Drónok és rakéták hadát zúdították Ukrajnára az oroszok – még Európa is felbolydult

Eddig egy halottról és 28 sebesültről tudni.

Hivatalos források és helyi média beszámolói szerint több városban is robbanások történtek, köztük Zaporizzsjában, Pavlohradban, Dnyipróban, Csernyihivben, Luckban és Cserkasziban.

Az ukrán légierő jelentése szerint több orosz cirkáló- és ballisztikus rakétát indítottak a front menti ukrán területek felé.

A légierő közlése szerint Oroszország 537 Sahid típusú drónt, 8 Iszkander-M, valamint 37 cirkálórakétát indított Ukrajna ellen. Ezeknek a nagy részét azt ukrán légierő megsemmisítette, azonban 5 rakéta és 24 drón ennek ellenére is becsapódott.

Reggel 5 óra körül egy második hullám is elindult – újabb orosz ballisztikus rakétákat indítottak Ukrajna keleti városai felé.

Szinte az egész ország területén riadószirénák szóltak egész éjszaka.

A támadás hatására Lengyelország riasztotta a légierejét, hogy ha szükséges, megvédje az országát.

Ez az újabb támadás mindössze két nappal azután történt, hogy Oroszország augusztus 28-án nagy léptékű légitámadást hajtott végre több ukrán város, köztük Kijev ellen.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

***