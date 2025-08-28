Elárulták az oroszok, miért voltak civil áldozatai kijevi támadásnak – szerintük az ukránok miatt

Az orosz fegyveres erők kizárólag katonai célpontokat és az ukrán fegyveres erők ellátását szolgáló létesítményeket támadnak. A polgári infrastruktúrában keletkezett károk Kijev légvédelmi rendszereinek és rádióelektronikai hadviselési eszközeinek alkalmazásának következményei”

– nyilatkozta az orosz külügyminisztérium.

A minisztérium hozzátette továbbá azt is, hogy felháborító az az ellentét amiben az EU áll saját magával. A Kijevet ért támadás esetén azonnal magukhoz rendelték Oroszország Brüsszelben tartózkodó képviselőit, azonban, amikor Ukrajna hajt végre támadást orosz civilek ellen, afelett az Európai Unió rendszeresen szemet huny.

