Ukrajna ismét hazánk energiaellátását támadja, miközben Brüsszel a kormány ellen szövetkezik

Ukrajna ismét csapást mért a Barátság kőolajvezetékre. Az incidens ugyan megrongálta a hazai energiaellátás szempontjából stratégiai fontosságú vezetéket, ám a magyarországi ellátás nem került veszélybe.

A kőolajvezeték elleni támadások 2025-ben jelentősen megszaporodtak, ez immár az ötödik csapás volt a létesítmények ellen.