Itt a kitiltó határozat: ő az az ukrán parancsnok, aki nem léphet be Magyarországra

Ahogy arról beszámoltunk, a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, ezért a kormány kitiltotta az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát hazánkból, s egyben a schengeni övezetből. Most megérkezett a hivatalos határozat is – tájékoztatott az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság.

A Budapesti és Pest Vármegyei Regionális Igazgatóság határozata értelmében Robert Brovdy, ukrán állampolgár – aki 1975. augusztus 9-én született Ungváron – három évre szóló önálló beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alá került.

Az indoklás szerint Brovdy magyarországi jelenléte nemzetbiztonsági kockázatot jelentene.

A tilalom az Európai Unió valamennyi tagállamára és a teljes schengeni térségre kiterjed, az erről szóló figyelmeztető jelzés bekerült a Schengeni Információs Rendszerbe. A határozat jogerős, fellebbezésnek nincs helye; jogorvoslat kizárólag közigazgatási perben, bírósági úton kezdeményezhető.