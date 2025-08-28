Ft
Ukrajna Robert Brovdy Magyarország

„Magyarország a történelem rossz oldalán áll” – tükörintézkedésekkel fenyeget Ukrajna a parancsnok kitiltása után

2025. augusztus 28. 13:36

„Milyen szégyenteljes, hogy ezt Oroszország brutális támadása után teszed közzé” – reagált Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Szijjártó Péter bejelentésére.

2025. augusztus 28. 13:36
null

„Milyen szégyenteljes, hogy ezt Oroszország brutális támadása után teszed közzé” – így reagált Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-oldalán Szijjártó Péter csütörtöki bejelentésére, miszerint a kormány kitiltja Robert Brovdy ukrán parancsnokot Magyarországról, s egyben a schengeni övezetből.

„Péter, ha az orosz gázvezeték fontosabb neked, mint az ukrán gyerekek, akiket Oroszország ma reggel megölt, akkor ez erkölcsi romlás.

Magyarország a történelem rossz oldalán áll. Tükörintézkedéseket fogunk tenni”

– írta Andrij Szibiha, utalva a csütörtöki orosz támadásra, amely után Kijevben 13-an vesztették életüket, köztük három gyermek is. A rakétatámadásban egy uniós épület is megrongálódott.

Nyitókép: Hennadii Minchenko / NurPhoto via AFP

 

