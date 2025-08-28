„Magyarország a történelem rossz oldalán áll” – tükörintézkedésekkel fenyeget Ukrajna a parancsnok kitiltása után

„Péter, ha az orosz gázvezeték fontosabb neked, mint az ukrán gyerekek, akiket Oroszország ma reggel megölt, akkor ez erkölcsi romlás.

Magyarország a történelem rossz oldalán áll. Tükörintézkedéseket fogunk tenni”

– írta Andrij Szibiha, utalva a csütörtöki orosz támadásra, amely után Kijevben 13-an vesztették életüket, köztük három gyermek is. A rakétatámadásban egy uniós épület is megrongálódott.