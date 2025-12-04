Ft
Ukrajna Barátság energiabiztonság Szijjártó Péter európai bizottság

Ukrajna ismét hazánk energiaellátását támadja, miközben Brüsszel a kormány ellen szövetkezik

2025. december 04. 05:52

A kormány figyelmeztette Ukrajnát, nagy bajba kerül, ha nem hagy fel a támadásokkal – összefoglaló a szerdai nap legfontosabb híreiről.

2025. december 04. 05:52
null

Ukrajna ismét csapást mért a Barátság kőolajvezetékre. Az incidens ugyan megrongálta a hazai energiaellátás szempontjából stratégiai fontosságú vezetéket, ám a magyarországi ellátás nem került veszélybe.

A kőolajvezeték elleni támadások 2025-ben jelentősen megszaporodtak, ez immár az ötödik csapás volt a létesítmények ellen.

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

Szijjártó Péter nem kímélte Kijevet

„Felszólítjuk Ukrajnát, hogy szüntesse be Magyarország energiabiztonságának támadását, különös tekintettel arra, hogy az ukrán energiaimport egy jelentős része hazánkból érkezik jelenleg” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Brüsszelben, miután az orosz energiaügyi miniszterhelyettes tájékoztatta a Barátság kőolajvezetéket ért támadásokról. Figyelmeztetett:

jelenleg az ukrán villamosenergia-import 51 százaléka és a földgázimport 58 százaléka érkezik Magyarországról, ahogy a különböző kőolajtermékek importjának egy jelentős része is.

Közép-Európa kezében Ukrajna sorsa

A Barátságot érő támadássorozat azért is meglepő, mert a friss adatok szerint 

Ukrajna energiaimportja éves szinten 150 százalékkal nőtt.

Ukrajna az orosz támadások miatt novemberben 415 megawattórára növelte áramimportját, főként Magyarországról, Szlovákiából, Lengyelországból és Moldovából.

Brüsszel az ukrán támadások helyett a Tisza Pártért aggódik

Az Európai Bizottság ezúttal sem szólította fel Kijevet, hogy állítsa le a támadásokat. Kiderült ugyanakkor, hogy Magyar Péterért jobban aggódnak Brüsszelben: eurómilliók érkeznek a Tisza Párt holdudvarába.

Egyre több jel utal arra, hogy a Magyar Péter körüli háttérháló nem hazai forrásokra támaszkodik. A Tisza Párt környezetében olyan szereplők bukkannak fel, akik több millió eurós brüsszeli támogatásokból működő projekteket vezetnek, 

és döntő szereplői a külföldről finanszírozott politikai infrastruktúrának.

Orbán Viktor bukását szeretnék elérni

A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint 2025-ben Magyarország először vált nettó befizetővé az Európai Unióban: tíz hónap alatt 609 milliárd forintot fizetett be, miközben csak 589 milliárdot kapott vissza támogatásként. Ennek oka az Európai Bizottság által jogállamisági feltételekhez kötött, mintegy 20 milliárd eurós forrásbefagyasztás, amelyet Ursula von der Leyen bizottsági elnök nyíltan Magyarország migrációs és LGBTQ+ politikájával indokolt.

A valódi cél ugyanakkor Orbán Viktor megbuktatása lehet, 

mivel a 2026-os választási kampánynak az egyik központi eleme a befagyasztott uniós források hazahozatala.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

