztus 30. 12:44
Üssék is őket!
