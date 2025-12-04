Ukrajna ismét hazánk energiaellátását támadja, miközben Brüsszel a kormány ellen szövetkezik

Most érkezett: ismét súlyos támadás érte a Barátság kőolajvezetéket – bajban lehet Európa energiaellátása is
Ukrán hírszerzési források szerint a robbanást távirányítású robbanószerekkel hajtották végre.
A kormány figyelmeztette Ukrajnát, nagy bajba kerül, ha nem hagy fel a támadásokkal – összefoglaló a szerdai nap legfontosabb híreiről.
Ukrajna ismét csapást mért a Barátság kőolajvezetékre. Az incidens ugyan megrongálta a hazai energiaellátás szempontjából stratégiai fontosságú vezetéket, ám a magyarországi ellátás nem került veszélybe.
A kőolajvezeték elleni támadások 2025-ben jelentősen megszaporodtak, ez immár az ötödik csapás volt a létesítmények ellen.
„Felszólítjuk Ukrajnát, hogy szüntesse be Magyarország energiabiztonságának támadását, különös tekintettel arra, hogy az ukrán energiaimport egy jelentős része hazánkból érkezik jelenleg” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Brüsszelben, miután az orosz energiaügyi miniszterhelyettes tájékoztatta a Barátság kőolajvezetéket ért támadásokról. Figyelmeztetett:
jelenleg az ukrán villamosenergia-import 51 százaléka és a földgázimport 58 százaléka érkezik Magyarországról, ahogy a különböző kőolajtermékek importjának egy jelentős része is.
Odacsapott a külgazdasági és külügyminiszter.
A Barátságot érő támadássorozat azért is meglepő, mert a friss adatok szerint
Ukrajna energiaimportja éves szinten 150 százalékkal nőtt.
Ukrajna az orosz támadások miatt novemberben 415 megawattórára növelte áramimportját, főként Magyarországról, Szlovákiából, Lengyelországból és Moldovából.
A Reuters ismertette a döbbenetes számokat.
Az Európai Bizottság ezúttal sem szólította fel Kijevet, hogy állítsa le a támadásokat. Kiderült ugyanakkor, hogy Magyar Péterért jobban aggódnak Brüsszelben: eurómilliók érkeznek a Tisza Párt holdudvarába.
Egyre több jel utal arra, hogy a Magyar Péter körüli háttérháló nem hazai forrásokra támaszkodik. A Tisza Párt környezetében olyan szereplők bukkannak fel, akik több millió eurós brüsszeli támogatásokból működő projekteket vezetnek,
és döntő szereplői a külföldről finanszírozott politikai infrastruktúrának.
A Tisza holdudvarának befolyásos szereplői többmilliós EU-pénzből működtetett programokat irányítanak.
A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint 2025-ben Magyarország először vált nettó befizetővé az Európai Unióban: tíz hónap alatt 609 milliárd forintot fizetett be, miközben csak 589 milliárdot kapott vissza támogatásként. Ennek oka az Európai Bizottság által jogállamisági feltételekhez kötött, mintegy 20 milliárd eurós forrásbefagyasztás, amelyet Ursula von der Leyen bizottsági elnök nyíltan Magyarország migrációs és LGBTQ+ politikájával indokolt.
A valódi cél ugyanakkor Orbán Viktor megbuktatása lehet,
mivel a 2026-os választási kampánynak az egyik központi eleme a befagyasztott uniós források hazahozatala.
Elkészítették a brüsszeli füstös szobákban a haditervet.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP