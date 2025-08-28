„Magyarország a történelem rossz oldalán áll” – tükörintézkedésekkel fenyeget Ukrajna a parancsnok kitiltása után

Itt a kitiltó határozat: ő az az ukrán parancsnok, aki nem léphet be Magyarországra
A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás felelőse a következő 3 évben nem léphet be hazánkba és a schengeni övezet területére.
„Milyen szégyenteljes, hogy ezt Oroszország brutális támadása után teszed közzé” – reagált Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Szijjártó Péter bejelentésére.
Ezt is ajánljuk a témában
A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás felelőse a következő 3 évben nem léphet be hazánkba és a schengeni övezet területére.
„Péter, ha az orosz gázvezeték fontosabb neked, mint az ukrán gyerekek, akiket Oroszország ma reggel megölt, akkor ez erkölcsi romlás.
Magyarország a történelem rossz oldalán áll. Tükörintézkedéseket fogunk tenni”
– írta Andrij Szibiha, utalva a csütörtöki orosz támadásra, amely után Kijevben 13-an vesztették életüket, köztük három gyermek is. A rakétatámadásban egy uniós épület is megrongálódott.
Ezt is ajánljuk a témában
Az orosz légicsapások következtében több épület és autó megrongálódott, a fővárosban legalább öt ember meghalt, több tucat pedig megsérült.
Ezt is ajánljuk a témában
Szijjártó Péter külügyminiszter bejegyzése alatt szabadultak el az indulatok.
Nyitókép: Hennadii Minchenko / NurPhoto via AFP