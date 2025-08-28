Ft
08. 28.
csütörtök
kijei csütörtöki Brüsszelben Ukrajna Oroszország áldozat

Elárulták az oroszok, miért voltak civil áldozatai kijevi támadásnak – szerintük az ukránok miatt

2025. augusztus 28. 22:50

Közleményben védekezett az orosz külügyminisztérium.

2025. augusztus 28. 22:50
null

Oroszország csütörtökökön rakétatámadást hajtott végre Kijev ellen, amelynek következtében 18 felnőtt és 4 gyermek életét vesztette. Az orosz külügyminisztérium közleménye szerint azonban a katasztrófáért az ukrán légvédelem a felelős.

Az orosz fegyveres erők kizárólag katonai célpontokat és az ukrán fegyveres erők ellátását szolgáló létesítményeket támadnak. A polgári infrastruktúrában keletkezett károk Kijev légvédelmi rendszereinek és rádióelektronikai hadviselési eszközeinek alkalmazásának következményei”

– nyilatkozta az orosz külügyminisztérium. 

A minisztérium hozzátette továbbá azt is, hogy felháborító az az ellentét amiben az EU áll saját magával. A Kijevet ért támadás esetén azonnal magukhoz rendelték Oroszország Brüsszelben tartózkodó képviselőit, azonban, amikor Ukrajna hajt végre támadást orosz civilek ellen, afelett az Európai Unió rendszeresen szemet huny.

Nyitókép: Dimitar DILKOFF / AFP

***

 

fintaj-2
2025. augusztus 28. 23:08
A civilek nem voltak légitámadáskor az óvóhelyen? Nagyvárosban a célpontról való elektronikai elterelés nem azt jelenti, hogy nem lesz pusztítás, csak nem ott ahova irányult.
Obsitos Technikus
2025. augusztus 28. 22:51
Kettős mérce Ejrópisztánban.
